iPhone 16 a všechny novinky přehledně

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz | Apple

Tak jsme se zase dočkali! Apple představil svůj podzimní nášup nových zařízení a my se na ně dnes přehledně podíváme. Čekají nás čtyři iPhony 16, hodinky i sluchátka. Tak pojďme na to.

mNews #254 – Apple iPhone 16, Watch 10 a všechny novinky přehledně

Podcast v audio formě

Nový základní model iPhone 16 (i ve verzi Plus) poznáte podle přepracovaného modulu fotoaparátu, který je nyní mnohem úhlednější a hezky zarovnaný. Přepínač zvukových režimů i zde nahrazuje nové programovatelné akční tlačítko a pozor – přibylo ještě jedno úplně nové tlačítko. Jmenuje se Camera Control a můžete s ním rychle pořizovat fotky a ovládat fotoaplikaci. Rámečky jsou z hliníku, záda skleněná a změna nepřišla ani na displej. A to je asi nejzásadnější prohřešek nových telefonů. Znamená to, že i v roce 2024 má Apple u svých modelů jen 60Hz obnovovací frekvenci. To už je vážně k smíchu. Na pozitivní notu, nový čipset A18 nabídne opravdu vysoký výkon. Hodí se především k využití AI od Apple, které ovšem nebude dostupné v Evropě. U foťáků není téměř nic nového, vyjma ultraširokoúhlého snímače s lepší světelností a možností pořizovat makro. Vylepšené jsou také mikrofony pro kvalitnější hovory. I cena zůstává stejná jako minulý rok, tedy 24 tisíc korun za základní variantu a 27 tisíc za verzi Plus.

iPhone 16 Pro doznal tradičně více novinek. Tělo má z titanu a hlavně se zvětšoval displej. Základní model Pro má nově 6,3 palce a verze Max dokonce 6,9 palců. Tělo se přitom zvětšilo jen nepatrně, výrazně tenčí jsou rámečky okolo displeje. A vypadá to opravdu působivě. Apple slíbil větší baterii a delší výdrž, ale hodnoty neznáme. Čipset A18 Pro pak nabídne ještě více výkonu než u základních modelů. I zde nechybí nové foto-tlačítko. Pětinásobný optický zoom si nyní vychutnají i majitelé menšího iPhone 16 Pro. Video s modely Pro natočíte i ve 4K se 120 FPS a HDR. Na to jsem hodně zvědavý já. Co už ale tolik nechápu je základní úložiště 128 GB. To dostanete za 30 tisíc korun. Uf. Verze Pro Max startuje s 256 GB za 36 tisíc.

Desátá generace chytrých hodinek Apple Watch vylepšuje hlavně displej, který je jasnější a větší. Hodinky jsou také tenčí, konkrétně 9,7 mm. Navíc mají kulatější hrany. Potěšilo mě i celkem rychlé nabíjení, kdy se za 30 minut dostanete na 80 %. Pořídit je budete moci i v titanové verze. A vedle detekce pádů či autonehod nově zvládnou odhalit i spánkovou apnoe a oficiální certifikace bude prý i u nás. Cena startuje na 11 490 Kč.

https://mobilenet.cz/clanky/apple-watch-10-nejtenci-s-nejvetsim-displejem-a-taky-v-titanu-51057

Trochu zklamáním je, že hodinky Watch Ultra nedostávají novou generaci, ale pouze novou barvu – Satin Black. A přijde i speciální edice ve spolupráci se značkou Hermès.

Pokud máte rádi pecková sluchátka, Apple pro vás má čtvrtou generaci AirPods. A to hned ve dvou provedeních, i když se jmenují stejně. Jedny jsou s aktivním potlačením okolního ruchu, tedy ANC, a režimem propustnosti, druhé nikoliv. Apple slibuje kvalitnější zvuk i pohodlnější ovládání. Přijmout nebo odmítnout hovor třeba můžete pokýváním nebo zavrtěním hlavy. Pouzdro je nyní menší a spolu s ním sluchátka vydrží až 30 hodin nabité. Ta dražší navíc podporují bezdrátové nabíjení. Základní varianta stojí 3 700 Kč, pokud chcete ANC a bezdrátové nabíjení, připravte si 5 tisíc.

AirPods Pro se nástupce nedočkaly, ovšem i tak nabídnou novinky. Funkce Hearing Protection dovede díky potlačení hluku eliminovat škodlivé ruchy okolí. A Hearing Test vám zase řekne, jak na tom jste se sluchem, a to na každém uchu zvlášť. Sluchátka navíc poslouží i jako klinicky testované naslouchátko pro osoby se sníženou schopností sluchu. Novinky dorazí s iOS 18.

Ještě dodám, že Airpods Max přichází v nových barvách a především s USB-C konektorem, jinak u nich není žádná změna. A co jinak na novinky říkáte? Zaujaly vás telefony, nebo jste čekali více? Dejte mi vědět v komentářích a sledujte mobilenet.cz.