Značka Poco nás v podstatě bez přestávky zásobuje novými smartphony, které cílí na skutečně náročné hráče, ale také na ty, kterým jde především o přívětivou cenou. Do druhé kategorie spadá i Poco M5s, na které se společně podíváme.

Poco M5s nabízí za pouhých 4,5 tisíce korun AMOLED displej, 64Mpx hlavní fotoaparát, stereo reproduktory a dokonce i velkou baterii s podporou 33W nabíjení. Bude to stačit na úspěch?

Technické parametry Xiaomi Poco M5s 128+6 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,5 × 74,5 × 8,3 mm , 178,8 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP53 Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G95T , CPU: 2×2,05 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2022, 5 499 Kč

Obsah balení: jdeme s dobou

Poco M5s má poměrně zajímavé balení, neboť se výrobce, na rozdíl od Poco M5, rozhodl nepřibalovat k tomuto modelu adaptér. Rozhodnutí přitom vychází z možnosti nabídnout zákazníkům co nejpříznivější cenu, rozhodně to však podle výrobce nemá znamenat, že by končil s dodáváním adaptérů v nižší/střední třídě. Nechybí zde však alespoň USB-C/USB-A kabel a pouzdro.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Nelíbilo se nám bez adaptéru

Konstrukční zpracování: design, který nepřekvapí

Poco M5s dorazilo v bílém barevném provedení, které se vyznačuje krémovými zády s matnou povrchovou úpravou a stříbrnými (plastovými) rámečky. Na zádech si pak nelze nevšimnout fotomodulu spojeného s velkou plochou pro logo výrobce, které by zde podle mě ani být nemuselo, na druhou stranu mladším (dětským) uživatelům pravděpodobně vadit nebude. Mobil má navzdory takto nízké ceně certifikaci odolnosti IP53, což si zaslouží pochvalu. Stejně tak jsem byl spokojen s umístěním tlačítek i rozumnými rozměry zařízení, jen počítejte s tím, že smartphone v ruce celkem klouže, vibrace jsou vskutku velmi základní a odemykání čtečkou schovávající se ve vypínacím tlačítku se pojí zhruba s jednosekundovou prodlevou.

Líbilo se nám odolnost dle IP53

pohodlné umístění tlačítek

matná záda

Nelíbilo se nám odemykání čtečkou otisků prstů následuje delší prodleva

zbytečně výrazné logo výrobce na zádech

Displej: AMOLED jako správná volba

V oblasti displeje Poco učinilo jednoznačně správnou volbu a nasadilo AMOLED panel. To znamená mimo líbivějších barev, lepšího kontrastu a skutečně tmavé černé také absenci běžného neduhu u levných smartphonů v podobě prosvítajících okrajů ve spojení s technologií IPS LCD. Použitý panel má přitom i zcela dostačující Full HD+ rozlišení, dokonce i slušný maximální jas. Ani během slunečných dnů jsem tak neměl s čitelností problém. Třešničkou na dortu je pak ochrana v podobě Gorilla Glass 3. Za jedinou nevýhodu by tak někdo mohl považovat pouze 60Hz obnovovací frekvenci. Osobně se ale mnohem raději spokojím s 60 Hz a AMOLED panelem než například s 90Hz IPS obrazovkou. Relativně malý je i „průstřel“ pro selfie kamerku, tloušťka brady je (s ohledem na cenu) rovněž přijatelná.

Líbilo se nám AMOLED displej

dostatečně vysoký jas

jemné rozlišení

Zvuk: nezklame vás

Poco M5s disponuje dvojicí hlasitých reproduktorů, které jsou, co se zvukového podání týče, sice plošší (schází jim basy), ale alespoň jsou dva a zvládnou vytvořit slušný prostorový efekt. To je možné rovněž díky tomu, že zvuk nahoře nevychází ze „sluchátka“, ale ze samotné mřížky na horní straně. Hráče pak potěší i přítomnost 3,5mm jacku na spodní straně.

Líbilo se nám slušné stereo reproduktory

Výkon hardwaru: nenáročným postačí

Cenově dostupná novinka je osazena procesorem MediaTek Helio G95. Jedná se o starší 12nm čipset, v kombinaci s 6 GB RAM však nenáročnému uživateli stále udělá dobrou službu. Rovněž úložiště má standardních 128 GB, nikoliv pouze polovinu. Pro hraní nenáročných her či běžné používání je tak Poco M5s vybaveno dostatečně a nelze mu nic moc vytknout. Integrované úložiště lze navíc rozšířit o paměťovou kartu typu microSD (o nespecifikované maximální kapacitě).

Líbilo se nám dostatečně výkonný hardware

Výdrž baterie: velká baterie a až 33W

Poco M5s nezklame ani baterií, která má velmi slušných 5 000 mAh a navíc podporuje 33W (drátové) nabíjení, pomocí něhož by se mělo dobít zhruba 65 % za 30 minut. Adaptér jsem neměl k dispozici, tudíž nemohu poskytnout poznatky z vlastního měření, samotná výdrž je však více než dobrá a zařízení v průměru zvládá i dva dny na nabití.

Líbilo se nám slušná výdrž

rychlé nabíjení

Konektivita: s výjimkou 5G budete mít vše

V oblasti konektivity neschází NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 ani navigační systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Jediné, co by tak mohlo někomu chybět, je podpora 5G. U takto levného telefonu to však podle mého názoru lze pochopit.

Líbilo se nám vše důležité telefon zvládá

Fotoaparát: poradí si

Poco M5s je osazeno celkem pěti snímače, přičemž čtyři z nich jsou na zadní straně. Z výčtu je pak patrné, že dvojice 2Mpx senzorů pro makro a bokeh je zbytečná, hlavní 64Mpx fotoaparát však fotí na danou cenovou třídu slušně a vlastně mu ani navzdory občasným problém s expozicí nemám mnoho co vytknout. 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv pak nabídne solidní 118stupňový rozsah a kvalita fotografií z něj je o poznání horší. Detailů je zde méně a v rozích je viditelná deformace, ani v tomto případě se však nejedná vyloženě o katastrofu. Video zvládá novinka natáčet až ve 4K s 30 FPS a čelní kamerka o rozlišení 13 Mpx bohatě postačí pro občasné vyfocení selfíčka.

Líbilo se nám záznam až ve 4K

slušný hlavní snímač

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx senzory

Software: klasika v podobě MIUI

Smartphony Poco, přestože se rády prezentují jako samostatná značka, využívají operační systém MIUI ve verzi 13.0.2. S tím se pojí i pro Xiaomi běžné široké možnosti nastavení, možnost samostatné roletky pro notifikace a ovládací prvky, ale také pestrobarevné menu. V době vydání recenze měl telefon bezpečnostní záplaty ze září a celé prostředí běželo dostatečně svižně.

Líbilo se nám svižný chod systému

Zhodnocení

Poco M5s je sympatickou a cenově dostupnou novinkou, které nelze mnoho vytknout. Za 4,5 tisíce korun totiž získáte telefon s dlouhou výdrží, podporou rychlého nabíjení, dostatečně výkonným procesorem a kvalitním AMOLED displejem. Pokud tak oželíte pomalejší čtečku otisků prstů, v balení chybějící adaptér či rozporuplný design (respektive logo na zádech), neměli byste nákupu litovat.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz