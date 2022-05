Přivítejte Pixel Watch – ambiciózní hodinky s DNA společnosti Fitbit

Kromě cenově dostupného Pixelu 6a a prvního pohledu na řadu Pixelů 7 dnes Google během své I/O konference odhalil rovněž dlouho očekávané chytré hodinky Pixel Watch – první hodinky kompletně vyrobené Googlem.

#GooglePixelWatch with @Fitbit means:*



⏱ Fitness tracking with Active Zone Minutes**

💪 Stats, progress, & personal fitness goals

🫀 Continuous heart rate tracking**

💤 Sleep tracking & more

—all at your fingertips.#GoogleIO pic.twitter.com/dg6DBskXrz