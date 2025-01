Technologie Elona Muska ve vlacích Českých drah? Testy začnou na jaře

Fotografie: České dráhy

České dráhy lákají na novinky v roce 2025 a jednou z těch, která nás rozhodně zajímá, je zlepšení internetu na vlakových palubách. Dozvěděli jsme se přitom, že za to můžeme vděčit nejen instalaci opakovačů mobilního signálu a laserové úpravě oken, ale v průběhu jara začnou České dráhy také testovat využití vysokorychlostního internetu Starlink od společnosti SpaceX.

„Zahájili jsme instalaci 5G opakovačů mobilního signálu do jednotek Pendolino, railjet a InterPanter. Věřím, že v dohledné době se nám také podaří najít zhotovitele laserové úpravy oken pro snazší průchod mobilního signálu do více než 200 drážních vozidel. A tím rozhodně nekončíme,“ zdůrazňuje generální ředitel Michal Krapinec: „Na jaře začneme, ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem, s testováním satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX v jedné z našich jednotek InterPanter. Ve druhé polovině ledna by měla do Česka dorazit ze Spojených států prototypová anténa Starlink pro využití ve vlacích. České dráhy přitom budou jeden z prvních uživatelů na celém světě, který bude tuto anténu testovat. Z našich interních průzkumů vychází, že stále více našich zákazníků vnímá České dráhy jako moderní a inovativní firmu. Je proto naším cílem tato očekávání naplnit a dále posilovat naši pozici technologického lídra mezi tuzemskými železniční dopravci.“

Dozvěděli jsme se ale také, že další novinky chystá dopravce i v rámci mobilní aplikace Můj vlak. Ta se má dočkat modernizace grafického rozhraní a pokračovat má i propojování krajských dopravních systémů a MHD do aplikace s možností přímého nákupu jízdenek. V aplikaci se má také objevit nová funkce cestovního průvodce, jenž přehledně zobrazí aktuálně potřebné informace pro cestu.