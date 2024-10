V září uplynulo přesně 10 let od představení první generace Apple Watch, která výrazně formovala trh s chytrými hodinkami. Letošní model s jubilejním číslem deset tak představuje celou dekádu evoluce. Jak se tento model, který by mohl oslovit mnoho uživatelů starších Apple Watch, povedl?

Každoroční představení nových Apple Watch doprovází v posledních letech převážně zklamané reakce fanoušků, kteří si stěžují na nedostatek inovací. Je to u Apple Watch 10 jiné?

Technické parametry Apple Watch 10 GPS/hliník/46 mm Kompletní specifikace Konstrukce 46 × 39 × 9,7 mm , 41,7 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: jiný Displej OLED, 1,96" (496 × 416 px), tvar: hranatý Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Apple A10 , Paměť vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 327 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin Dostupnost září 2024, 12 290 Kč

Obsah balení: vše důležité

V balení Apple Watch 10 najdeme samotné hodinky s řemínkem a také nabíjecí kolébku zakončenou USB-C. Podobně jako u nových iPhonů byste i zde marně hledali nálepku s logem nakousnutého jablka.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: tenčí, přesto s větším displejem i rychlejším nabíjením

Zatímco nové iPhony doznaly na první pohled viditelné novinky, jako je „Ovládání fotoaparátu“, v případě Apple Watch 10 nemusí být ihned tak docela zřejmé, že se jedná o novou generaci. Každopádně jsme se dočkali v pořadí už několikátého nárůstu velikosti na 42 a 46 mm. Zároveň s tím jsme se dočkali zvětšení obrazovky, navíc při zachování relativně nízké hmotnosti 41,7 g. Novinkou je i o jeden milimetr tenčí pouzdro.

Pochopitelně platí, že právě „tenkost“ samotného pouzdra napomáhá tomu, aby se hodinky příjemně nosily, což samozřejmě oceníte nejvíce, když máte na sobě košili. Díky o něco tenčímu tělu hodinky bez problémů schováte pod manžetu. Když porovnám nové Apple Watch 10 s Apple Watch Ultra, kdy už na zápěstí nosíte menší cihličku, tak jsou právě rozměry Apple Watch 10 velkým lákadlem. Nově si navíc můžete pořídit Apple Watch 10 v titanovém provedení se safírovým sklem, tudíž stejný materiál, který najdeme i u Apple Watch Ultra. „Obyčejné“ (hliníkové) Apple Watch 10 pak doplňuje ochranné sklo Ion-X, které je méně odolné než safírové, zato má být však lehčí.

Testované barevné provedení Jet Black, tedy řekněme klavírní černý lak, je hodně lesklé, ale ve výsledku bych ho klidně doporučil. Lesklé části, které si můžete „zapatlat“ na viditelných místech, jsou velmi malé, tudíž zde otisky prstů neuvidíte. Černá je také poměrně univerzální, z estetického hlediska bych pouze vyměnil dodávaný silikonový náramek testovaného modelu za nějaký hezčí.

Provedení Jet Black bych vám ve výsledku klidně doporučil.

Na těle hodinek pak samozřejmě najdeme také otočnou korunku Digital Crown s parádní haptickou odezvou, mikrofon s izolací hlasu a tradiční tlačítko na pravém boku. Po sundání hodinek ze zápěstí můžeme zahlédnout senzory či dvojici tlačítek pro uvolnění řemínku. Výrobce garantuje odolnost proti prachu IP6X (tj. maximální odolnost vůči prachu/pevným částicím) a také voděodolnost do 50 metrů.

Líbilo se nám vysoká odolnost

špičková haptická odezva

líbivý design a vysoký komfort nošení

praktická otočná korunka

mezigeneračně tenčí

Displej: největší v historii Apple Watch

V návaznosti na narážku ohledně velikosti Apple Watch Ultra vás možná překvapí, že mají značně tenčí a lehčí Apple Watch 10 dokonce ještě o trochu větší displej než právě Apple Watch Ultra. Uhlopříčka činí 1,96", obrazovka je tedy skutečně obří, konkrétně největší v historii Apple Watch, nehledě na poměry ostatních chytrých hodinek, které obvykle nabídnou například o půl palce méně. Těšit se můžete na LTPO OLED panel s jemností 330 PPI a maximálním jasem až 2 000 nitů.

