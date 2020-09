Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Android tento týden oslavil 12 let své existence a vy právě čtete stý díl mNews. Dnes se ale hlavně podíváme na záplavu nových telefonů, které se k nám řítí. Vedle těch běžných to bude i jedna skládací kuriozita. Vítejte u mNews.

Ohebný Royole to zkouší znovu a Nokia bojuje – mNews #100

Galaxy S20 FE se chlubí cenou

Včera Samsung světu odhalil novou edici telefonu Galaxy S20 s přídomkem FE, který značí Fan Edition. Telefon má prý odpovídat tomu, co si fanoušci přáli. Tomu bych úplně nevěřil, protože stále chybí 3,5mm jack a základní verze má pořád procesor Exynos, i když ta s 5G už Snapdragon 865. Ústupek přichází také v konstrukci, kdy jsou záda plastová. Telefon však nabídne krásný displej se 120Hz obnovovací frekvencí, dostatek výkonu, voděodolnost, stereo reproduktory a skvělé foťáky. Cena začíná na 17 tisících Kč, což znamená, že pokud vyloženě netoužíte po peru S Pen, základní Note20 už nyní vůbec nedává smysl.

Royole FlexPai 2 to zkouší znovu

Společnost Royole byla první, která prodávala zařízení se skládacím displejem. V našem videu jsme si ukázali, že to zařízení nebylo moc dobré a šlo prostě o to být první. Druhá generace už má jiné ambice. Má nabídnout skvělý výkon se Snapdragonem 865 a 8 GB RAM, ale k dispozici bude ještě silnější varianta. Cena na čínském trhu v přepočtu startuje na 40 tisících Kč a největší otázky vzbuzuje displej, který má být díky nové technologii dokonale hladký. Jestli to ale tentokrát už bude stát za to, teprve uvidíme.

OnePlus 8T dorazí v polovině října

Již v polovině října má OnePlus odhalit nový model 8T. A vzhledem k množství telefonů, které nyní na trhu má, se objeví jen jedna varianta. Výrobce už pomalu láká na nové vlastnosti, mezi kterými nemá chybět rychlé nabíjení výkonem 65 W. Uvnitř telefonu pak mají být dvě menší baterie, což právě proces urychlí.

Nokia brojí proti čínské konkurenci

Nokie 2.4 a 3.4 mají být dostupné modely s přívětivým poměrem cena/výkon. Telefony mají vážně protáhlý displej v poměru 21:9. Za zmínku určitě stojí podpora NFC. Levnější má procesor Helio P22 a až 3 GB RAM za 3 200 Kč. Výkonnější mobil se chlubí Snapdragonem 460, až 4 GB RAM a navíc i ultraširokoúhlým objektivem za 4 300 Kč. Zdá se, že nám tak Nokia chystá slušný základ za příjemnou cenu.

Pokud vás Nokie nepřesvědčily a chcete za co nejnižší cenu opravdu maximum, nedávno jsme recenzovali Realme C11. Jinak vám chci poděkovat, že na mNews koukáte a doufám, že jste si těch 100 dílů užili.