Twitter možná zmizí z AppStore, tvrdí Musk. Apple zatím utlumuje reklamu

Twitter zažívá velice turbulentní rok, který bude už navždy spojován s miliardářem Elonem Muskem. Ten nejprve Twitter chtěl koupit, nechtěl koupit, až jej nakonec koupil. I to by samo o sobě stačilo na zajímavý historický zápis, ale výstřednost Elona Muska se naplno projevila až v posledních týdnech.

Nejprve se rozhodl, že propustí značnou část vedení společnosti, následně měnil podmínky kolem modré nálepky a nakonec nechal uživatele hlasovat o tom, zda se vrátí na síť bývalý americký prezident Donald Trump. I to bylo náznakem toho, že Musk nehodlá Twitter nijak regulovat a možná navrátí nespočet blokovaných účtů. To znepokojilo některé přední světové firmy, které se rozhodly z Twitteru ve větší či menší míře stáhnout. Například nevkládat nové tweety, případně omezit reklamu.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Mezi společnosti spadá například Volkswagen, General Motors či Pfizer. Dle Elona Muska se do této skupiny připojil i Apple, který údajně z velké části zastavil inzerci na Twitteru. Musk se v návaznosti na to ptá, zda Apple snad nenávidí svobodu projevu v Americe. Musk k celé situaci dodal, že Apple údajně pohrozil odstraněním aplikace Twitter z obchodu AppStore, aniž by uvedl důvod. Prozatím však nedošlo k potvrzení této spekulace.