Svítivost 2 000 nitů zůstává zachována, na rozdíl od Apple Watch Ultra 2, které nabídnou v maximu ještě o 1 000 nitů více. Nicméně shledávám i 2 000 nitů u Apple Watch 10 za plně dostačující a během používání jsem se nedostal do situace, kdy bych měl pocit, že bych potřeboval vyšší jas.

Novinkou jsou pak vylepšené pozorovací úhly, Apple konkrétně slibuje, že je obrazovka až o 40 % jasnější při pohledu pod úhlem. Skutečně mohu potvrdit, že je displej skvěle čitelný. Nabídka ciferníků je pak tradičně obří a každý si snadno najde svůj, samozřejmostí je pak úprava barev, komplikací apod. Také z praktického hlediska je obdélníkový tvar displejů Apple Watch v podstatě to nejlepší, s čím se můžete u chytrých hodinek podle mého názoru setkat. Už jen tím, že připomíná víceméně displej telefonu, můžete na takovéto obrazovce logicky zobrazit více v porovnání s kulatými displeji.

Líbilo se nám kvalitní OLED displej s vylepšenými pozorovacími úhly

povedené ciferníky

Always-On

špičkový jas

Systém a výkon: watchOS v plné síle

Aby bylo možné označit chytré hodinky za skutečně „chytré“, musí disponovat pokročilým operační systém, což watchOS bezpochyby je. Jeho výhoda přitom nespočívá jen v rámci provázanosti ekosystému Apple, ale také v možnosti využívat iFind a doinstalovatelné aplikace. Apple Watch jsou tak ve výsledku poměrně dost nezávislé na iPhonu, tedy minimálně, jakmile je spárujete a učiníte veškerá nastavení. U Apple Watch také máte jistotu, že díky uzavřenosti ekosystému, respektive možnosti hodinky propojit jen s iPhonem, budou Apple Watch fungovat vždy příkladně: notifikace budou okamžitě chodit a aktivace různých režimů se může promítnout jak v hodinkách, tak v telefonu.

Používání systému je pochopitelně rovněž extrémně svižné, o což se zde stará nový čipset s označením Apple S10, který rovněž podporuje gesta poklepáním prstů. Zároveň se můžete spolehnout na 64GB úložiště, což je na poměry chytrých hodinek stále nadprůměr a Apple si za nasazení takto velkého úložiště zaslouží pochvalu. Samozřejmostí je také možnost s hodinkami platit.

Líbilo se nám svižný chod systému a dostačující výkon

watchOS se všemi výhodami (placení, aplikace)

Výdrž a nabíjení: malá baterie, ale slušná výdrž

Letos se Apple výrazně zaměřil na nabíjení a věřím, že tím velké množství fanoušků zaskočil. iPhony jsou známé tím, že si drží relativně nízký nabíjecí výkon, ovšem řekněme srovnatelný s Googlem a Samsungem, a proto lze očekávat, že bude mít Apple vcelku konzervativní přístup i u hodinek. Ostatně, kdybychom to měli nějak přirovnat k iPhonům, tak je to stejné, jako by letos Apple představil iPhone, co se nabije z 0 na 80 % za 30 minut, protože právě to udělal u Apple Watch 10.

Rychlost nabíjení přitom může docela výrazně změnit zážitek z používání chytrých hodinek. Ve svém okolí mám spoustu lidí, kteří v podstatě nechtěli přejít na „skutečně chytré“ hodinky, protože nejsou ochotni je každý den nabíjet nebo v lepším případě každý druhý den. U Apple Watch se sice taky nevyhnete tomu, že na baterii zvládnou „jen“ jeden den, avšak nabíjení je tak rychle, že je výrazně méně otravné... Pokud si hodinky ráno nabijete na 100 %, zvládnou kompletně celý den včetně nočního měření spánku a následujícího rána budou mít stále okolo 30 %, a to s aktivovaným režimem Always-On.

