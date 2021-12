Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rok 2021 zatím neskončil a stále pro nás má přichystané novinky. Třeba opravdu skvěle vypadající Motorolu s foťákem v displeji. Dále si povíme o Realme, Samsungu a nepoužívanějších smajlících.

Luxusní Motorola a tablety Samsung s výřezem – mNews

Moto Edge X30 s kamerou v displeji

Někdy v průběhu dnešního dne by ještě mělo dojít k představení očekávané vlajkové lodi od Motoroly s názvem Moto Edge X30, která je zajímavá hned z několika důvodů. Na přední straně se pod velkým displejem se 144Hz obnovovací frekvencí má totiž nacházet 60megapixelová selfie kamera. Nedávno takové řešení představil Samsung u Galaxy Z Fold3 a já jsem zvědavý, jak se s focením přes displej popasuje Motorola. Telefon má dále mít nedávno představený Snapdragon 8 Gen1, 68W nabíjení a dvojici 50megapixelových foťáků na zádech. Nebudu lhát, těším se.

Realme 9i se odhaluje na renderech

Již během prvního čtvrtletí příštího roku by se měla světu představit novinka Realme 9i, což znamená, že už nyní se na internet dostávají úniky výbavy i pravděpodobného vzhledu. Dočkat bychom se měli 90Hz IPS displeje a hlavního 50megapixelového fotoaparátu na zádech. A pokud se tato informace potvrdí, mnohé by určitě potěšil výkonný Snapdragon 680. Z renderů si všimněte čtečky na boku a elegantně vypadajících fotoaparátů, které mi z nějakého důvodu připomínají telefony OnePlus. Co na to říkáte?

Samsung má výřez v tabletu

Zatímco na výřezy, průstřely a „notche“ v telefonech jsme si zvykli, u tabletů a notebooků mi stále přijdou zvláštní. Proti tomu jde Apple se svými MacBooky a evidentně nyní také Samsung. U chystané řady Galaxy Tab S8 se máme údajně dočkat tří verzí, které se budou lišit velikostí obrazovky. Nejmenší má nabídnout 11", největší pak 14,6". U všech čekáme 120Hz AMOLED panely a Snapdragon 8 Gen1. A právě ta největší verze má kvůli velmi tenkým rámečkům údajně přijít s výřezem v displeji. Vadilo by vám to u tabletu?

Nejpopulárnější emoji roku 2021

A nakonec si dejme jedno odlehčení v podobě nejpopulárnějších smajlíků roku. Unicode, který se o univerzální sadu stará, ve své výroční zprávě ukazuje trendy a mě vlastně vůbec nepřekvapuje, že nejpopulárnějším emotikonem je něco, co jsem v životě neposlal. Na druhém místě je srdíčko a na třetím variace prvního místa. U nás v článku najdete celou desítku, používáte je všechny?

To by mě teda zajímalo. Kdybyste měli na každou dnešní novinku reagovat nějakým smajlíkem, které byste volili?