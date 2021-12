Realme 9i se odhaluje. Těšme se na výkonný Snapdragon a 90Hz displej

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Hned zkraje příštího roku bychom se měli dočkat příchodu nové řady Realme 9, alespoň o tom informuje thepixel.vn. Ten rovnou poodhaluje i jeden z modelů, jmenovitě Realme 9i, který by měl být tím základem nové řady. Jeho hlavním lákadlem by měl být moderní 6nm procesor Snapdragon 680, který by měl v nižší střední třídě patřit k tomu nejvýkonnějšímu.

Prozatím není známa velikost displeje, ale půjde o IPS panel s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Na zadní straně již z uniklého obrázku můžeme vidět modul se třemi fotoaparáty, z nichž hlavní by měl mít 50 megapixelů. Více informací v tuto chvíli není známo. Možné představení se předpokládá během 1. čtvrtletí 2022.