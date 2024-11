apple-iphone-16-plus

Do čtveřice všeho dobrého zavítal do testu také iPhone 16 Plus: největší a skutečně nejdražší telefon s 60Hz obrazovkou, který slibuje jediné – maximální výdrž na nabití. Jak se to novince daří?

Termín „základní“ iPhone je často používán jako označení pro nejlevnější model dané série, ovšem stejným synonymem lze pojmenovat také druhý model bez přídomku Pro. Ten je však základní jen napůl, neboť je přeci Plus... Zlí jazykové by mohli tvrdit, že je „plus“ hlavně v tom smyslu, že zákazníky vyjde o 3 tisíce korun dráž a Apple jej v budoucnu (stejně jako provedení mini) stejně nahradí, údajně štíhlou verzí.

Obsah balení: kabel ano, nálepka ne

Miniaturní krabička ukrývá pletený bílý kabel typu USB-C/USB-C o délce jednoho metru a legislativou vyžadované manuály. Nově však schází ikonická nálepka s logem výrobce, kterou můžete (na přání) dostat pouze v kamenných prodejnách Apple. Schází také plastové obalové materiály, což hodnotím jednoznačně pozitivně.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: ultramarínová je prostě fajn

Testovat designově povedený smartphone je vždy radost a navíc lépe vypadá na fotkách i na videu. Proto jsem rád, že jsem si v případě iPhonu 16 mohl vyzkoušet velmi povedenou růžovou variantu a nyní, u iPhonu 16 Plus, provedení ultramarín, které by většina mužů zkrátka označila za modré. Ultramarínová smartphonu velmi sluší a nejedná se už ani vyloženě o „ženský“ odstín, tudíž bych ji klidně doporučil i těm, kteří byli doposud v barvách spíše konzervativní a chtěli by zkusit něco nového. Ostatně málokdo nosí telefon bez pouzdra, takže je to i svým způsobem jedno... Hmotnost 199 gramů je pak, alespoň na dnešní poměry, stále přijatelná a telefon se mi používal příjemně.

Designově je to letos tak trochu návrat k iPhonu 12, protože má novinka staronové rozmístění objektivů přímo pod sebou, respektive vedle sebe při držení na šířku. Osobně se mi tento fotomodul líbí stejně jako předešlý diagonální a k jeho designu nezaujímám žádné stanovisko. Změna souvisí se schopností zaznamenat na telefon tzv. Spatial obsah pro Apple Vision Pro. Pokud si koupíte brýle od Applu za 100 tisíc korun, zřejmě si můžete pořídit rovnou i iPhone Pro, ale proč ne, tento krok je třeba i příprava Applu do budoucna na představení cenově dostupnějších brýlí. Šušká se, že by právě iPhone mohl být „mozkem“ brýlí, což by umožnilo snížit jejich cenu, ale nechme se překvapit.

Samozřejmostí je rovněž implementace skla Ceramic Shield nové generace, které najdeme na displeji i zádech, tedy až s výjimkou LED přisvícení. To se neukrývá přímo pod skleněnými zády, ale na dotyk zjistíte, že se jedná o samostatný prvek zasazený do skla (zřejmě plastový). Sklo zad má pak, stejně jako rámečky, matnou povrchovou úpravu, což hodnotím jednoznačně pozitivně, neboť odpadá nutnost telefon neustále leštit. Navíc neschází odolnost IP68 s testem ponoření do (nadstandardních) 6 metrů.

Pomalu se tak dostáváme k ovládacím prvkům, kde najdeme dvě novinky. Jednou z nich je Akční tlačítko, které lze programovat (a to i přes tzv. zkratky, kdy lze víceméně naprogramovat cokoliv), druhou pak Ovládání fotoaparátu. Ani na začátku listopadu stále není k dispozici funkce dvoustupňové fotospouště, ale přibyla například podpora aplikace Blackmagic Camera. Musím konstatovat, až ani u čtvrtého iPhonu 16 jsem mu tak docela nepřišel na chuť. Paradoxně se mi nejlépe ovládá s originálním pouzdrem od Applu, které má jako jediné tlačítko nad tlačítkem (jiní výrobci musí mít v této oblasti výřez). Oproti displeji mi však úprava posuvníkem stále trvá déle a ne vždy se mi hned na první dobrou povede přejít z jednoho nastavení do jiného. Ve srovnání s jinými výrobci je také zajímavé, že vám Apple dává možnost tlačítko nastavit tak, že když jej zmáčknete, nic se nestane (to platí také pro Akční tlačítko).

Na závěr zmíním, že i u tohoto modelu se můžete těšit na famózní haptickou odezvu či podporu jedné nanoSIM a možnost do telefonu „nahrát“ modernější eSIM.

Líbilo se nám líbivé barevné provedení

špičková haptická odezva

stejné ovládací prvky jako u řady Pro

ochrana IP68 s testem ponoření do 6 metrů

matná povrchová úprava rámečků i zad

Displej: postačí jen základní frekvence?

iPhone 16 Plus, má, stejně jako iPhone 16, pouze 60Hz displej, což je na dnešní poměry zkrátka ostuda a jsem zastáncem názoru, že měl Apple nasadit alespoň 90Hz panel. Tímto způsobem by zachoval důvod k upgradu na verze Pro a zároveň by nebyl terčem posměchu, ačkoliv zároveň souhlasím s tvrzením, že uživatelům, kteří neznají nic jiného než 60Hz obnovovací frekvenci, to ve výsledku vlastně vůbec vadit nebude. Při přechodu z 90Hz či 120Hz displeje si tak zřejmě budete alespoň zpočátku říkat, jestli není něco špatně po stránce výkonu či softwaru, neboť je telefon „zvláštně“ pomalý, respektive tak může působit.

V ostatních ohledech je nicméně displej povedený, problém jsem neměl s tloušťkou rámečků, zcela dostačujícím maximálním jasem či s minimálním jasem a odolností nového ochranného skla. Neschází ani podpora Dolby Vision. Na druhou stranu však chybí Always-On. Pokud je tedy pro vás klíčový, musíte automaticky upgradovat na verzi Pro. Rychle také zmíním technologii rozpoznávání obličeje v „průstřelu“ Dynamic Island, která funguje jako vždy příkladně a spolehlivě vás identifikuje i ve tmě.

Líbilo se nám kvalitní OLED panel s vysokým jasem

spolehlivé Face ID

Nelíbilo se nám stále jen 60Hz obnovovací frekvence

absence Always-On

Zvuk: paráda

iPhone 16 Plus je osazen dvěma hlasitými reproduktory, které vás potěší velmi slušným stereo efektem i vysokou hlasitostí a (na poměry telefonů) hutnějšími basy. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou telefonních hovorů. Pokud vám jde o co nejvyšší kvalitu zaznamenaného zvuku, můžete i v tomto případě zvážit nákup modelu Pro, který se chlubí čtveřicí mikrofonů studiové kvality, jež jsou schopné nahradit i externí (klopový) mikrofon.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: herní konzole v malém balení

Apple iPhone 16 Plus lze označit za ideální herní iPhone, neboť má velký displej i výkonný čipset, kterému nedělají problém AAA videoherní tituly, jež si bylo dříve možné zahrát pouze u iPhonů 15 Pro. Pokud si tak chcete na telefonu zahrát Death Stranding nebo třeba Resident Evil 4, nic vám v tom nebrání, přesto bych doporučil hrát s připojeným gamepadem, s nímž bude zážitek násobně lepší.

Kromě podpory AAA her přichází další sjednocení s verzemi Pro také v oblasti RAM, kdy mají i základní iPhony nově 8 GB. To úzce souvisí s nasazením AI neboli Apple Intelligence, která má dorazit v dubnu 2025. Systém jako takový pak funguje svižně, tedy řekněme působí tak svižně, jak to jen 60Hz displej umožňuje. Nepřekvapí ani startovací 128GB úložiště, pochopitelně bez podpory paměťových karet.

Líbilo se nám špičkový výkon

neexistující zahřívání

nově 8 GB RAM kvůli AI

Výdrž baterie: třídenní výdrž bez problémů

Ačkoliv Apple během představení označil iPhone 16 Pro Max za iPhone s nejdelší výdrží, osobně bych tento titul přisoudil spíše iPhonu 16 Plus. Jeho baterie je oproti baterii iPhonu 16 Pro Max pouze o 11 mAh menší, telefon má však ale také mírně odlišný čipset. V neprospěch iPhonu 16 Plus pak hovoří absence LTPO displeje, přesto bych jej subjektivně označil za ještě lepší než již tak famózní iPhone 16 Pro Max. S tímto telefonem zkrátka není problém zvládat tři dny používaní na jedno nabití. To sice není extra rychlé, neboť se za půl hodiny dostanete zhruba na 55 % a kompletní nabití trvá cca 100 minut, ale vzhledem k fantastické výdrži mi to ve výsledku nijak nevadilo. S každodenním krátkým nabíjením telefonu v automobilu jsem jej v mnohdy v podstatě vůbec nemusel nabíjet doma.

Pochválit lze každopádně i za navýšení výkonu u druhé generace nabíjecího puku MagSafe, kterým byste měli iPhone 16 nabíjet víceméně stejně rychle jako kabelem, k dispozici jsem jej však neměl. Pokud však chcete být maximálně šetrní k USB-C nebo jste „líní“ zasunout/vysunout kabel do telefonu, jedná se rozhodně o zajímavou alternativou. Za výhodu lze nepochybně považovat také podporu standardu Qi2 či možnost si upravit maximální úroveň nabití po 5 % v rozmezí od 80 do 100 %.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

schopnost limitovat úroveň nabití

podpora Qi2 a rychlejší bezdrátové nabíjení s MagSafe 2. generace

Nelíbilo se nám stále pomalejší nabíjení

Konektivita: ukázková

iPhone 16 Plus je osazen identickým čipsetem jako iPhone 16, a tak logicky také nabízí identickou konektivitu. Kromě UWB, které u Androidu vídáme pouze ve vlajkových modelech, se jedná o podporu satelitní konektivity, ale také Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC i navigační služby GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Novince tak jednoduše nic neschází.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: upgrade, na který jsme čekali

Za největší novinku v oblasti fotovýbavy by bylo zřejmě možné označit schopnost zachytit makro snímek, což je často žádoucí, ať už jde o fotografii přírody nebo třeba jídla. Proto jistě potěší, že základní iPhony 16 touto schopností disponují. Výrobce totiž 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv vybavil ostřením typu Dual Pixel PDAF.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 f/2.2 f/1.9 Velikost snímače 1/1,56" ?" 1/3,6" Velikost pixelů 1,0 µm ? µm ? µm Ohnisková vzdálenost 26 mm 13 mm 23 mm Stabilizace optická (stabilizace na senzoru) bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu ?° 120° ?° Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF PDAF

Stále přitom platí, že fotografie a videa obstarává zejména 48Mpx primární senzor, který umí bezztrátový dvojnásobný zoom výřezem ze senzoru, a také 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Ultraširokoúhlý objektiv je skvělým příkladem toho, že Apple, ačkoliv někdo tvrdí, že to tak není, umí inovovat, a to třeba i rychleji než konkurence. Ultraširokoúhlý objektiv s makrem sice najdeme i u o dost levnějších telefonů, ale s těmi iPhone nesrovnávám a narážím samozřejmě opět na Samsung, který už několik let vytrvale ignoruje schopnost pořizovat makro záběry u základní dvojice vlajkové řady Galaxy S. iPhony jej tedy v tomto ohledu předběhly a makro snímky vypadají perfektně, ostatně posuďte sami, že třeba i za ne ideálních podmínek stále zachytíte povedený makro snímek květiny. Zejména kreativní fotografové budou podle mě nadšeni.

Obecně pak platí, že se i tentokrát můžete těšit na parádní záběry. Ten, kdo třeba nemá rád pro iPhony typický teplejší nádech, si může pohrát právě v nastavení stylů a zvolit si něco jiného. Fotografie jsou pěkně detailní a problém novince nedělá zachytit ani rychle se pohybující děti či zvířata. Barvy jsou pěkně živé, ale ne až příliš saturované. Co se týče nastavení expozice, tak si telefon poradí i v náročných podmínkách a velmi dobře vypadají i noční snímky. Popravdě si dokážu s takovým fotomobilem bez problémů fungovat a vlastně by mi stačil na portréty. Pochopitelně stále platí, že i videem se řadí novinka ke špici, ať už jde o stabilizaci, barevné podání či stabilizaci. Maximem je podle mě zcela dostačují 4K při 60 FPS.

Apple iPhone 16 4K 30 FPS

Apple iPhone 16 4K 30 FPS selfie video

Apple iPhone 16 4K 60 FPS

Líbilo se nám široké možnosti nastavení stylů

nově s podporou režimu makro

kvalitní video i fotografie

Software: počkáte si na AI?

Operační systém iOS a celkově ekosystém Applu je jedním z důvodů, proč si pořídit iPhone, přestože se dočká Apple Intelligence až v dubnu příštího roku. Během testování vše fungovalo svižně, dlouhá softwarová podpora je víceméně garantována (ačkoliv Apple na rozdíl od Samsungu či Google explicitně neuvádí, jak dlouho bude zařízení podporovat) a pro mnohé může být zajímavou výhodou třeba i síť produktů podporujících Find My, která funguje bezvadně. Mnohé potěší i takové drobnosti, jako jsou návrhy líbivých tapet telefonem (kompozic z vámi pořízených fotografií) či absence balastu v podobě aplikací, jako je TikTok, Facebook apod.

Líbilo se nám bez balastu

výhody ekosystému

Nelíbilo se nám prozatím bez AI v EU

Zhodnocení

iPhone 16 Plus je logicky stejně dobrý i špatný jako iPhone 16, pouze s tím rozdílem, že si budete „užívat“ 60Hz obnovovací frekvence na větší ploše, a to podstatně déle, bavíme-li se o výdrži na nabití. Výdrž je skutečně fenomenální, ultraširokoúhlý objektiv nově zachytí velmi pěkné makro snímky a ve výbavě nechybí ani Akční tlačítko či Ovládání fotoaparátu – prvky, které by mnozí oprávněně očekávali pouze u modelů Pro. K pomyslné dokonalosti tak schází jen vyšší obnovovací frekvence displeje a rychlejší nabíjení, jinak lze ale tomuto mobilu ve výsledku máloco vytknout a zákazníky, na které cílí, pravděpodobně udělá šťastnými.

