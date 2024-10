apple-iphone-16

Hravý design, lehké tělo, kompaktní rozměry a nižší cena – to vše hraje ve prospěch nákupu „základního“ iPhonu. Letos se však tento model více než kdy jindy přiblížil vlajkové dvojici Pro. Jak se iPhone 16 povedl? Čím vyniká a v jakých ohledech by vás naopak mohl zklamat?

Novodobé iPhony se již několik let dělí na dva modely Pro a duo „základních“ modelů, které jsou sice levnější, ale přináší hned několik (pro někoho dost zásadních) ústupků. Letos je tomu ale docela jinak. Displej i velikost základních iPhonů sice zůstává, přesto se na poměry Applu dočkaly mezigeneračně až nečekaně velké evoluce. I proto jsem si hned na začátek testování vybral základní iPhone 16 – nejlevnější (nový) iPhone z celé nabídky, který si osvojil několik důležitých dovedností.

Obsah balení: sbohem nalepovací jablíčko

V environmentálním balení najdeme klasicky pletený kabel typu USB-C/USB-C bílé barvy (o délce jednoho metru) a legislativou vyžadované manuály. Co zde naopak nenajdete, to jsou plastové obalové materiály a nově také ikonickou nálepku s logem výrobce. Jedinou možností, jak ji k nákupu nového iPhonu získat, je navštívit kamennou prodejnu Apple a zažádat si o ni, což pro českého zákazníka automaticky znamená výlet do zahraničí.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: kompaktní, lehký, pestrý

Hned na začátek uvedu, že iPhone 16 je mi sympatický už jen z jednoho prostého důvodu, a to proto, že se jedná o nejlehčí a nejmenší novodobý iPhone. Ano, je dokonce o jeden gram lehčí než iPhone 15, což znamená, že váží 170 gramů. Samo o sobě by to zřejmě nestálo za řeč, ale výrobci se při zachování, respektive drobném snížení hmotnosti, podařilo zvýšit kapacitu baterie.

Designově je to letos tak trochu návrat k iPhonu 12, protože má novinka staronové rozmístění objektivů přímo pod sebou, respektive vedle sebe při držení na šířku. Osobně se mi tento fotomodul líbí stejně jako předešlý diagonální a k jeho designu nezaujímám žádné stanovisko. Změna souvisí se schopností zaznamenat na telefon tzv. Spatial obsah pro Apple Vision Pro. Pokud si koupíte brýle od Applu za 100 tisíc korun, zřejmě si můžete pořídit rovnou i iPhone Pro, ale proč ne, tento krok je třeba i příprava Applu do budoucna na představení cenově dostupnějších brýlí.

Další novinkou je nasazení nové generace Ceramic Shield, které najdeme na displeji i zádech, tedy až s výjimkou LED přisvícení. To se neukrývá přímo pod skleněnými zády, ale na dotyk zjistíte, že se jedná o samostatný prvek zasazený do skla (zřejmě plastový). Stejně jako nové Pixely, i iPhony tak mají být odolnější. A já, ačkoliv to testovat nebudu, tomu nemám důvod nevěřit. Ostatně, Apple je zřejmě jediný komerční výrobce, který testuje vodotěsnost smartphonů na hloubku 6 metrů po dobu 30 minut v rámci ochrany IP68. Libovat si budete také v oblasti parádní haptické odezvy, kterou Apple zkrátka umí dokonale, či jen při držení telefonu, protože je skutečně velmi lehký a kompaktní.

Letošní barvy se Applu náramně povedly.

Barvy se pak Applu náramně povedly. Testovaná růžová je toho skvělým příkladem. Telefonu to v ní skutečně sluší a určitě s ním zaujmete, pokud jej tedy nehodláte nosit v pouzdru. Osobně bych zvolil třeba stejně povedenou ultramarine, která je více „genderově neutrální“. Také musím vyseknout velkou pochvalu za to, že jak záda, tak rámečky jsou matné, což oceníte právě při nošení telefonu bez pouzdra, protože zkrátka nebudete muset příliš řešit otisky a šmouhy.

Ovládání fotoaparátu je prvek dostupný u celé řady iPhonů 16

A teď se pojďme podívat na to, v čem mě letošní základní iPhony zaskočily. USB-C už naštěstí známe z předešlé generace, ačkoliv to není USB 3.0 jako u modelů Pro. Co se ale z modelů Pro přesunulo nově do „základních“ iPhonů, je tzv. Akční tlačítko. To si můžete konfigurovat tak, abyste jeho stisknutím spustili například svítilnu, změnili zvukový režim nebo třeba spustili diktafon. Pomocí něj si také můžete spustit fotoaparát, ovšem vzhledem k druhému prvku, který bych od Applu ne tak docela očekával, by to byla hloupost. Stejně jako u iPhonů 16 Pro totiž i u tohoto modelu najdete prvek „Ovládání fotoaparátu“, což je kombinace kapacitního senzoru a fyzického tlačítka. Aplikaci fotoaparátu tak otevřete pomocí něj a následně si můžete hrát s přiblížení, úpravou expozice, rozostřením nebo nastavením stylů. V tomto kontextu je zajímavé zmínit, že tato verze iOS nemá expozici ještě přeloženou do českého jazyka, což je u Applu krajně nezvyklé.

Tlačítko je tedy minimálně podle Applu důležitou novinkou, přiznám se však, že mi jeho používání nepřijde zase až tak komfortní a intuitivní, abych si raději s veškerým nastavením „nepohrál“ rovnou na displeji. Konečný verdikt zřejmě budu schopný říct až v rámci dlouhodobějšího používání. Ostatně uvidíme, jestli se toto tlačítko uchytí i u dalších uživatelů, ale prozatím jsou mé dojmy spíše smíšené.

Apple se navíc v podstatě snaží naučit uživatele, aby používali fotoaplikaci trochu jiným způsobem, nejsem si však jistý, jestli se mu to povede. Přestože cením, že zde máme spoušť fotoaparátu „na steroidech“, alespoň prozatím jsem této inovaci úplně nepřišel na chuť. Jsem také zvědavý, jestli toto tlačítko bude u příštích verzí iOS využitelné i v rámci jiných aplikací, ale na to si ještě musíme počkat. Z pohledu podpory SIM karet nechybí slot pro jedno nanoSIM a samozřejmě i možnost do telefonu „nahrát“ modernější eSIM.

Líbilo se nám líbivé barevné provedení

špičková haptická odezva

krásně kompaktní a lehký

stejné ovládací prvky jako u řady Pro

ochrana IP68 s testem ponoření do 6 metrů

matná povrchová úprava rámečků i zad

Displej: nejdražší 60Hz displej pod sluncem

iPhone 16 přináší také jeden zásadní nedostatek – 60Hz displej. Osobně naprosto chápu ty, kteří byli zvyklí na 60Hz obrazovku, a tak jim přechod na iPhone 16 nebude dělat problémy, jakmile jste ale jednou měli telefon s vyšší obnovovací frekvencí, bude obměna hodně bolestivá a zřejmě vám bude trvat několik dní, než si alespoň trochu zvyknete. Apple měl letos podle mého názoru nasadit alespoň 90Hz obnovovací frekvenci, která by představovala jakýsi kompromis a obhajitelný rozdíl mezi základními verzemi a modely Pro, a vlastně by tak byli, s výjimkou několika „šťouralů“, všichni spokojení. Stále by zůstal v oblasti displeje důvod k pořízení modelu Pro, který má také tenčí rámečky, a nikdo by se Applu neposmíval jen za 60 Hz.

V ostatních ohledech je však displej povedený, problém jsem neměl s tloušťkou rámečků, která rozhodně neurazí, zcela dostačujícím maximálním jasem, ale ani s minimálním jasem či odolností nového ochranného skla. Neschází dokonce ani podpora Dolby Vision. Na druhou stranu však chybí Always-On. Pokud je tedy pro vás klíčový, musíte automaticky upgradovat na verzi Pro. Rychle také zmíním technologii rozpoznávání obličeje v „průstřelu“ Dynamic Island, která funguje jako vždy příkladně a spolehlivě vás identifikuje i ve tmě.

