Řada Galaxy S23 nabídne satelitní konektivitu s nízkou latencí, obstará ji Iridium

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V poslední době často diskutované téma satelitní konektivity podle všeho nenechá chladným ani Samsung. Kromě nových iPhonů 14 či vlajkového Huawei Mate 50 Pro by se totiž s touto funkcí mohla pochlubit i chystaná řada Galaxy S23. Zatímco Applu umožnila zmíněnou funkcionalitu spolupráce se společností Globalstar, Samsung se podle etnews.com spojil s firmou Iridium.

Iridium uvádí, že má jako jediná společnost 100% pokrytí celé naší planety a její satelity umožňují spolehlivé připojení nezávislé na počasí odkudkoliv. Evidentně by se tak jednalo o technologicky vyspělého partnera, s jehož pomocí by následně mělo být možné posílat například krátké textové zprávy či jednoduché obrázky rychlostí maximálně v rámci stovek kilobitů za sekundu. Výzvou pro inženýry Samsungu pak údajně bylo vměstnat anténu potřebnou pro satelitní konektivitu do relativně malého těla smartphonů, což se jim však nakonec zdárně povedlo.

Podle všeho Samsung alespoň zpočátku nebude nabízet tuto službu na domácím jihokorejském trhu, který má jedno z nejlepších pokrytí včetně moderního 5G. Satelitní konektivitou naopak Samsung údajně hodlá oslovit zákazníky v Severní a Jižní Americe, Evropě, Rusku nebo Číně.