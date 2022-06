Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnes se podíváme do všech mobilních kategorií. Čeká nás totiž telefon od Samsungu, tablet od Realme, notebook od Microsoftu a nakonec i hodinky Pixel. Tak vítejte u mNews.

mNews #176 – Galaxy M13, Realme Pad X a další novinky týdne

Podcast v audio formě

Samsung představuje Galaxy M13

Bez větších fanfár Samsung odhalil nový model v nižší třídě Galaxy M13. Ten vás sice nemá čím oslnit, ale ve své kategorii se snaží odvést dobrou práci, pokud specificky toužíte po telefonu Samsung. Velký displej má naštěstí Full HD+ rozlišení a Exynos 850 se 4 GB RAM by měl nabídnout dost výkonu pro běžné používání. Úložiště je volitelné mezi 64 a 128 GB, ale v obou případech je stále podporována paměťovka. Za zmínku stojí baterie s kapacitou 5 000 mAh a 50megapixelový fotoaparát, kterému sekunduje dokonce 5megapixelový ultraširokoúhlý snímač. Nadstavba One UI 4.1 má být navíc odlehčena, což v této nižší kategorii může být výhodou. Oficiální zprávy o ceně zatím nemáme, ale telefon se již objevuje na některých eshopech v předobjednávce za cenu od 4,5 tisíc korun.

Realme Pad X připomíná iPad

Realme představilo 11" tablet Pad X, který zaujme středně náročné uživatele. A na první pohled jako by z oka vypadl iPadům. Tedy až na zadní stranu, kde se Realme odlišuje modulem pro fotoaparát a v některých variantách i agresivními barvami a motivy. Displej má 2K rozlišení a podporuje ovládání stylusem. O výkon se stará Snapdragon 695, což sice nikoho nevytrhne, ale stačit by to mělo bez problému. Za vyzdvihnutí stojí tloušťka 7,1 mm a hmotnost pod hranicí 500 gramů. Baterii s kapacitou přes 8 tisíc mAh nabijete rychlostí až 33 W. Za cenu v přepočtu okolo 6 tisíc korun se však nejedná o špatnou nabídku. Bohužel zatím model není dostupný v Evropě. A tak se nabízí obligátní otázka – měli byste o něj zájem i u nás?

Surface Laptop Go 2 zrychluje

Telefon, tablet, tak teď si dejme notebook. Právě dnes Microsoft představil novou generaci nejdostupnějšího a zároveň nejmenšího zástupce rodiny Surface Laptop. Model Go 2 je vybaven novějším procesorem Intel Core i5, chlubí se tak vyšším výkonem a nižší energetickou náročností. Výdrž se tím prodloužila z 13 na 13,5 hodiny. Zbytek ovšem vypadá tak nějak stejně. Stále tu najdete 12,4" dotykový displej a pouze HD webkameru, i když Microsoft tvrdí, že i ta má nyní lepší kvalitu. I na takto malém zařízení stále najdete vedle USB-C i USB-A nebo 3,5mm jack. Na výběr je z několika variant dle paměti RAM (4/8 GB) a samozřejmě také úložiště, které nyní začíná na 128 GB. Cena se pak pohybuje od 16,5 tisíc do 22 tisíc korun za nejvybavenější model.

Pixel Watch zklamou výdrží

Abychom náš čtyřboj zakončili, dejme si nějaké ty hodinky. Do úplného představení Google Pixel Watch zbývá ještě dost času a sám Google vyjma vzhledu a pár funkcí mnoho neukázal. Na internetu se však již začaly objevovat různé další zprávy a některé z nich nejsou úplně potěšující. Například ta, že se počítá s jednodenní výdrží. To není u chytrých hodinek nic úplně neobvyklého, však se podívejte na Apple Watch, ale rozhodně to nesplňuje přání mnoha uživatelů. Údajně má být totiž nasazen starší 10nm Exynos, přestože Samsung již používá jeho nástupce. Tak jsem zvědavý, jestli se tato zpráva potvrdí.

