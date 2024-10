Představit dokonalý smartphone je snem každého výrobce. Zároveň je však jasné, že si musí něco nechat i pro příští generace. iPhone 16 Pro by přitom mohl být pomyslným svatým grálem všech příznivců značky, neboť se k dokonalosti skutečně hodně přiblížil. Proč si to myslím?

Řada iPhone 16 sice není tak revoluční jako kdysi iPhone X, přesto přináší řadu zajímavých vylepšení. Poměrně nekonvenční například je, že Apple letos sjednotil všechny čtyři modely hned v několika ohledech. iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max nicméně stále představují to nejlepší, co si momentálně od Applu můžete pořídit a právě Apple iPhone 16 Pro si zachovává i poměrně „rozumné“ rozměry, pokud preferujete spíše kompaktnější zařízení.

Obsah balení: nic nového pod sluncem

V útlém environmentálním balení novinky najdeme pletený USB-C/USB-C kabel o délce jednoho metru a samotný telefon. Výrobce u nové řady upustil od ikonické nálepky, kterou můžete získat výhradně v kamenném obchodu Apple Store.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: ideální velikost?

Apple se letos rozhodl iPhony 16 Pro mezigeneračně zvětšit. Naštěstí si toho ale možná ani nevšimnete, změna rozměrů a hmotnosti je oproti iPhonu 15 Pro minimální. Přesto má iPhone 16 Pro větší baterii a o 0,2 palce větší displej, což je dáno hlavně výrazně tenčími rámečky. Materiálem „klasických“ rámečků je pak samozřejmě titan (třídy 5) a nechybí ani nová generace Ceramic Shield, která by měla být o 50 % odolnější. Apple údajně používá 2krát odolnější sklo, než jaké najdeme u konkurence.

Z praktických poznatků z používání také rozhodně stojí za zmínku odolnost vůči otiskům prstů. Záda jsou matná, na to jsme u řady Pro už nějakou dobu zvyklí, co ale potěší, je úprava titanového rámečku, která odolá otiskům. To byl problém například u dříve testovaného tmavě modrého iPhonu 15 Pro, jehož rámečky tak bylo nutné bez pouzdra docela často leštit.

Zachováno zůstalo tzv. Akční tlačítko, které si můžete naprogramovat například na spuštění svítilny nebo diktafonu. Jakmile mu přijdete na chuť, jedná se o praktickou vychytávku, Apple vás však samozřejmě do jeho používání nenutí a můžete si jej nastavit tak, aby sloužilo jako obyčejný přepínač zvukových profilů. Druhou novinkou je prvek Ovládání fotoaparátu, kterému jsem se věnoval už v recenzi iPhonu 16 a v několika samostatných článcích. Tento prvek působí poměrně kontroverzně a mnoho lidí se ptá, proč jej Apple vlastně „vynalezl“.

Osobně se alespoň prozatím stále domnívám, že ovládání fotoaplikace přes displej je rychlejší a přesnější. Nechci ale dělat finální závěr, dokud tlačítko nedostane všechny funkce, čímž mám na mysli možnost dvoustupňové fotospouště, která by měla dorazit ještě do konce roku. Mám také jedno zajímavé zjištění: pokud si koupíte neoriginální pouzdro na iPhone 16 Pro, bude mít v oblasti Ovládání fotoaparátu výřez. Originální pouzdro od Applu má však v tomto místě „tlačítko nad tlačítkem“, což esteticky vypadá mnohem lépe, ale nejen to. S nasazeným originálním pouzdrem se mi totiž Ovládání fotoaparátu používalo o dost příjemněji. Měl jsem pocit, že prst méně klouže a dokážu přesněji nastavit přiblížení, expozici a další parametry. Tudíž doporučuji originální pouzdro minimálně vyzkoušet, investice do něj by se vám mohla vyplatit, pokud hodláte Ovládání fotoaparátu používat. Dodám rovněž, že Apple doporučuje používat tento prvek především při pořizování obsahu na šířku. Ovládání fotoaparátu je vždy umístěno na stejném místě, ať už si koupíte nejmenší iPhone 16 nebo největší iPhone 16 Pro Max.