Líbilo se nám kvalitní OLED panel s vysokým jasem

spolehlivé Face ID

Nelíbilo se nám stále jen 60Hz obnovovací frekvence

absence Always-On

Zvuk: paráda

iPhone 16 je osazen dvěma hlasitými reproduktory, které vás potěší velmi slušným stereo efektem, ale také vysokou hlasitostí i (na poměry telefonů) hutnějšími basy. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou telefonních hovorů. Pokud vám jde o co nejvyšší kvalitu zaznamenaného zvuku, můžete i v tomto případě zvážit nákup modelu Pro, který se chlubí čtveřicí mikrofonů studiové kvality, jež jsou schopné nahradit i externí (klopový) mikrofon.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: budete ho mít více než dost

Díky 3nm čipsetu Apple A18 podporují nově i základní iPhony 16 velké AAA tituly, jako je Resident Evil 4 nebo Death Stranding. V tomto ohledu by ale určitě bylo moudřejší si pořídit rovnou variantu Plus. Schopnost hrát AAA videohry pak naznačuje, že výkon nového čipsetu je skutečně brutální (jako každý rok) a telefon se nezadýchá ani za několik let. Během používání jsem si navíc nevšiml zahřívání (i když testování v srpnu by dalo novince jistě více zabrat), a to ani během delšího záznamu 4K videa či spouštění benchmarků.

Další sjednocení s verzemi Pro nastalo v oblasti RAM, kdy mají i základní iPhony nově 8 GB. To úzce souvisí s nasazením AI neboli Apple Intelligence, kterou si u nás zatím neužijeme a kdoví, kdy do Evropy vlastně dorazí. Systém jako takový však funguje svižně, tedy řekněme působí tak svižně, jak to jen 60Hz displej umožňuje. Nepřekvapí pak startovací 128GB úložiště, které lze rozšířit až na kapacitu 512 GB, pochopitelně bez podpory paměťových karet.

Líbilo se nám špičkový výkon a neexistující zahřívání

nově 8 GB RAM kvůli AI

Výdrž baterie: rychlostí neoslní, výdrží ano

Baterie rychlostí nabíjení nijak neoslní, ale má skvělou výdrž. Při nabíjení z 20 na 80 % si počkáte rovných 50 minut. To znamená, že o rychlém nabíjení nemůže být řeč, nicméně se vám to novinka pokusí vynahradit výdrží, k čemuž se ihned dostanu. Ještě předtím zmíním, že v rámci měření výkonu jsem zaznamenal v maximu 25 W, zprávy o 45 W a podobně jsou tedy nepravdivé. Pochválit lze za navýšení výkonu u druhé generace nabíjecího puku MagSafe, kterým byste měli iPhone 16 nabíjet víceméně stejně rychle jako kabelem, k dispozici jsem jej však neměl. Za výhodu lze nepochybně považovat také podporu standardu Qi2.

Už výdrž iPhonu 15 byla dost dobrá, avšak iPhone 16 má zhruba o 6 % větší baterii a navrch i efektivnější čipset. Naprosto bez problémů tak budete s iPhonem 16 zvládat třeba i dva dny na jedno nabití. Osobně jsem si díky relativně malé baterii (to je paradoxně tak trochu výhoda iPhonů) mnohdy vystačil jen s tím, že jsem měl telefon v průběhu dne připojený po dobu 30 minut k pomalému USB-A v autě a doma jej tak nemusel nabíjet vůbec. V nastavení baterie si také nově můžete velmi přesně upravit, aby se telefon nabíjel třeba jen na 85 % kapacity, a tím šetřil baterii. V neposlední řadě můžete odhalit, kdy byla vaše baterie vyrobena. V případě testovaného iPhonu 16 se jednalo o srpen 2024.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

schopnost limitovat úroveň nabití

podpora Qi2 a rychlejší bezdrátové nabíjení s MagSafe 2. generace

Nelíbilo se nám stále pomalejší nabíjení

Konektivita: se vším všudy

iPhone 16 nabízí veškerou konektivitu, kterou byste si jen mohli přát, a to včetně UWB, které například u nejlevnějšího modelu vlajkové řady Galaxy S nenajdeme. Dále se jedná o Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC a také navigační služby GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Oproti Samsungům také iPhone boduje podporou satelitní konektivity.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: nové makro je parádní

