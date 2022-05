Google I/O 2022 se blíží. Jak jej sledovat a co čekat?

Fotografie: Google

Google I/O je tradiční konference určená především pro vývojáře, kteří tvoří pro Android a případně další platformy Googlu. Je to ale místo, kde firma využije soustředěné pozornosti a představí také novinky pro běžné uživatele – jak hardware, tak software. Po letech, kdy bylo setkání zrušeno, případně se uskutečnilo virtuálně, se letos 11. a 12. května sejdou hlavně zaměstnanci firmy a pozvaní partneři. Pro všechny ostatní je tu web a videopřenos, který začne 11. května v 21 hodin.

A co bychom mohli vidět? Po letech odkladů je už prakticky jisté, že se konečně dočkáme chytrých hodinek. Ty už jsou v takové fázi vývoje, že jejich prototyp kdosi zapomněl v restauraci a na sociálních sítích jako reddit.com už se objevují desítky fotografií. Společně s hodinkami by Google mohl a měl smazat další velký dluh, a to uvedení systému Wear OS 3 i pro další výrobce, nejenom Samsung.

Pixel Watch vsadí na klasický design a oblé tvary.

Další hardwarovou novinkou, o které se široce spekuluje, je Pixel 6a. Jak název napovídá, přinese hlavní prvky svých větších sourozenců Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro, jako je například zbrusu nový procesor nebo pokročilé fotografické schopnosti. Výměnou za menší ústupky ve výbavě bychom pak mohli dostat lepší cenu nebo i kompaktní rozměry.

Naopak nejspíše se nedočkáme ohebného telefonu Pixel. Spekulace o něm jsou silné, ale pořád hodně vágní. Google se nejspíše zaměří na propagaci operačního systému pro větší displeje, který pomůže využít lépe jejich potenciál. A když už mluvíme o operačních systémech, první verze Androidu 13 už jsou venku a Google se jim bude zcela jistě důkladně věnovat.

Google Pixel Buds Pro coming 🔜



Real Red, Carbon, Limoncello, Fog — Jon Prosser (@jon_prosser) May 3, 2022

Další detaily jsou víceméně v mlze. Známý leaker slibuje nová sluchátka, jiné zdroje zase NestHub. Zapomenout by se nemělo ani na chytré televize. A Google má samozřejmě v záloze spoustu vysoce experimentálních projektů, se kterými může kdykoli překvapit. Sledujte mobilenet a fZone a o všem se včas dozvíte.