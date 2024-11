Chystá Google velký softwarový upgrade hodinek Pixel Watch?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Smartphony značky Google a další wearables produkty jsou známé mimo jiné kvalitní softwarovou podporou. Ostatně to byl právě Google, který u telefonů (konkrétně řady Pixel 8) jako první přislíbil garanci 7 let aktualizací operačního systému i bezpečnostních záplat. Podobně dobrou pověst mají i hodinky Pixel Watch, jejichž tři generace pravidelně dostávají měsíční aktualizace s nejnovějšími bezpečnostními záplatami. V listopadu nyní dostaly Pixel Watch 1, Pixel Watch 2 i Pixel Watch 3 také nejnovější bezpečnostní záplaty, avšak na komunitním fóru společnosti Google se můžeme dočíst, že příští aktualizace dorazí až v březnu příštího roku.

Informace o příštím termínu softwarové aktualizace chytrých hodinek Pixel Watch je konkrétně dostupná na google.com.

Důvody, proč další aktualizace dorazí až za přibližně čtvrt roku, nejsou specifikovány. Můžeme se však domnívat, že by se mohlo jednat o větší upgrade softwaru, který by mohl přinést výraznější vylepšení než pouze bezpečnostní aktualizace. Po problémech s aktualizací na nejnovější systém Wear OS 5 by měly zároveň modely Pixel Watch 1 a Pixel Watch 2, které byly zmíněným bugem postiženy, znovu začít dostávat aktualizace Wear OS 5.

Google Pixel Watch 3 – videorecenze

„Velkou předností Pixel Watch je nepochybně Wear OS, který je zde v „čisté“ formě, tedy bez nějakých nadstaveb. S nasazením Wear OS se pak pojí různé výhody, jako je možnost si do hodinek nainstalovat aplikace, odpovídat na notifikace nejen přednastavenou odpovědí, ale také skrze klávesnici či diktováním, případně bezkontaktní placení apod. Systém je i navzdory tomu, že hodinky pohání Qualcomm SW5100 (tedy starší čipset, ačkoliv má Qualcomm v nabídce i novější model) v kombinaci s 2 GB RAM a 32GB úložištěm dostatečně svižný. K dispozici je také moderní Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 a UWB. Čip UWB můžete uplatnit v případě, že vlastníte novější (kompatibilní) vůz značky BMW či Mini, neboť vám tak hodinky mohou nahradit klíček od auta. Mnohem pravděpodobněji jej však budete používat v kombinaci s nasazenými hodinkami jako možnost, jak rychle odemknout spárovaný telefon. V rámci segmentu chytrých hodinek je chvalitebná i oficiální garantovaná podpora, kdy Google slibuje minimálně 3 roky, tj. minimálně do října 2027,“ jak se můžete dočíst v naší podrobné recenzi.