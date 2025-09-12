mobilenet.cz na sociálních sítích

Tohle Applu přidělává vrásky. iPhone Air rekordně rychle ztrácí hodnotu

Michal Pavlíček
7
Tohle Applu přidělává vrásky. iPhone Air rekordně rychle ztrácí hodnotu
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Některé varianty iPhonu Air ztratily již přes 47 % své původní hodnoty
  • Žádný jiný letošní iPhone tak rychle hodnotu neztrácí

Model iPhone Air se potýká s prodejními problémy, což se neprodleně odráží na jeho zůstatkové hodnotě. Nová zpráva od společnosti SellCell (viz sellcell.com) analyzovala znehodnocení celé řady iPhone 17 na základě dat z výkupu u více než 40 amerických společností za desetitýdenní období a výsledky pro iPhone Air jsou alarmující.

Apple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Na celou obrazovku
Apple iPhone Air

Podle získaných dat ztratil iPhone Air již mezi 40,3 % a 47,7 % své původní hodnoty, v závislosti na zvolené kapacitě úložiště. Například základní model s 256 GB, který měl doporučenou cenu 999 dolarů, se nyní na trhu s použitými telefony prodává o 40,3 % levněji. Varianta s 512 GB ztratila 45 % své původní hodnoty, a model s 1 TB, prodávaný za 1 399 dolarů, je nejvíce zasažen poklesem 47,7 %. V případě českého trhu je standardní cena 256GB varianty nadále 29 990 Kč, avšak použitý kousek ve velmi dobrém stavu vás vyjde na zhruba 21 tisíc korun, což je bezmála o 30 % méně.

Recenze Apple iPhone Air – Lepší, než jste si mysleli
Přečtěte si také

Recenze Apple iPhone Air – Lepší, než jste si mysleli

Zbytek řady iPhone 17 si vede podstatně lépe a v průměru se znehodnotil o 34,6 % za stejné desetitýdenní období. Nejlépe si drží cenu model iPhone 17 Pro Max s 256 GB, který ztratil pouze 26,1 % své počáteční hodnoty. Potvrzuje to třeba i český trh, kdy základní iPhone 17 Pro Max vyjde na 34 990 Kč, zatímco použitý jen o 15 % levněji, tedy za zhruba 30 tisíc korun. Rychlost ztráty hodnoty u modelu Air tak z něj činí nejslabší článek celé nové série.

Apple iPhone Air 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Apple iPhone Air 256 GB

Rozměry156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
DisplejOLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 149 mAh
sellcell.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Jakub Dufka
Jakub Dufka
Zvláštní je, že Samsung to pochopil a S25 Edge lze sehnat v 256GB variantě za cca 17-18k. A propad ceny o 20-25% je docela v normě.

Ale že koupí Airu v 256GB variantě ztratím okamžitě 60% je teda úplný ústřel...
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 17:24
No jo protože Air byl předražený, je osekaný víc než Edge od Samsungu, nemůže furt chtít od lidí že jim to budou kupovat, je dobře že konečně ukazují že když není zájem tak smůla.
Hlavně iPhone 17ka se jim tak povedla že nikoho nelákalo nějaké tenké zařízení.
Odpovědět
Petr Zitka
Petr Zitka
No jo, nevěřili, že je to slepá ulička, tak teď to mají.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Prcko Prcko
Prcko Prcko
Premýšľam prečo by to malo trápiť Apple? On predáva za svoju cenu.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze