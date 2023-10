Sportovní design, špičková odolnost či 2× delší výdrž na nabití. To jsou jen některé z předností Apple Watch Ultra 2 oproti běžným Apple Watch. Jak si Apple Watch Ultra 2 vedly v testu?

Novou řadu iPhone 15 doprovodila podle některých trochu zbytečně i druhá generace Apple Watch Ultra 2. Ta se od svého předchůdce ničím neliší navenek a ani uvnitř nenajdeme tolik rozdílů, v kolik bychom u druhého modelu nejlépe vybavených a nejdražších hodinek od Applu doufali. Jak se novinka osvědčila během několikatýdenního používání?

Technické parametry Apple Watch Ultra 2 Kompletní specifikace Konstrukce 44 × 49 × 14,4 mm , 61 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej OLED, 1,92" (502 × 410 px), tvar: hranatý Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Apple S9 , Paměť vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 564 mAh , nabíjení: bezdrátové Dostupnost , 22 999 Kč

Obsah balení: možná až zbytečně velké a komplikované?

Navzdory příslibu Applu se stát během několika málo let kompletně uhlíkově neutrálním, přičemž se na emisích nepochybně podílí i výroba obalového materiálu, se cupertinský výrobce i letos rozhodl pro relativně velké a podle mě až zbytečně rozměrné balení. To je sice papírové a uvnitř najdete z klasického plastu snad jen nálepku s logem výrobce, avšak rozměrově je skutečně nadprůměrné (zhruba dvakrát větší než balení iPhonu 15 Pro Max) a obsahuje rovněž brožuru s rychlými tipy a triky, jak hodinky používat. Rozdvojenost Applu je v tomto ohledu zvláštní, neboť bych očekával, že i nové Apple Watch (které jsou jinak paradoxně prvním uhlíkově neutrálním produktem od Applu) dorazí v menší krabičce. Stále tak platí, že balení obsahuje hned několik přihrádek, které musíte rozbalit, abyste mohli hodinky poskládat dohromady (tedy k pouzdru nasadit řemínek), a zároveň měli k dispozici i nabíjecí kolébku s pleteným kabelem zakončeným USB-C. Kabel má mimochodem na délku jeden metr, tedy stejně jako u kabelů nových iPhonů 15.

Líbilo se nám pletený kabel

Nelíbilo se nám zbytečně velké množství obalového materiálu

Konstrukční zpracování: identické s předchůdcem

Rozpoznat na první pohled první generaci Apple Watch Ultra od druhé je zhola nemožné, neboť výrobce vsadil na naprosto stejnou konstrukci, respektive identické pouzdro. Vizuální rozdíly mezi hodinkami tak skutečně nenajdete, a to ani při pohledu na spodní stranu, kde je výčet předností a stále jen nápis Watch Ultra, nikoliv třeba Watch Ultra 2.

Stále tak platí, že Apple Watch Ultra mají oproti běžným Apple Watch jedno speciální nastavitelné tlačítko navíc, zapuštěnou korunku, ale podle také parádní haptickou odezvu, která je subjektivně ještě o něco výraznější než u Apple Watch číselné řady. Spolehnout se lze rovněž na titan a safírové sklo, ostatně titan najdeme i u modelů 15 Pro, kde je však tomuto materiálu věnováno mnohem více pozornosti. Z konkurence můžeme zmínit, že titanové jsou například i hodinky Huawei Watch GT 3 Pro.

Oproti první generaci jsem si na design hodinek na zápěstí navykl mnohem rychleji, i když na mě tento model stále působí výrazně sportovním dojmem a za vyloženě společenské je nepovažuji. Zajímavé rovněž je, jak hodinky působí na ruce, neboť jsou relativně tlusté (14,4 mm) a s hmotností 72 gramů u testovaného modelu (tj. pouzdra včetně řemínku) soustředěné do relativně malé plochy 49 × 44 mm. Přesto mohu s klidným svědomím říct, že konkrétně na běhání už jsem měl na zápěstí i rozměrově a hmotnostně přívětivější modely. Na velikost i hmotnost si lze každopádně rovněž rychle zvyknout, zejména za předpokladu, že si ke sportovním aktivitám více utáhnete řemínek (minimálně testovaný Alpský tah).

Netradiční vysokou odolnost IP6X (nikoliv IP68) doplňují také standardy WR100, EN13319 a MIL-STD 810H. Hodinky by tak měly spolehlivě zvládnout potápění až do hloubky 40 metrů a teoreticky jsou voděodolné až do 100 metrů. Na závěr zmíním rovněž ploché rámečky kolem displeje, které jsou netradičně vystouplé a při přejetí prstem po hraně mohou mírně řezat.