Za největší novinku v oblasti fotovýbavy by bylo zřejmě možné označit schopnost zachytit makro snímek, což je často žádoucí, ať už jde o fotografii přírody nebo třeba jídla. Proto jistě potěší, že základní iPhony 16 touto schopností disponují. Výrobce totiž 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv vybavil ostřením typu Dual Pixel PDAF.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 f/2.2 f/1.9 Velikost snímače 1/1,56" ?" 1/3,6" Velikost pixelů 1,0 µm ? µm ? µm Ohnisková vzdálenost 26 mm 13 mm 23 mm Stabilizace optická (stabilizace na senzoru) bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu ?° 120° ?° Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF PDAF

Stále přitom platí, že fotografie a videa obstarává zejména 48Mpx primární senzor, který umí bezztrátový dvojnásobný zoom výřezem ze senzoru, a také 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Ultraširokoúhlý objektiv je skvělým příkladem toho, že Apple, ačkoliv někdo tvrdí, že to tak není, umí inovovat, a to třeba i rychleji než konkurence. Ultraširokoúhlý objektiv s makrem sice najdeme i u o dost levnějších telefonů, ale s těmi iPhone nesrovnávám a narážím samozřejmě opět na Samsung, který už několik let vytrvale ignoruje schopnost pořizovat makro záběry u základní dvojice vlajkové řady Galaxy S. iPhony jej tedy v tomto ohledu předběhly a makro snímky vypadají perfektně, ostatně posuďte sami, že třeba i za ne ideálních podmínek stále zachytíte povedený makro snímek květiny. Zejména kreativní fotografové budou podle mě nadšeni.

Obecně pak platí, že se i tentokrát můžete těšit na parádní záběry. Ten, kdo třeba nemá rád pro iPhony typický teplejší nádech, si může pohrát právě v nastavení stylů a zvolit si něco jiného. Fotografie jsou pěkně detailní a problém novince nedělá zachytit ani rychle se pohybující děti či zvířata. Barvy jsou pěkně živé, ale ne až příliš saturované. Co se týče nastavení expozice, tak si telefon poradí i v náročných podmínkách a velmi dobře vypadají i noční snímky. Popravdě si dokážu s takovým fotomobilem bez problémů fungovat a vlastně by mi stačil na portréty. Pochopitelně stále platí, že i videem se řadí novinka ke špici, ať už jde o stabilizaci, barevné podání či stabilizaci. Maximem je podle mě zcela dostačují 4K při 60 FPS.

Apple iPhone 16 4K 30 FPS

Apple iPhone 16 4K 30 FPS selfie video

Apple iPhone 16 4K 60 FPS

Líbilo se nám široké možnosti nastavení stylů

nově s podporou režimu makro

kvalitní video i fotografie

Software: iOS k vašim službám

Diskutovanou implementaci AI jsem již nakousl, když jsem uvedl, že zatím není jasné, kdy se jí v EU dočkáme, Apple má tak oproti Samsungu, Google či Xiaomi černý puntík, ve zbylých oblastech jej však nemám za co kárat. iOS funguje příkladně, chlubí se (historicky) velmi slušnou délkou podpory a samozřejmě má i velkou výhodu v oblasti vyspělého ekosystému produktů s logem nakousnutého jablka. Mnohé uživatele potěší i takové drobnosti, jako jsou návrhy líbivých tapet telefonem (kompozic z vámi pořízených fotografií) či absence balastu v podobě aplikací, jako je TikTok, Facebook apod.

Líbilo se nám bez balastu

výhody ekosystému

Nelíbilo se nám prozatím bez AI v EU

Zhodnocení

Kdybych měl mobil zhodnotit, tak ve výsledku můžu říct, že je to svým způsobem lepší telefon, než jsem od „základního“ iPhonu čekal. Jediný velký kompromis v oblasti displeje může někomu vynahradit skvělá výdrž, povedený design s kompaktními rozměry a hmotností nebo kvalitní fotovýbava. V tomto ohledu ještě jednou chválím za implementaci funkce makro a třeba i sjednocení s verzemi Pro v oblasti RAM.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz