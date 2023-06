Honor představil luxusní 90 Pro a odhalujeme novinky od Applu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ještě, než nám své novinky v příštím týdnu ukáže Apple, stihneme si o nich zaspekulovat. Hned dva nové telefony pro nás přichystal Honor a řekneme si, které mobily jsou nejprodávanější. Tak vítejte u mNews.

mNews #212 – Honor představil luxusní 90 Pro a odhalujeme novinky od Apple

Podcast v audio formě

Honor 90 vypadá luxusně

Honor představil dvojici nových telefonů 90 a 90 Pro. A stejně jako předchozí generace i tato sází na prémiový design. Oba modely si jsou podobné, ale verze Pro je o něco větší, má hranatější modul s fotoaparáty na zádech a v displeji ukrývá pilulkovitý výřez hned se dvěma snímači. Na přední straně čekejte 120Hz OLED panel s maximálním jasem až 1 600 nitů. Pokud vám jde o výkon, volte Pro s čipsetem Snapdragon 8 Gen1+ a až 16 GB RAM. Zde se tak bavíme téměř o vlajkové výbavě. Štědré je také až 512GB úložiště. Základní model má povedený Snapdragon 7 Gen1. Oba pak zaujmou hlavním 200Mpx snímačem a nechybí ani ultraširokoúhlý se slušným rozlišením 12 Mpx. Varianta Pro má navíc 2,5× teleobjektiv s optickou stabilizací. A co je ve zmiňovaném výřezu v displeji? 50Mpx foťák a 2Mpx portrétní snímač. Oba telefony mají 5 000mAh baterii a liší se akorát v rychlosti nabíjení: 90 vs. 66 W. Mobily vstupují do prodeje na čínském trhu, ale prodávat se budou i globálně. Ceny zatím neznáme, ale v přepočtu z té čínské se bavíme o startovní ceně 9,5 tisíc korun za základní model a 12,5 tisíc za model Pro. A já už se tedy těším.

Prémiové telefony táhnou

Agentura Canalys zveřejnila tradiční statistiku prodejů telefonů jednotlivých tříd. Jejich rozdělení není tak košaté jako třeba v našich výběrech telefonů, ale i tak ukazuje zajímavý trend. Podle něj roste zájem o prémiový segment. Tam patří modely nad 500 dolarů. Tj. v přepočtu a s daní nějakých 13 tisíc korun. To sice neznamená vlajkové lodě, ale spadají tam už dobře vybavené modely. V roce 2019 měly 22 % trhu, dnes je to již 31 %. Nejvíce pak mizí telefony s cenou mezi 100 a 200 dolary, tedy 2,5 a 5 tisíci Kč. To může znamenat, že lidé obecně touží po lépe vybavených telefonech, ale vliv na to bude mít i inflace a zdražování. Druhou zajímavostí statistiky jsou globální prodeje jednotlivých modelů, kde zcela jasně dominují firmy Apple a Samsung. Pokud vás zajímá, kdo se do TOP 15 dostal, mrkněte na náš článek.

Nokia C32 jde do prodeje

Pokud by vás ale přeci jen zajímaly i levnější telefony, Nokia u nás posílá do prodeje model C32. Ten samozřejmě cílí na nenáročné uživatele. Vpředu najdete 6,5" IPS displej s nižším HD+ rozlišením. 4 GB RAM jsou naprostý základ, ale snad budou stačit, stejně tak 64GB úložiště. Čipsetem je nepříliš výkonný Unisoc. Hlavní fotoaparát má pak nadějné rozlišení 50 Mpx a v druhé čočce na vás kouká zbytečné 2Mpx makro. A cena? 3,5 tisíce korun zní celkem v pořádku. Faktem ale je, že za stejnou částku dostanete i lépe vybavené kousky.

Co chystá WWDC 2023?

Již v pondělí nás čeká vývojářská konference od Applu. Na rozdíl od té podzimní je mnohem více zaměřená na software. I tady ale očekáváme nějaké nové produkty. Pojďme si tedy dnes připomenout, co nového očekáváme. V první řadě je to nová verze iOS a iPadOS s číslovkou 17. Novinek se máme dočkat v oblasti Dynamic Islandu. Je možné, že po nátlaku Evropské unie Apple vpustí do iPhonů další obchody s aplikacemi. Chybět nebudou ani další systémy watchOS, macOS a tvOS. Údajně se na nás chystá nový MacBook Air 15 a asi nejzajímavější spekulace míří k rozšířené a virtuální realitě. Úniky hovoří o představení vlastního headsetu, který by VR a AR kombinoval. Pokud se to v pondělí skutečně potvrdí, Apple by mohl přitáhnout k této technologii masy.

Jsou podle vás chytré brýle něčím, co byste chtěli požívat, nebo jde o technologii čistě pro geeky? Dejte nám vědět v komentářích a nezapomeňte v pondělí sledovat mobilenet.cz.