Líbilo se nám fantastická haptická odezva

velmi vysoká odolnost (včetně potápění)

prémiové materiály

tlačítko navíc

Nelíbilo se nám rámeček displeje mírně řeže

vzhled není pro každého

Displej: stejný displej, vyšší jas

1,92" OLED obrazovka s jemností 338 PPI na vás zapůsobí již na první pohled, tradičně se totiž jedná o vysoce kvalitní displej s mezigeneračně vyšší maximální svítivostí až 3 000 nitů. Rozdíl 1 000 nitů mezi Ultra Watch a Ultra Watch 2 v praxi pravděpodobně nepoznáte, neboť i předešlý model skýtal skvělou čitelnost na slunci, vyšší maximální hodnota je každopádně vždy vítaná. Svajpování po displeji je pak spojeno s již zmíněnou hrubější hranou rámečku okolo zobrazovače, která mírně řeže do prstů, jinak mu však nelze nic vytknout.

Výrobce jako tradičně nabízí širokou řadu ciferníků s možnostmi nastavení jednotlivých komplikací. Apple Watch Ultra 2 pak mají rovněž celou řadu speciálních ciferníků včetně speciálního oranžového (Wayfinder) s černým pozadím. Výtek nelze mít ani k rychlosti rozsvícení v návaznosti na zvednuté zápěstí či odolnosti díky nasazení safírového skla, na němž se během používání (četnému sportování včetně pádu na kole) neobjevil ani jediný škrábanec.

Líbilo se nám kvalitní LTPO OLED panel

pěkně zpracovaný Always-On

extrémně vysoký jas

ciferník Wayfinder

Systém a výkon: nový procesor, nové schopnosti

Hlavní novinkou je procesor SiP 9, který nabídne oproti předešlému čipsetu například dvakrát rychlejší Neural Engine, ale také vylepšení v oblasti CPU a GPU. Jeho výkon pak umožňuje používat chytrou asistentku Siri přímo v hodinkách (všechny výpočty a úkony spojené se Siri probíhají přímo v hodinkách), ještě větší novinkou (i když tato funkci není tak zcela revoluční a dříve ji v různé podobě uměly již jiné chytré hodinky) je nové gesto přiložení prstů k sobě. Tím lze reagovat na více než 60 různých scénářů, přičemž hodinky chytře analyzují, na co chce uživatel zrovna reagovat.

Nové gesto jsem zkoušel a rozpoznání úmyslu uživatele skutečně funguje velmi dobře. Typicky tak budete tímto gestem reagovat na hovory, ale také můžete utišit minutku, budík a (de)aktivovat mnohé další funkce. Kromě vyššího výkonu pak potěší i dvojnásobná velikost úložiště (64 GB), kterou Apple deklasuje veškeré ostatní chytré hodinky. Uživateli je dostupných přibližně o 8 GB méně, velikost úložiště je však stále úctyhodná a postačí k nahrání nepřeberného množství podcastů, hudby či fotek a aplikací do hodinek.

Apple Watch Ultra 2 přichází s podporou Bluetooth 5.3 a NFC pro bezkontaktní platby v rámci Apple Pay. Výrobce pochopitelně nezapomněl ani na Wi-Fi, „pouze“ však standardu 802.11 b/g/n. Také GPS je u tohoto modelu dvoufrekvenční (L1 + L5) – dosahuje tedy vyšší přesnosti zejména v zastavených oblastech, kde by se klasická GPS (L1) hůře připojuje k satelitům. Přesnost měření tras je dle mých zkušeností při pochůzkách městem i přírodou velmi solidní a hodinky zpravidla zvládnou velice dobře zaznamenat trasu, kterou jste se pohybovali. Zmínku zaslouží i čip UWB druhé generace pro ještě přesnější vyhledávání ostatních produktů Apple. Takto jsem v domácnosti zkoušel najít iPhone 15 Pro a mohu potvrdit, že vyhledávání funguje skutečně velmi přesně a spolehlivě vás navede k cíli.

Nejnovější operační systém watchOS 10 přináší aktivní widgety, jež usnadňují přístup k nejdůležitějším funkcím, ale také novou řadu ciferníků se Snoopym či monitoring toho, kolik hodin denně strávíte na denním světle. Novinkou je třeba i vylepšený monitoring ježdění na kole, který má zaznamenat více údajů, jež si můžete prohlédnout na přiloženém printscreenu. Specialitou Apple Watch Ultra je pak například aplikace pro měření hloubky pod vodou či vyloženě potápění. Tu jsem si mohl vyzkoušet na Zakynthosu, přičemž přesnost ukazatele hloubky je zaokrouhlená na desetiny metru a podle všeho měří hodinky hloubku spolehlivě, pochopitelně je nerozhází ani slaná voda (i když se na „vytopení“ tradičně záruka nevztahuje).

