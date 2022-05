Proč ještě všichni nenosíme chytré brýle? Odpověď hledejte na zápěstích

Fotografie: Ramiro Pianarosa, unsplash.com

Mezi dvěma zprávami z minulého týdne lze najít nečekanou souvislost. Google kupuje firmu na displeje pro chytré brýle a zároveň bojuje s problémy, které uživatelům působí chytré hodinky a náramky. To, co se děje na našich zápěstích, tak může svým způsobem vysvětlovat, proč se něco jiného neděje na našich obličejích.

Pravidelně o víkendu procházím přehledy zpráv z minulého týdne, jestli jsme v redakci nepropásli nějaké důležité téma. Na první pohled to vypadá, že ano: Google byl zase nakupovat. Tentokrát si pořídil firmu Raxium, která se zabývá vývojem displejů typu microLED. Ty mají mít nízkou spotřebu, vysoké rozlišení, levnou výrobu a velmi dobře se hodí do futuristických technologií, jako jsou AR/VR brýle.

Z toho už by šel udělat docela slušný článek, že? Dalo by se dlouze spekulovat o tom, co by Google mohl vymýšlet. Bude se naskočit do vlaku s názvem Metaverse, který se vehementně snaží roztlačit Mark Zuckerberg? Nebo konečně našel tu správnou technologii, která je ta pravá pro Google Glass?

Zprávy o nejrůznějších chytrých brýlích jsou v poslední době docela rozporuplné. Na jednu stranu tu máme zajímavé a funkční koncepty jako například Oppo Air Glass nebo záplava modelů pro nadšence do sociálních sítí. Jenže všechno uvízlo tak nějak na půli cesty jako koncept, prototyp nebo špatně dostupný produkt.

A nejde jen o „hračky“. Typicky takové Hololens od Microsoftu si dlouho a pečlivě budují status „the next big thing“, ale jejich výrobce nasadil takovou cenu, že to ocení jenom málokdo. Už se zdálo, že kontrakt s americkou armádou na 100 000 kusů brýlí bude kýžený průlom. Armáda by mohla vychytat všechny mouchy a jako u spousty jiných technologií by pak mohlo dojít ke kýženému průlomu. Jenže tady se rýsuje obrovská blamáž: zaměstnanci Microsoftu moc nemusejí armádu a vypadá to, že ani vojákům se jejich nové hračky moc nelíbí.

Košile bližší než kabát

Otázka, proč ještě všichni nemáme na nose chytré AR brýle a místo toho neustále zíráme na nějaký displej, má možná jednodušší vysvětlení, než si myslíme. Vedle aktuálního nákupu Googlu je dalším horkým tématem amerických serverů firma, kterou spolkl loni. A když mluvíme o „žhavých zprávách“, je to myšleno bohužel doslova. Mluvíme totiž o Fitbitu a jeho problémech s bateriemi v chytrých hodinkách a náramcích.

Stahování hodinek Fitbit Ionic ze začátku března působilo ještě jako ojedinělý incident, ale pak se na sociálních sítích typu reddit.com začaly množit drastické obrázky popálených zápěstí.

Problém mají i další modely Fitbitu jako Fitbit Versa 2Versa 2//, Versa Lite nebo Sense. Počet lidí se spáleninami druhého nebo třetího stupně už šplhá zhruba ke stovce a podle všeho to vypadá, že se schyluje k velké právní bitvě. V ní zřejmě nepůjde jen o jednotlivé případy, ale snahu prokázat, že firma má napájení hodinek řešené tak špatně, že vadná baterie způsobí takovéto poškození kůže. Ať už jde o nadnesené tvrzení právníků ve snaze získat co nejvyšší odškodné, nebo fakt, dobře to zodpovídá úvodní otázku týkající se rozšíření chytrých brýlí. Představte si, že by se podobné problémy odehrávaly někde na vašem obličeji a v blízkosti očí.

O kvalitě návrhu, výroby a dalších částech procesů souvisejících s elektronikou si nelze dělat iluze. Situace došla tak daleko, že „výkladní skříně“ mez smartphony, Pixely, nezvládají volání na tísňovou linku jen kvůli instalované aplikaci MS Teams. A nikomu to nepřijde divné, je to jen další „bug“, který opraví další záplata, jež přidá další dvě chyby.

Pokud ale takovou chybu pocítíte „na vlastní kůži“, je to znát. A co teprve, kdyby to bylo „na vlastní oči“.