iPhony 16 Pro (Max) jsou větší, chytřejší a plné AI. Oslnit mají i výdrží

Fotografie: Apple

Podle očekávání dnes Apple kromě základních modelů 16 uvedl také lépe vybavené modely s označením Pro. Velký důraz byl věnován využití Apple Intelligence, které jsme se věnovali již několikrát, naštěstí došlo i na několik hardwarových změn. Které to jsou a co se na nejlepších iPhonech současnosti vylepšovalo?

Začněme designem, který je ihned patrný v oblasti displeje. Nově totiž najdeme 6,3" u iPhonu 16 Pro a 6,9" u iPhonu 16 Pro Max. To se Applu podařilo docílit vyvinutím "nejtenčích rámečků na smartphonu". Samozřejmostí je ProMotion technologie, tedy 120 Hz, Always-On režim či ochrana v podobě Ceramic Shield. Co se týče šasi, je i tentokrát nasazen titan (Grade 5), a to hned ve čtyřech barvách – černé, bílé, přirozené titan a pouštní titan. Oproti iPhonům 16 se také nic nezměnilo na počtu či rozmístění objektivů ve fotomodulu. Uvnitř ovšem mělo dojít ke změnám, které zajistí lepší termální management.

Kromě toho byla přislíbena větší baterie, avšak tradičně nevíme, o kolik větší. Apple má nicméně ambiciózní tvrzení, že je to iPhone s nejlepší baterií doposud. Vzhledem k velikosti uhlopříčky 6,9" lze však tušit, že bude mít Pro Max také největší baterii.

Jako další na řadu přichází AI, tedy Apple Intelligence, která má fungovat výtečně (avšak ne u nás) také díky novému čipsetu, tzv. Apple Silicon. iPhony 16 Pro pochopitelně disponují ještě něčím lepším než iPhony 16, čipset s názvem A18 Pro je vyroben druhou generací 3nm výrobního procesu (společností TSMC). Nový čipset je v mnoha ohledech výkonnější, ale zároveň energeticky efektivnější. Novinkou je například o 17 % větší paměťová bandwith či o 15 % vyšší rychlost AI oproti Apple Intelligence na iPhonu 15 Pro.

Pětinásobný teleobjektiv u obou dvou modelů

Novinek jsme se pochopitelně dočkali také v oblasti fotovýbavy. Samozřejmostí je možnost kameru kontrolovat skrze nové speciální tlačítko na pravém boku, které najdeme také u iPhonů 16. Ve výbavě pak potěší především pětinásobný 12Mpx teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 120 milimetrů a clonou f/2.8, jenž si nově dopřejí také majitelé menšího iPhonu 16 Pro, nejen modelu Pro Max.

Nové iPhony 16 Pro mají být rovněž fantastickými nástroji pro záznam videa. Ostatně sám Apple zřejmě natočil dnešní event právě na iPhony 16 Pro. Výrobce se pak chlubí vysoce kvalitním záznamem ve 4K ve 120 snímcích za sekundu pro slo-mo, ale také klasické video. K dispozici jsou také pokročilé možnosti barvení a dalších úprav videa. Náročnější uživatelé pak ocení i možnost záznamu 4K ve 120 FPS s HDR. Celkovému výsledku mají napomoci také čtyři mikrofony „studiové kvality“. Špičkovou kvalitu videozáznamu má pak potvrzovat i nový videoklip od interpreta The Weeknd, který byl natočen právě na iPhone 16 Pro.

Nový MagSafe a cena, která (ne)překvapí

Novinkou od Applu jsou také MagSafe pouzdra s otvorem pro nové tlačítko, ale také druhá generace MagSafe nabíjecích „puků“. Upraveno bylo také balení, které je nově menší, a tedy i environmentálnější. A ceny? iPhone 16 Pro může být váš za 29 990 Kč se startovním 128GB úložištěm, iPhone 16 Pro Max pak za 35 990 Kč s úložištěm o velikosti 256 GB, dostat se však můžete až na 44 990 Kč za 1TB iPhone 16 Pro a 47 990 Kč v případě nákupu 1TB iPhonu 16 Pro Max.