Ve výsledku jsem tak častokrát během dne hodinky odložil na nabíjecí kolébku třeba jen na 15 minut a tímto způsobem jsem je celou dobu komfortně používal. Domnívám se, že právě zrychlování nabíjení je směr, kterým se výrobci vydají. V případě zvětšování samotných baterií by určitě mohlo pomoci nasazení nějaké nové technologie (křemíkových) baterií, která má vyšší energetickou hustotu, avšak takovéto baterie jsou prozatím dražší a stále to není tak docela probádané území velkými značkami, jako je právě Apple, Samsung nebo Google.

Rychlost nabíjení je tedy skutečně výraznou novinkou a může dost změnit způsob používání. Zejména, pokud jste byli zvyklí fungovat s nějakými staršími Apple Watch a každý den museli myslet na to, abyste si je jsou třeba na celou hodinu někam odložili a nabili. Kaňkou je pak tradičně absence podpory nabíjení na bezdrátových nabíjecích podložkách s Qi, zainvestovat tak budete muset do specializovaného příslušenství kompatibilního s Apple Watch.

Líbilo se nám velmi rychlé nabíjení

solidní výdrž vzhledem k velikosti

Nelíbilo se nám nelze bezdrátově nabíjet na podložkách s Qi

Sportovní a zdravotní funkce: něco pro cyklisty i potápěče

Díky již zmiňovanému systému watchOS je možné si do Apple Watch doinstalovat vaši oblíbenou fitness aplikaci, a vyřešit tak specifické požadavky. Pokud se však budete chtít spoléhat na výchozí možnosti samotných hodinek, můžete se těšit na podporu mnoha různých sportovních režimů, které Apple pravidelně různě vylepšuje. Jednou z novinek aktuálního watchOS a iOS je pak podle mě vylepšený cyklistický režim, který jsem si vyzkoušel v Berlíně. Na hodinkách si spustíte cyklistický režim, který vám nově může zrcadlit informace o jízdě (v reálném čase) na displej telefonu, který máte připevněný k řídítkám.

V souvislosti s tím zmíním také podporu navigačních služeb. Oproti Apple Watch Ultra sice nemají tyto hodinky „duální GPS“, přesto umí lokalizovat polohu s vysokou přesností. Zaznamenat trasu je tak velmi snadné.

Oproti americkým uživatelům si můžeme v Evropě dopřát bezproblémové měření okysličení krve, EKG či nově spánkové apnoe. Samotné naplňování kroužků pak může být relativně návykové, neboť se jedná o pěknou formu gamifikace motivující vás více cvičit. Líbí se mi také, že u cvičení můžete na konci zaznamenat, jak náročná vám připadala na škále 1 až 10.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

pěkně zpracovaná aplikace

mnohé zdravotní a sportovní funkce

schopná GPS

Zhodnocení

Ve výsledku se Applu podařilo přinést velice dobře vybavené chytré hodinky, které nabídnou několik důležitých vylepšení, jako je mezigeneračně opět o něco větší obrazovka, výrazně rychlejší nabíjení či možnost si pořídit i „základní“ Apple Watch z titanu a safíru. Pokud uvažujete o Apple Watch Ultra, osobně bych doporučil investovat raději do Apple Watch 10 (třeba v titanovém provedení), které vypadají o poznání „civilněji“ a nabíjí se rychleji. Z tradičních nedostatků lze pak zmínit nemožnost hodinky bezdrátově nabíjet na standardních nabíjecích podložkách s Qi.

Konkurencí od Googlu jsou nové Pixel Watch 3, jež nabídnou rovněž rychlé nabíjení a klasický kulatý ciferník. Pixel Watch dokáží rovněž jako první hodinky na světě detekovat ztrátu tepu a stejně jako Apple Watch disponují technologií UWB či pokročilým operačním systémem. Oproti Apple Watch však mají menší úložiště i displej. Samsung Galaxy Watch7 nabízí díky Wear OS rovněž možnost doinstalovat různé aplikace a těšit se z propojení několika zařízení v rámci ekosystému od Googlu, majitelům smartphonů Samsung navíc nabídnou přístup k dalším funkcím, jako je třeba monitoring tělesného složení či krevního tlaku. Oproti Apple Watch se však nenabíjí tak rychle, chybí jim UWB a mají menší obrazovku.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz