Nejhodnotnější značkou na světě je Amazon. Jak si vede Apple či Samsung?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejhodnotnější značky světa zaznamenaly rekordní růst, jejich kumulovaná hodnota dosáhla 7,1 bilionů dolarů, tedy částky srovnatelné se součtem ročního HDP Francie a Německa. Informaci přinesla agentura Kantar. Tento 42% nárůst čtyřikrát překračuje průměrný meziroční nárůst v posledních 15 letech tohoto hodnocení. Americké značky představují 56 z celkových TOP 100 značek žebříčku, s vedoucími značkami Amazon a Apple, z nichž každá v současnosti dosahuje hodnoty přes půl bilionu dolarů.

Z pohledu výrobců mobilních telefonů je nepřekvapivě nejvýše Apple s hodnotou 683 miliard dolarů. Meziročně navíc došlo k 74% nárůstu. Hned za Applem je Google, jehož hodnota meziročně vzrostla o 42 % a činí 457 miliard dolarů. Pomyslnou bramborovou pozici letos drží s hodnotou 410 miliard dolarů Microsoft. V žebříčku se nyní posuneme mnohem dále, abychom na 42. místě nalezli Samsung s hodnotou 46 miliard dolarů.

V žebříčku TOP 100 se však nachází ještě další výrobci mobilních telefonů. Například přesně v polovině, tedy na 50. příčce, figuruje Huawei, jehož hodnota letos činí 38 miliard dolarů. Z 81. pozice na 70. místo si letos polepšilo Xiaomi s hodnotou bezmála 25 miliard dolarů. Další značky mobilních telefonů se alespoň prozatím do první stovky neprobojovaly. Lze však předpokládat, že se to do budoucna může změnit. Čínské značky totiž výrazně posilují. Ještě v roce 2011 tvořily 11 % celkové hodnoty TOP 100 značek žebříčku, nyní tvoří 14 %. Naproti tomu evropské značky v současnosti tvoří pouhých 8 % celkové hodnoty, oproti 20 % v roce 2011.