Samsung u Galaxy S26 opět nevylepší fotoaparáty. Důvodem má být krok Applu

Pokud sledujete vlajkové lodě Samsungu, jistě jste si všimli, že v případě základních modelů nedochází ke změnám u zadních fotoaparátů. V praxi to znamená 50megapixelový hlavní objektiv o velikosti 1/1,56" s optickou stabilizací obrazu, 10megapixelový teleobjektiv s velikostí 1/3,94" a možností trojnásobného bezztrátového zoomu a nakonec 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Tyto moduly najdeme u letošních modelů Galaxy S25 a S25+, ale také u loňských Galaxy S24, S24+ a předloňských Galaxy S23 a S23+.
Nejnovější zprávy jihokorejského serveru The Elec naznačují (viz thelec.kr), že na výše popsané foto sestavě se nebude nic měnit ani pro případné modely Galaxy S26 a Galaxy S26+. Samsung přitom údajně plánoval drobná vylepšení zadních objektivů, jenže to by znamenalo nárůst ceny výsledného produktu.
Od zdražení však Samsung upustil údajně proto, že Apple uvedl iPhone 17 s výrazně lepší výbavou a lákavou počáteční cenou. Ten se začal prodávat za 22 999 Kč v případě základní 256GB varianty. V případě Samsungu jsou počáteční ceny modelu Galaxy S25 21 999 Kč za 128GB verzi a 23 999 Kč za 256GB verzi. Ze zmíněných částek je patrné, že si Samsung příliš nemůže dovolit zdražit, aby zůstal konkurenceschopný.
Aby toho nebylo málo, tyto překotné změny se mají promítnout i do pozdějšího vydání novinek. Samsung údajně musí přepracovat vnitřní komponenty, kvůli čemuž se výroba modelů Galaxy S26 a Galaxy S26+ se tak rozběhne až začátkem roku 2026, zatímco Galaxy S26 Ultra má jít do výroby ještě v prosinci letošního roku. Nic to však nemusí naznačovat o možném lednovém uvedení, o kterém se spekuluje jako o nejdřívějším možném.
Jinak ok. V tom případě si člověk může rovnou koupit S25 za 13-14k a vlastně o nic extra nepřijde. Ostatně jako u většiny výrobců. No už se těším, až se k tomu přidá zdražení pamětí...
