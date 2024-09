Apple iPhone 16 (Plus) boduje výkonem i AI, dědí však i jeden tristní nedostatek

Fotografie: Apple

I když Apple demonstruje dovednosti svých novinek na vrcholné modelové řadě Pro (Max), pozadu samozřejmě nemůže zůstat ani základní řada, dle očekávání jde o model iPhone 16 a iPhone 16 Plus, které se primárně liší velikostí úhlopříčky, funkční výbava zůstává shodná.

S tlačítkem Akce i Camera Control

Vzhled novinek nijak zvlášť nepřekvapil, designová linka je prakticky identická, samozřejmě změny nastaly, některé dokonce výraznější. Tak předně, sestava dvou zadních fotoaparátů je nově umístěná pod sebou, tedy vertikálně, podobně jako tomu bylo naposledy v případě iPhonů 12. Apple se také rozhodl nasadit tlačítko Akce, které tak definitivně nahrazuje přepínač zvonění/ticha, tedy pokud se bavíme o nové generaci iPhonů. Loni bylo tlačítko Akce výsadou pouze modelů 15 Pro a 15 Pro Max, základní modelová řada si tak musela rok počkat, podobně jako musela čekat na Dynamic Island.

Potěší, že nově se na těle iPhonu 16 a 16 Plus nachází i zcela nové tlačítko Camera Control, stejně jako v případě vrcholných modelů 16 Pro a 16 Pro Max, zde si tedy základní iPhony do příštího roku počkat nemusí. Tlačítko funguje jako trackpad na MacBooku, využívá Taptic Engine, takže reaguje na dotyk, ale i přítlak. Využijete jej primárně při pořizování fotografií a nahrávání videí, kdy tlačítko funguje jako spoušť, ale rovněž také jako plynulý zoom. Tlačítko z těla zařízení nijak nevystupuje a umístěné je na stejném místě, kde se nacházela 5G mmWave anténa, ta se nově (u iPhonů na vybraných trzích) přesune na levý bok. Apple tlačítko využil i pro Visual Intelligence. Visual Intelligence je další funkcí, která využívá AI, na podobném principu jako Google Lens.

Základní iPhony byly v posledních letech vyvedeny z hliníku a ani iPhony 16 (Plus) na tomto trendu nic nemění. Ano, hliník není tak pevný, přesto jde stále o prémiový materiál, plastu se v případě žádného nového iPhonu obávat nemusíte. Pokud chcete prémiovější materiály, opět musíte sáhnout po iPhonech řady Pro – ty jsou stále z titanu, s novou povrchovou úpravou.

Zadní strana nových iPhonů je skleněná a barevně koresponduje s hliníkovým rámem. Nové iPhony půjde pořídit v pěti barevných variantách, konkrétně v černé , bílé, růžové, modrozelené a modré (ultramarínová).

Displeje stejné, ostuda!

Narozdíl od řady Pro nedošlo u základních iPhonů k mezigeneračnímu zvětšení úhlopříček, iPhone 16 se tedy chlubí 6,1palcovou úhlopříčkou, iPhone 16 Plus poté 6,7palcovou úhlopříčkou. Znamená to tedy, že nové iPhony budou odstupňované – iPhone 16 nabídne 6,1palcovou úhlopříčku, iPhone 16 Pro 6,3palcovou úhlopříčku, iPhone 16 Plus 6,7palcovou úhlopříčku a konečně iPhone 16 Pro Max, který nabídne 6,9palcovou úhlopříčku.

Ostudou zůstává, že ani iPhony 16 (Plus) nenabídnou technologii ProMotion, což znamená, že stále můžete počítat maximálně s 60Hz obnovovací frekvencí. V roce 2024, kdy 120Hz displej nabízí i násobně levnější zařízení, jde o trestuhodný nedostatek. Potěší, že maximální jas činí 2 000 nitů, i když mezigeneračně nejde o změnu. Apple na krytí displeje použil nejnovější generaci Ceramic Shield, která je o 50 % odolnější než první generce.

Vše okolo AI

Nové iPhony 16 jsou osazeny 3nm procesory Apple A18, které navyšují výkon o 30 % a bez problémů tak integruje veškeré dovednosti Apple Intelligence, které známe z představení iOS 18. Tomu napomáhá i navýšení paměti RAM z původních 6 GB na 8 GB. Opakovat se nebudeme, Apple Intelligence jsme vám již představili, oproti původním informacím však nabere zpoždění, v EU se navíc některých funkcí nemusíte dočkat vůbec, alespoň ne v tomto roce.

Co přinese AI běžným uživatelům? Aby iPhone dokonale rozpoznal veškerá vaše zadání, vylepšil mikrofony. Díky tomu zapracoval i na kvalitě zvuku na rušných místech, kdy nový iPhone dokáže až kouzelně eliminovat hluk na pozadí hovorů, podobně jako nová Apple AirPods. Nové iPhony 16 podporují i SOS zprávy skrze satelity a podporují Wi-Fi 7. Co se týká nabíjení, kabelové maximum je 25 W, skrze MagSafe a Qi2 je výkon omezen na 15 W (7,5 W pomocí Qi necertifikovaných nabíječek).

A co fotoaparáty? Kromě změny v rozložení se moc dalších vylepšení nedočkáme. Hlavní fotoaparát v loňském roce prošel vylepšení, zůstává tedy zachován, včetně 48Mpx rozlišení se světelností f/1.6 a OIS, který zvládne dvojnásobné přiblížení bez ztráty kvality – nově mu Apple přezdívá „Fusion camera“. Pokud jde o ultraširokoúhlý snímač, ten nabídne 12Mpx rozlišení a mírně lepší světelnost, z původních f/2.4 je nasazen snímač se světelností f/2.2, což by mělo vylepšit výsledky za zhoršeného osvětlení. Vítanou novinkou je i automatické ostření, díky kterému bude s teleobjektivem možné pořizovat i detailní makro snímky – to bylo doposud možné jen s modelovou řadou Pro. A ano, nové rozestavění fotoaparátu nově umožní, že bude možné nahrávat prostorová videa pro Apple Vision Pro.

Cena a dostupnost

Apple iPhone 16 v základní 128GB paměťové variantě vyjde na 23 990 Kč, 16 Plus poté na 26 990 Kč. Jsou to identické ceny, za které se prodával iPhone 15 (Plus). Předobjednávky startují 13. září, do prodeje se novinky dostanou o týden později.