Líbilo se nám svižný chod

velmi výkonný hardware

obří úložiště

dvoufrekvenční GPS

praktické gesto

dospělý systém s možností doinstalování aplikací

Výdrž a nabíjení: dvoudenní společník

Podobně jako u předchozí generace, i Apple Watch Ultra 2 mi běžně vydržely dva celé dny (včetně monitoringu spánku) na plné nabití, což je na poměry AW slušná hodnota a na poměry jiných sportovních chytrých hodinek či spíše sporttesterů relativně málo. Jako vždy je však chytrost hodinek přímo úměrná jejich výdrži, takže je to vždy něco za něco. Novinkou by měla být delší výdrž v úsporném režimu, ale přiznám se, že jsem hodinky raději neustále používal naplno bez jakéhokoliv omezování. Aktivaci úsporného režimu si dokážu představit v prostředí, kde nemám možnost hodinky nabít a potřebuji, aby vydržely co nejdéle, jinak však nevidím reálně důvod, proč jej aktivovat.

Co se nabíjení týče, stále platí, že za zhruba 30 minut na nabíječce se hodinky nabijí z 0 na 50 %. Plné nabíjení z 0 do 100 % pak podle mého měření zabere hodinu a čtvrt. S nasazením USB-C do iPhonů 15 pak přichází i praktická možnost hodinky nabíjet přímo z iPhonu 15, který může například ležet na bezdrátové nabíječce. V propojení s iPhonem 15 jsem tak zaznamenal, že jsem doplnil cca 30 % kapacity baterie hodinek (z 8 na 40 %) za 40 minut, přičemž se snížila úroveň nabití iPhonu 15 ze 100 na 89 %. Jako tradičně rovněž platí, že pro bezdrátové nabíjení je potřeba si pořídit certifikovanou nabíjecí podložku pro Apple Watch, běžná podložka s Qi totiž s největší pravděpodobností nebude fungovat.

Líbilo se nám delší výdrž oproti standardním Apple Watch

Nelíbilo se nám kompatibilní pouze s některými Qi podložkami

Sportovní a zdravotní funkce: změří hloubku vody i EKG

Co se senzorů týče, najdeme v hodinkách teploměr, monitoring EKG, snímač srdečního tepu či okysličení krve, nikoliv však například tlakoměr či schopnost analyzovat tělesné složení. Všechny zaznamenané údaje jsou pak k dohledání v aplikaci Zdraví, která je pěkně přehledná a vše je zde uživateli i podrobně vysvětleno. Líbí se mi navíc, že přímo v této aplikaci najdete odkazy ke stažení dalších „zdravotních“ aplikací určených pro monitoring spánku či sportovních aktivit.

S hodinkami jsem v průběhu testování pravidelně navštěvoval skupinové lekce TRX, kruhové tréninky, jezdil na kole, běhal a samozřejmě také vyzkoušel běžný režim monitoringu chůze. Ve srovnání s nedávno testovanými Huawei Watch GT 4 mi Apple Watch 4 měřily například o něco méně spálených kalorií (u všech aktivit) a v aplikaci Kondice mi trochu chyběla některá data, která se nachází v aplikací Huawei Zdraví. Vzhledem k tomu, že lze však do Apple Watch doinstalovat široké množství dalších sportovních aplikací, si nelze stěžovat. Applu jde podle mého názoru především o přehlednost a schopnost všemu rychle a snadno porozumět, což se aplikaci daří. Hodinky vás navíc často motivují k tomu naplnit všechny kroužky (cvičení, pohyb a stání) a aplikace vás odměňuje různými medailemi, což na mě ve výsledku působí pozitivně.

Kromě detekce autonehod umí hodinky rozpoznat i pád, což jsem si mohl na vlastní kůži. Zkráceně řečeno, mile mě překvapilo, jak rychle hodinky zareagovaly na to, když jsem spadl z kola a nabídly mi pomoc. Nutno dodat, že tato funkce má potenciál skutečně zachraňovat lidské životy, což si však málokdo uvědomí, dokud si ji nevyzkouší. Pokud hodinky používají osoby starší 55 let, je detekce pádu nastavena nejen při měření sportovních aktivit. Mladší uživatelé si mohou nepřetržitou detekci pádů aktivovat také, avšak manuálně.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

přehledné statistiky

bezpečnostní funkce, jako je monitoring autonehody či pádu

Zhodnocení

Apple Watch Ultra 2 jsou mezigeneračně levnější než Apple Watch Ultra, stejně jako nové iPhony, pokud však vlastníte první generaci, neexistuje příliš mnoho důvodů, proč byste měli upgradovat. Novinka tak podle mě osloví spíše ty příznivce Applu, kteří s nákupem Watch Ultra doposud otáleli a čekali na druhou generaci. Z praktického hlediska ocení kvalitní zpracování i displej s neuvěřitelným jasem 3 000 nitů. Na poměry AW je rovněž solidní výdrž a samozřejmě neschází ani chytrý operační systém či přehlídka nejrůznějších sportovních a zdravotních monitoringů.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz