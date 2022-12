Milý Elone, moc se na tvůj telefon těším. Doopravdy

Fotografie: James Yarema, unsplash.com

Nudíte se? Nekupujte si medvídka mývala, ale sledujte Elona Muska. Ten totiž ukazuje, že to, co by mohlo být, je mnohem lepší, než co právě je. Mnohé jeho nápady dráždí naši fantazii. Třeba takový obyčejný telefon...

Nevím, jestli je to obyčejný podzimní splín, nebo jsem prostě jen starý, ale nějak mě nic nedokáže pořádně nadchnout. Ještě před nějakými dvaceti lety jsem z obchodu pospíchal domů a v zimní bundě a botách jsem se se šroubovákem v ruce hrabal v počítači, protože jsem se nemohl dočkat toho, jak bude znít nová zvuková karta. Sníh z bot se pomalu rozpouštěl do koberce a já zažíval ten jeden ze stále řidších zážitků technologické nirvány.

Dnes už ve městech prakticky nesněží a nová elektronika domů přinesená musí pár dní počkat, než se jí vůbec začnu věnovat. Je to prostě jen práce. Ať už ta skutečná spočívající v psaní testů, anebo ta soukromá, kdy se zdlouhavě snažím přesvědčit počítače a mobily, aby dělaly, to co chci já, ne Microsoft s Googlem.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Zmínka Elona Muska na sociální síti, že by si jednoho dne mohl začít vyrábět vlastní telefon, kvůli problémům s Applem, vypadá na první pohled jen takové plácnutí do vody, ale na druhou stranu, spousta jeho dnes úspěšných projektů začínala podobně. Kupříkladu u Starlinku je zajímavé pročítat si staré diskuze. Lidé v nich psali, že to nikdy nemůže fungovat, že to bude jen drahá hračka pro americkou armádu. A dnes? Starlink cenově skoro dorovnal české mobilní operátory.

Co by tedy „MuskPhone“ měl umět?

Když už mluvíme o Starlinku, od toho by se mohlo všechno odvíjet. Za jeden paušál byste mohli volat a datovat odkudkoli na světě. Zní to šíleně? Satelitní připojení iPhonů ve fázi spekulací bylo stejně odvážné, ale za chvíli z tohu bude něco naprosto běžného. Pro pokrytí v místnostech by sloužila Wi-Fi a naopak současní operátoři by byli zálohou pro stav nouze. Než se s nimi handrkovat o každou pětikorunu, to dát raději peníze Muskovi.

Další skvělou věcí, kterou by takový telefon mohl umět, je propojení s Neuralinkem. Já vím, že je určený pro vážně ochrnuté, že to není řešení lenosti, ale ovládat elektroniku myslí by bylo vážně super. Taky chápu, že je na to ještě pořád asi brzo, zvlášť, když při tom umírají pokusná zvířata. Na druhou stranu, kolik lidí už se zabilo při pořizování selfies nejspíš nikdo nikdy nespočítá. A vsadil bych se, že Musk bude mít funkční Neuralink dříve než Google Asistenta v češtině.

A v neposlední řadě chci, aby to byl kult, který posouvá technologické hranice. Nebo alespoň přesvědčí své uživatele, že právě toho jsou svědky. Něco jako taková automobilka automobilka Tesla, která ostatně k tvorbě telefonů inspiruje už delší dobu.

Stačí jen správně motivovat lidi, jak to uměl třeba Steve Jobs, peníze na jejich zaplacení zjevně nejsou problém. Pokud se něco takového podaří, slibuji, že vyberu z prasátka peníze na rodinnou dovolenou a půjdu si stoupnout do fronty několik dní předem. Jen abych znova zažil ten pocit, že jsem byl u toho.