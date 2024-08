Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Skládací novinky se na nás jen sypou, nové véčko nyní představil i Huawei. Výzkum ukazuje nejprodávanější značky za druhé čtvrtletí tohoto roku, Google chystá nový adaptér a Realme údajně již brzy zase posune hranice rychlosti nabíjení. Tak vítejte u mNews.

mNews #249 – Samsung je stále nejprodávanější, Huawei ukazuje véčko

Podcast v audio formě

Huawei představil nové véčko nova Flip. Telefon patří do střední třídy a vyniká velkým vnitřním OLED displejem o úhlopříčce téměř 7 palců s obnovovací frekvencí 120 Hz. Trochu zklame, že se nedostalo na zvýšenou odolnost. Má 12 GB operační paměti a nabízí varianty s 256 GB, 512 GB nebo 1 TB úložištěm. Vtipné je, že Huawei neprozradil čipset. Fotoaparáty nejsou úplná špička, s hlavním snímačem o 50 megapixelech a slabým ultraširokoúhlým snímačem s rozlišením 8 megapixelů. Baterie má kapacitu 4 400 mAh a nabíjení 66 W. Pouze drátově, bezdrát chybí. Zato potěší váha 195 gramů a tloušťka 6,9 mm. Cena za základní verzi je v přepočtu přibližně 20 tisíc korun s daní. Prodej bude zahájen 10. srpna na čínském trhu a zda se véčko podívá za hranice Číny zatím není jasné.

A koho zajímají čísla, tak určitě zbystří u přehledu nejprodávanějších značek. Jihokorejský výrobce Samsung vedl v prodeji v 2. čtvrtletí 2024 pravděpodobně díky funkcím souvisejícím s tzv. Galaxy AI. Meziročně se však Samsung nikam nehýbe. Apple a čínské Xiaomi následovaly na druhém a třetím místě. Oba naopak meziročně dost posílili, především Xiaomi dodalo o 27 % víc telefonů. Čtvrtou příčku obsadilo čínské Vivo, které nedávno uvedlo modely V40 a Vivo X100 Pro, což odpovídá 9 % dodaných telefonů.

Podle dostupných informací Google chystá nový napájecí adaptér. Ten má netradiční zaoblený tvar s USB-C konektorem na spodní straně. I když toto řešení může vést k rychlejšímu opotřebování kabelu, očekává se, že uživatelé s kabelem nebudou manipulovat často. Navíc závisí, kde nabíječku umístěnou. Pokud třeba za skříní, tak je to výhoda. Navíc jsou náznaky, že by Google mohl zrychlit nabíjení. Tedy ne nijak dramaticky, ale třeba na 45 W. Samozřejmě nemůžete čekat, že byste nový adaptér našli v balení Pixelů 9, půjde o dokoupitelné příslušenství.

A u nabíjení ještě zůstaneme. Realme chce údajně zase posunou hranice rychlosti nabíjecího výkonu. A to až na 300 W. Realme plánuje oficiální odhalení této technologie 14. srpna na speciální akci v Číně. Tato technologie slibuje nabíjení za pouhých 5 minut. Model GT7 Pro by měl také nabídnout zvýšenou odolnost proti vodě a prachu dle stupně krytí IP69. Ultrazvuková čtečka otisků prstů přímo v displeji by mohla být další zajímavou funkcí tohoto telefonu. Realme se tak snaží překonat svůj vlastní rekord 240W nabíjení v modelech GT5 a GT Neo 5. Zda se jim to podaří, zůstává otázkou.

Jak je pro vás důležité rychlé nabíjení?