Poco M5s má čtveřici foťáků a kvalitní AMOLED displej

Poco M5s míří do nižší střední třídy a bude se snažit zaujmout vyváženou výbavou. Například na čelní straně je připraven 6,43" AMOLED displej, který má jemné Full HD+ rozlišení. Na druhou stranu obnovovací frekvence je jen základních 60 Hz.

Naopak po stránce výkonu se výrobce držel dosti při zemi a paradoxně nasadil postarší procesor Helio G95 od MediaTeku, který nijak nepodporuje ani 4GB RAM. Naštěstí bude k dispozici i verze s 6GB RAM. I tak je tato novinka výkonově slabší než Poco M5. O prostředí se postará Android 12 a nadstavba MIUI, bude však otázkou, jak se výrobci povede optimalizace.

Lákadlem má být hned čtveřice fotoaparátů na zadní straně, jenže příliš nebude oč stát. Respektive hlavní snímač se 64 megapixely vypadá nadějně. Dále je zde 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Zbylá dvojice je pouze 2megapixelová, slouží pro portrétní a makro snímky, avšak jsou zde spíše jen do počtu. Výčet pak zakončuje čelní kamerka se 16 megapixely.

O přísun energie se bude starat baterie s kapacitou 5 000 mAh a podporou 33W drátového nabíjení, což je poměrně pěkný standard v daném segmentu mobilních telefonů.

