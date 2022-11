Pokud toužíte po novém smartphonu s cenovým limitem 4 tisíc korun, nabízí se z kandidátů také nové Poco M5. Novinka sází na zajímavý design, velkou baterii i 90Hz displej, bude to ale stačit na úspěch?

Společně s dříve testovaným modelem Poco M5s výrobce představil rovněž ještě levnější Poco M5. Ve výbavě najdeme velký displej s 90Hz obnovovací frekvencí, 6nm čipset od MediaTeku, ale také 5 000mAh baterii či 3,5mm jack. Jak se novinka osvědčila v testu?

Obsah balení: tentokrát s adaptérem

Zatímco Poco M5s dorazilo v dané cenové třídě tak trochu netradičně bez napájecího adaptéru, u modelu Poco M5 jej již najdeme. Stejně tak výrobce nezapomněl na kabel USB-C/USB-A a ochranné pouzdro.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: není si nač stěžovat

Poco M5 dorazilo na test v černém barevném provedení, které však doplňuje také žlutá a modrozelená (Teal). U každé verze pak platí, že na zádech najdeme imitaci kůže, která zlepšuje komfort držení, a také „fotomodul“ táhnoucí se z jednoho boku na druhý. Výrobce si mohl odpustit snad jen výrazné logo Poco, i když to zde alespoň působí méně rušivě než u modelu Poco M5s. Přítomnost plastového rámečku se standardním rozmístěním ovládacích prvků na pravé straně, pouze základní haptická odezva a absence jakékoliv certifikace zvýšené odolnosti v dané cenové třídě nijak nepřekvapí. Do podlouhlého slotu na levém boku je možné vložit dvě nanoSIM + jednu microSD kartu, za což chválím. Stejně tak jsem nezaznamenal žádný problém u čtečky otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Ta totiž funguje spolehlivě navzdory nepatrně delší reakci na přiložení prstu.

Líbilo se nám matná záda

spolehlivá čtečka otisků prstů

slot pro dvě nanoSIM + microSD

v nabídce tři barevné varianty

Displej: 90Hz IPS s výřezem

Na rozdíl od Poco M5s se u modelu Poco M5 výrobce rozhodl nasadit IPS LCD panel s kapkovitým výřezem, zato však s vyšší 90Hz obnovovací frekvencí. Bohužel je zde pro tento druh displejů typický efekt prosvítání u okrajů, v dané cenové třídě to však lze odpustit. Potěší naopak velká uhlopříčka 6,58" i Full HD+ rozlišení či Gorilla Glass 3. Panel nezklame ani v oblasti maximálního jasu, který rozhodně nijak neohromí, ale je dostatečný i pro používání venku. S ohledem na cenu 4 tisíce korun se tak celkově jedná o obrazovku, za kterou se telefon rozhodně stydět nemusí.

Líbilo se nám 90Hz obnovovací frekvence

velká uhlopříčka

dostatečně vysoký jas

jemné rozlišení

Nelíbilo se nám prosvítání u okrajů typické pro IPS LCD

Zvuk: nezklame vás

Poco M5 je osazeno pouze jedním hlasitým reproduktorem na spodní straně, který navíc bohužel zní trochu „plechově“. Potěší alespoň přítomnost 3,5mm jacku na horní straně, tudíž není problém si hudbu pustit do vašich oblíbených drátových sluchátek.

Nelíbilo se nám pouze jeden hlasitý reproduktor

Výkon hardwaru: dostačující

U takto levného zařízení se výrobce rozhodl vsadit na 6nm procesor MediaTek Helio G99, což byla podle mě vcelku dobrá volba, neboť na běžné používání má zařízení dostatek výkonu a výrazný problém mu nedělají ani hry jako například Call of Duty (které je na druhou stranu dobře známé svou optimalizací i pro méně výkonné smartphony). Během používání si rozhodně budete všímat o něco pomalejších reakcí, především třeba na spuštění fotoaplikace, kdy si počkáte jednu a někdy i dvě sekundy, ovšem vzhledem k nízké ceně zkrátka nelze očekávat žádné zázraky. Menší 64GB úložiště lze naštěstí rozšířit pomocí již zmíněné paměťové karty, pouhé 4 GB RAM by však do budoucna nemusely postačovat.

Líbilo se nám dostatek výkonu (vzhledem k ceně)

Nelíbilo se nám místy pomalejší reakce

Výdrž baterie: výdrž, která nezklame

Poco M5 je osazeno 5 000mAh baterií, která (při plném nabití) zvládne v průměru zhruba 1,5 dne a výrazný problém by nemusela být ani meta dvoudenní. Nabíjení probíhá maximálním výkonem 18 W (i když má přibalený napájecí adaptér výkon 22,5 W) a trvá zhruba dvě hodiny.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Konektivita: s výjimkou 5G budete mít vše

V oblasti konektivity neschází NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 ani navigační systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Jediné, co by tak mohlo někomu chybět, je podpora 5G. U takto levného telefonu to však podle mého názoru lze pochopit.

Líbilo se nám vše důležité telefon zvládá

Fotoaparát: dvakrát dva plus padesát

Zadní strana modelu Poco M5 je domovem pro 50Mpx primární snímač o světelnosti f/1.8 s podporou fázového automatického ostření a také dvojici 2Mpx senzorů (makro a bokeh), které jsou zde klasicky pouze do počtu a osobně by mi vůbec nevadilo, kdyby je výrobce vynechal a místo toho nasadil kvalitnější hlavní snímač, případně je nahradil ultraširokoúhlým objektivem. Samotná kvalita výsledných fotek naštěstí (nutno podotknout, že opět s ohledem na cenu) tristní není. Během dne se dočkáte dostatečného množství detailů, líbivých barev, bezproblémového kontrastu i správně nastavené expozice. Při focení v noci si pak nelze nevšimnout většího množství šumu, ale žádnou zásadnější kritiku nemám. Čelní kamerka má překvapivě pouze 5 Mpx, avšak kvalitou zcela dostačuje pro pořízení občasných selfies. Stejně jako hlavní snímač má pěkné barevné podání i dostatek detailů. Video lze pak natáčet maximálně ve Full HD s 30 FPS.

Poco M5 1080p 30 FPS

Líbilo se nám slušný hlavní snímač

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx senzory

Software: klasika v podobě MIUI

Smartphony Poco, přestože se rády prezentují jako samostatná značka, využívají Android 12 + nadstavbu MIUI ve verzi 13.0.5 (v tomto případě se zářijovými bezpečnostními záplatami). S tím se pojí i pro Xiaomi běžné široké možnosti nastavení, možnost samostatné roletky pro notifikace a ovládací prvky, ale také pestrobarevné menu.

Líbilo se nám široké možnosti nastavení

Zhodnocení

Pokud máte opravdu omezený rozpočet s hranicí 4 tisíc korun, jeví se Poco M5 jako solidní volba. Zařízení nabízí dlouhou výdrž na nabití, slušný hlavní fotoaparát i velký 90Hz displej. Zamrzí ale pouze jediný hlasitý reproduktor či místy pomalejší reakce, které jsou však daní právě za nízkou cenu.

