Co se stane, když zkombinujete iPhone 11 a Cybertruck od Tesly? Nebudete stačit zírat

Ruská společnost Caviar, která na trh v minulosti přinesla iPhone Xs (Max) s mechanickými hodinkami s tourbillonem z 24karátového zlata nebo pozlacený iPhone 7 s podobiznou amerického prezidenta Donalda Trumpa, se tentokrát rozhodla propojit svět elektromobilů se smartphony a výsledkem je futuristicky vypadající zařízení s názvem „Cyberphone“.

Telefon, v němž najdeme DNA kontroverzního Cybertrucku od Tesly i nejnovějších iPhonů 11, vás údajně vyjde na více než dva miliony korun. Na druhou stranu se nemusíte obávat o to, že si poškrábete displej, který je chráněn polohovatelným titanovým plátem, který v případě potřeby poslouží i jako stylový stojánek. Pokud vás omrzely běžné iPhony, jednejte rychle, protože se má do prodeje dostat pouze 99 kusů. Také už se těšíte na to, až se k telefonu vyjádří excentrický vizionář Elon Musk na svém Twitteru?