Čína údajně zvažuje, že TikTok prodá Muskovi

Podle zdrojů agentury Bloomberg mají představitelé Číny aktuálně promýšlet možný prodej TikToku do rukou Elona Muska, jenž už ovládá sociální síť X (dříve Twitter). Peking sice podle dřívějších informací dává přednost tomu, aby provoz kontroverzní aplikace v USA zůstal v rukou společnosti ByteDance, ale vzhledem k hrozícímu zákazu, který je naplánován už na 19. ledna, hledají rychlé řešení.

Muskovi přitom do karet hraje i fakt, že by měl být Donaldem Trumpem již brzy jmenován do jeho administrativy a vést „ministerstvo efektivity“. Jeden ze scénářů, které Čína údajně aktuálně diskutuje, zahrnuje to, že by Muskova společnost X získala TikTok US a provozovala obě firmy společně. Je přitom zásadní uvést do kontextu, že populární sociální síť původem z Číny má v USA velký vliv, neboť ji jen ve Spojených státech amerických využívá přes 170 milionů uživatelů.

Agentura Bloomberg však současně upozornila, že není jasné, zda Musk, TikTok, ByteDance a představitelé Číny už o takové dohodě skutečně jednali. Zástupci Muska na žádost o komentář nereagovali, mluvčí čínského ministerstva zahraničí Guo Jiakun se také odmítl vyjádřit a ByteDance uvedl, že od společnosti nelze očekávat, že bude komentovat čiré výmysly. Sám Trump by pak podle zdrojů Bloombergu měl mít zájem o odložení zákazu, aby se mohl účastnit jednání o řešení.

Our Statement on Enactment of the TikTok Ban:



This unconstitutional law is a TikTok ban, and we will challenge it in court. We believe the facts and the law are clearly on our side, and we will ultimately prevail. The fact is, we have invested billions of dollars to keep U.S.…