Samsung u Galaxy S26 opět nevylepší fotoaparáty. Důvodem má být krok Applu

Michal Pavlíček
15
Samsung u Galaxy S26 opět nevylepší fotoaparáty. Důvodem má být krok Applu
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nebude se měnit rozlišení ani další parametry
  • Samsung tím hodlá udržet cenu na stávající úrovni
  • Důvodem má být výbava a cena letošního iPhonu 17

Pokud sledujete vlajkové lodě Samsungu, jistě jste si všimli, že v případě základních modelů nedochází ke změnám u zadních fotoaparátů. V praxi to znamená 50megapixelový hlavní objektiv o velikosti 1/1,56" s optickou stabilizací obrazu, 10megapixelový teleobjektiv s velikostí 1/3,94" a možností trojnásobného bezztrátového zoomu a nakonec 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Tyto moduly najdeme u letošních modelů Galaxy S25 a S25+, ale také u loňských Galaxy S24, S24+ a předloňských Galaxy S23 a S23+.

Samsung Galaxy S25+

Nejnovější zprávy jihokorejského serveru The Elec naznačují (viz thelec.kr), že na výše popsané foto sestavě se nebude nic měnit ani pro případné modely Galaxy S26 a Galaxy S26+. Samsung přitom údajně plánoval drobná vylepšení zadních objektivů, jenže to by znamenalo nárůst ceny výsledného produktu.

Od zdražení však Samsung upustil údajně proto, že Apple uvedl iPhone 17 s výrazně lepší výbavou a lákavou počáteční cenou. Ten se začal prodávat za 22 999 Kč v případě základní 256GB varianty. V případě Samsungu jsou počáteční ceny modelu Galaxy S25 21 999 Kč za 128GB verzi a 23 999 Kč za 256GB verzi. Ze zmíněných částek je patrné, že si Samsung příliš nemůže dovolit zdražit, aby zůstal konkurenceschopný.

Aby toho nebylo málo, tyto překotné změny se mají promítnout i do pozdějšího vydání novinek. Samsung údajně musí přepracovat vnitřní komponenty, kvůli čemuž se výroba modelů Galaxy S26 a Galaxy S26+ se tak rozběhne až začátkem roku 2026, zatímco Galaxy S26 Ultra má jít do výroby ještě v prosinci letošního roku. Nic to však nemusí naznačovat o možném lednovém uvedení, o kterém se spekuluje jako o nejdřívějším možném.

thelec.kr,
Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
Kdy už Samsung pochopí, že konkurence pro něj není Apple, ale ostatní android výrobci. S26 proti iphonu 17 nemá šanci uspět. Jak dlouho to Samsung hodlá takhle šulit. Kdybych měl dodnes S23, tak by ani S26 nedávalo moc smysl kupovat.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Tak nač to vydávat jako S26? A ne jako S22 2026 🤣
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Tak když si většina výrobců může dovolit dát hned slevu ze startu klidně přes 30%, tak to asi nebude jenom o zdražení, že jo.

Jinak ok. V tom případě si člověk může rovnou koupit S25 za 13-14k a vlastně o nic extra nepřijde. Ostatně jako u většiny výrobců. No už se těším, až se k tomu přidá zdražení pamětí...
Odpovědět
Tomáš Tököly
Tomáš Tököly
Trošku pravdu máš trošku nemáš ono ten nový procesor z těch foťáků zase vytáhne trochu víc a ty fotky budou vždycky každou generaci lepší
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

