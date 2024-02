Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rozlučte se, telefony Nokia pravděpodobně zmizí z obchodů. Dále si ukážeme, jak je to s titanem v Galaxy S24 Ultra a řekneme si, co říkají vývojáři na nové podmínky alternativních obchodů s aplikacemi pro iOS.

mNews #231 – Logo Nokia zmizí z telefonů, vývojáři nadávají na Apple

Podcast v audio formě

Logo Nokia zmizí z telefonů

„Stará dobrá Nokia“ už neexistuje dlouho, ale díky čínskému výrobci HMD Global jsme se s touto původně finskou značkou setkávali i v dnešní době. Snahy o vlajkové modely nedopadly úplně dobře, proto se výrobce zaměřil na střední a nižší třídu. Dnes to však vypadá, že toto pro telefony tolik ikonické logo zmizí úplně. HMD bude telefony vyrábět dále, avšak zaměří se na vlastní značku. K představení by mělo dojít již koncem února v Barceloně. Zajímá vás, co to vlastně HMD znamená? Human Mobile Devices. Tak a teď to víte!

Kolik je titanu v S24 Ultra?

Kanál JerryRigEverything opět nezklamal a přináší odpověď na palčivou otázku, jak je to vlastně s titanem u nového Samsungu Galaxy S24 Ultra. Zajímalo nás to už jen proto, že hmotnost telefonu se oproti loňské generaci prakticky nezměnila. Zaprvé se sluší říci, že sám titan je tzn. 2. třídy a obsahuje příměsi hliníku nebo vanadu. Apple používá titan 5. třídy, je tak o něco kvalitnější. Oproti Applu také Samsung nepoužívá tak sofistikovanou metodu napojení titanu na hliníkový rám, pomáhá si třeba plastovými úchytkami. Podle Zacka, který rozbor prováděl, tak má titan od Samsungu nejen nižší hodnotu než v případě iPhonu, ale zároveň ani nijak nepřispívá odolnosti telefonu oproti běžnému hliníku.

Realme C67 bez 5G

I když se zdá, že je 5G dnes samozřejmostí, u nejlevnějších telefonů to stále neplatí. Realme na český trh přináší novinku C67, která právě 5G nepodporuje, ale jinak se snaží lákat na 256GB úložiště nebo třeba 108Mpx foťák. Telefon podporuje i obdobu Dynamic Island okolo selfie kamery v podobě Mini Capsule, tentokrát ve verzi 2.0. Snapdragon 685 není nejnovější, ale v kombinaci s 8 GB RAM nabídne dostatek výkonu. Baterie s kapacitou 5 000 mAh by mohla nabídnout velmi slušnou výdrž. Je však nutné říci, že za 5 000 Kč to telefon bude mít poměrně těžké.

Vývojáři brojí proti Applu

Apple vyvolal mezi vývojáři aplikací opět pozdvižení. Evropský soud mu nařídil umožnit provozování dalších obchodů s aplikacemi, podobně jako to umožňuje třeba Android. Apple tomuto nařízení sice hodlá vyhovět, ale udělá to po svém. Nasadil totiž drakonické poplatky a spoustu náročných požadavků. Jedním z problémů jsou stále platby. Apple si nadále účtuje poplatek až 27 % z plateb provedených skrze iPhone. Dále žádá poplatek za každou instalaci aplikace přibližně 13 korun v případě, že došlo k více než milionu instalací. Takže i v případě, že vydáte bezplatnou aplikaci, po milionu stažení se okamžitě ocitnete v dluhu zhruba 12,5 milionů korun. Apple také neumožňuje publikovat odlišné verze aplikací v různých obchodech. Vývojář Nikita Bier například odhaduje, že pokud vaše aplikace vydělá 10 milionů dolarů, tak po započtení všech poplatků a odečtení daně vám zbyde 20 %. Spotify například označuje novou praktiku Applu za „vyděračství“ a uvádí, že si Apple chce udržet stále identický monopol, akorát bude jinak maskovaný.

Dnes ten díl nebyl příliš pozitivní. Už teď se však těším na konec února do Barcelony na MWC, kde na nás čeká velká spousta technologických novinek. Určitě sledujte mobilenet.cz, ať vám nic neunikne.