Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Konečně známe celou řadu Realme 9, tak se na ni rychle podíváme. Možná vás také zarazí návrat značky Walkman od Sony a nakonec si zafantazírujeme s rendery mysteriózního iPhonu Air. Vítejte u mNews.

mNews #163 – Walkman se vrací, skládací iPhone na renderech

Podcast v audio formě

Známe kompletní řadu Realme 9

Realme na tiskové konferenci představilo hned tři nové modely řady 9. Základem je Realme 9i s IPS panelem, Snapdragonem 680 a 4 GB RAM. Cena startuje na 5,5 tisících korunách. Skutečná střední třída však začíná s modelem 9 Pro. Má opět IPS displej, ale se 120 Hz, Snapdragon 695 a až 8 GB RAM. Na zádech je hlavní 64megapixelový fotoaparát a 8megapixelový ultraširokoúhlý. Baterie má kapacitu slušných 5 000 mAh. Cena v tomto případě startuje na 7,5 tisících Kč. A vůbec nejvýše stojí Realme 9 Pro+, které už má velký AMOLED panel s 90 Hz. Jako čipset slouží Dimensity 920 a spolehnete se na 8 GB RAM. Foťák má navíc optickou stabilizaci a nabíjení probíhá rychlostí 60 W, i když baterie má pouze 4 500 mAh. Za Realme 9 Pro+ zaplatíte 10,5 tisíc korun.

Právě teď probíhá předprodej a všechny telefony můžete koupit se značnou slevou. To ovšem akce platí už jen do 22. února.

Sony oživuje Walkman

Sony se značkou Walkman dost možná změnilo svět hudby. Ale to bylo před 40 lety. A nebudu tvrdit, že teď se chystá nějaký návrat. Ale zatímco všichni poslouchají hudbu na telefonech a kvalitu tolik neřeší, Sony připravilo speciální zařízení s Androidem, které nabídne špičkové zvukové součástky i precizní zpracování. Vedle dvou jacků pro sluchátka nechybí ani bezdrátové připojení, slot pro paměťovky a podpora všech možných kodeků. Na nabití vydrží přehrávat v maximální kvalitě až 40 hodin. Každá sranda ale něco stojí a lepší model vás vyjde na 110 tisíc korun. Pokud oželíte prémiové materiály, cena klesne na 42 tisíc Kč. Stále je to raketa.

Nokia představuje model G21

Výrazně levnější bude novinka od Nokie s názvem G21. Displej je typu IPS, i když s 90Hz obnovovací frekvencí. Méně slibně zní pouze HD+ rozlišení. Čipsetem je, pozor, Unisoc T606, který určitě nijak neohromí, a stačit musí i 4 GB RAM. Hlavní foťák láká na 50 megapixelů, ale oproti loňsku zmizel ultraširokoúhlý snímač. Škoda. Baterie s kapacitou 5 000 mAh je více než dostatečná. Systémem je Android 11, ale Nokia slibuje aktualizace až na verzi 13. Telefon se blíží na evropský trh s cenou 170 eur, tedy v přepočtu asi 4 tisíc korun.

Jak by vypadal Fold od Applu?

Skládacím telefonům se prodejně daří, i když jejich nástup je pozvolný. Dle spekulací na svém řešení pracuje i Apple, který by ho mohl představit již v příštím roce. Zda se to ukáže jako pravda, nebo planý poplach, to teprve zjistíme, ale designér Antonio De Rosa se pokusil vytvořit vlastní návrh. Říká mu iPhone Air a nápadně připomíná Z Flip od Samsungu.

Přesvědčila by vás skládací konstrukce, kdyby byla od Applu? A věříte vůbec, že se Apple do něčeho podobného pustí? Dejte nám vědět v komentářích, a pokud nechcete přijít o recenzi Realme 9 Pro+, tak si nás nezapomeňte sledovat i nadále.