Tohle Applu přidělává vrásky. iPhone Air rekordně rychle ztrácí hodnotu

Model iPhone Air se potýká s prodejními problémy, což se neprodleně odráží na jeho zůstatkové hodnotě. Nová zpráva od společnosti SellCell (viz sellcell.com) analyzovala znehodnocení celé řady iPhone 17 na základě dat z výkupu u více než 40 amerických společností za desetitýdenní období a výsledky pro iPhone Air jsou alarmující.
Podle získaných dat ztratil iPhone Air již mezi 40,3 % a 47,7 % své původní hodnoty, v závislosti na zvolené kapacitě úložiště. Například základní model s 256 GB, který měl doporučenou cenu 999 dolarů, se nyní na trhu s použitými telefony prodává o 40,3 % levněji. Varianta s 512 GB ztratila 45 % své původní hodnoty, a model s 1 TB, prodávaný za 1 399 dolarů, je nejvíce zasažen poklesem 47,7 %. V případě českého trhu je standardní cena 256GB varianty nadále 29 990 Kč, avšak použitý kousek ve velmi dobrém stavu vás vyjde na zhruba 21 tisíc korun, což je bezmála o 30 % méně.
Zbytek řady iPhone 17 si vede podstatně lépe a v průměru se znehodnotil o 34,6 % za stejné desetitýdenní období. Nejlépe si drží cenu model iPhone 17 Pro Max s 256 GB, který ztratil pouze 26,1 % své počáteční hodnoty. Potvrzuje to třeba i český trh, kdy základní iPhone 17 Pro Max vyjde na 34 990 Kč, zatímco použitý jen o 15 % levněji, tedy za zhruba 30 tisíc korun. Rychlost ztráty hodnoty u modelu Air tak z něj činí nejslabší článek celé nové série.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh
Ale že koupí Airu v 256GB variantě ztratím okamžitě 60% je teda úplný ústřel...
Hlavně iPhone 17ka se jim tak povedla že nikoho nelákalo nějaké tenké zařízení.
