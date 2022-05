Mám z Googlu radost. Konečně pochopil, že bez hardwaru software nepoběží

Fotografie: Google

Google šel konečně do sebe a představil ucelenou řadu zařízení, na kterých poběží jeho služby. Když odhlédneme od příšerně dlouhých termínů pro přípravu zdánlivě běžné techniky, pak by to byla dobrá zpráva – následuje ji však spousta otázek.

Sledovat poslední Google I/O byla docela radost. Po několika nemastných a neslaných letech, kdy se na pódiu dokonce programovalo nebo kdy se akce kvůli pandemii neuskutečnila vůbec, to zase vypadalo jako za starých dobrých časů, kdy vás dvouhodinová tisková konference strhne podobně jako hollywoodský film nebo rockový koncert. Ostatně, můžete se podívat sami.

A nejde jenom o způsob přednesu, ale i o samotné sdělení. Google se vždy prezentoval jako softwarová nebo internetová firma. Jádrem a hlavním zdrojem příjmů je pro něj stále vyhledávač a navázaný prodej reklamy a všechno ostatní jsou spíše věci pro zábavu, což je mnohdy znát. Třeba takové telefony Pixel, které už od svého vzniku připomínají spíše výkladní skříň nejrůznějších problémů a ne etalon, ke kterému se budou všichni ostatní snažit přiblížit. Ještě horší je situace v případě, kdy se Google rozhodne rozhodne nějakou kategorii úplně ignorovat a doufá, že to za něj udělá někdo jiný. Neudělá.

Teď to ale vypadá, že má Google po letech konečně kompletní sestavu: levný, normální a high-end telefon, tablet, hodinky a sluchátka. Prostě takovou sestavu, se kterou si naplno užijete jeho služeb. A je jedno, že to nebudou žádné prodejní trháky – Surface od Microsoftu také není kdo ví jak populární a většina počítačů s Windows vypadá úplně jinak – ale je to aspoň něco, na co se dá sáhnout.

Je tady ale pár věcí, které toto nadšení kazí. První je praktický problém: Google si na budování hardwaru nemohl vybrat horší dobu. Problémy s dodávkami jsou poznat i na samotných termínech: i levný Pixel 6a, který sdílí spoustu hardwaru s většími sourozenci, se začne prodávat za více než dva měsíce. Ještě hůře na tom jsou hodinky, které dorazí na podzim, a tablet, na který si dokonce počkáme až do příštího roku. A to v obou případech mluvíme o zařízeních, která jsou docela běžná. Je tak naprosto jasné, proč se Google nechlubil ohebným telefonem, i když na něm dozajista pracuje.

Druhá věc je, že se z Googlu nesmí stát druhý Apple. Při prezentaci totiž chvílemi nebylo jasné, čí keynote vlastně sledujeme. Týkalo se to například formy živého vystoupení s pečlivě načasovanými pauzami pro potlesk/jásot a také obsahu. Například sugestivní a dojímavé reklamy o záchraně lidských životů (čas 1 hodina a 18 minut), jako by Google zkopíroval od Applu. Totéž by se dalo říci o chvílích, kdy ukazoval provázanost jednotlivých zařízení v rámci svého ekosystému a podobných detailů by se našlo více.

A posledně je zde řada otázek ohledně toho, co nezaznělo. Google věnoval velkou pozornost běhu Androidu na tabletech. Bude to totéž, co připravuje v rámci Androidu 12L? A jak do toho zapadají chromebooky? Nebo je teď na další dekádu pošle Google na vedlejší kolej a bude zase propagovat tablety?

Podobných otázek by se určitě našlo více. Snad je Google nějak uspokojivě vyřeší, ostatně vzhledem k současným lhůtám pro dodávky čipů a dalšího hardwaru na to má času více než dost.