Samozřejmostí je špičková haptická odezva. V tomto ohledu je Apple zkrátka fenomenální. Z různých rozborek je také patrné, že Taptic Engine je oproti konkurenci relativně velký a haptická odezva je zkrátka něco, co si musíte vyzkoušet. Další výhodou je špičková odolnost. Nejen díky titanovému šasi a Ceramic Shieldu 2. generace, ale také vzhledem k tomu, že Apple testuje zařízení v rámci ochrany IP68 až do hloubky 6 metrů po dobu 30 minut, což konkurence téměř nedělá. Úplně na závěr dodám, že slot je vyhrazen pouze jedné nanoSIM.

Líbilo se nám ochrana IP68 s testem ponoření do 6 metrů

povedený design

odolnost vůči otiskům

doposud nepřekonaná haptická odezva

navzdory zvětšení displeje jen malý nárůst velikosti

Nelíbilo se nám diskutabilní přínos tlačítka Ovládání fotoaparátu

Displej: prostě špička

Nárůst uhlopříčky na 6,3" se zachováním relativně kompaktních rozměrů je zapříčiněn nasazením tenčích rámečků. Samotné zvětšení z 6,1" na 6,3" pak podle mě bude pro většinu majitelů předešlých modelů Pro poměrně bezbolestné a ve výsledku budou za mírně větší plochu obrazovky rádi.

Novinka se, stejně jako 16 Pro Max, chlubí Super Retina XDR OLED obrazovkou s podporou Dolby Vision, HDR10 a jemností 460 PPI. Kaňkou na kráse by pro někoho mohl být „průstřel“ Dynamic Island, který však umožňuje používání pokročilého rozpoznávání obličeje Face ID. Displej je špičkový i ve všech ostatních oblastech, jako je maximální i minimální jas, ochrana nebo obnovovací frekvence. Díky nasazení LTPO OLED panelu je také možné regulovat obnovovací frekvenci a snížit ji třeba jen na 1 Hz, s čímž se pojí také Always-On, který u „základních“ 60Hz iPhonů nenajdete.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

podpora Dolby Vision i HDR10

Always-On

špičkový OLED panel s vysokým jasem

spolehlivé Face ID

Zvuk: na jedničku

I u iPhonu 16 Pro můžete těšit na špičkový zvuk s nadprůměrnými basy a pěkným stereo efektem. Velmi dobře fungují také čtyři mikrofony se studiovou kvalitou, v rámci úprav lze vylepšit zvuk (také za pomoci AI) tak, aby zněl jako z kvalitního externího mikrofonu.

Líbilo se nám stereo reproduktory

4 vysoce kvalitní mikrofony

Výkon hardwaru: na roky dopředu

Na rozdíl od iPhonu 16 Pro Max má novinka v základu stále jen 128 GB, což je na řadu Pro dle mého názoru už trochu málo, a to i navzdory tomu, že je Apple, stejně jako třeba Google, vyhlášený svým cloudovým řešením. Možnosti rozšíření jsou ale téměř bez limitů, tedy spíše na základě vašich finančních limitů, neboť si můžete dopřát až 1 TB. V ničem ostatním (kromě základní velikosti úložiště) však nelze novince nic vytknout. Nový čipset A18 Pro má obří porci výkonu, oproti modelu A18 především v oblasti grafických úkonů, jako je například hraní her. Zahrát si na novince můžete různé AAA tituly, jako je Resident Evil 4 nebo Death Stranding, ale také si užít záznamu videa v kvalitě 4K se 120 FPS. Oproti předešlému modelu se novinka také méně zahřívá při skutečně náročných úkonech. Osobně jsem to pozoroval například v situacích, kdy mám k telefonu připojených několik zařízení na hotspot, displej na vysoký jas a zároveň uploaduji soubory na cloud. Čip A18 Pro je samozřejmě také kompletně připravený na Apple Intelligence, která ale zatím není dostupná a uvidíme, kdy dorazí do Evropy.

Líbilo se nám špičkový výkon a takřka neexistující zahřívání

nově 8 GB RAM kvůli AI

Nelíbilo se nám v základu stále jen 128 GB

Výdrž baterie: nenechá vás na holičkách

S tímto modelem se můžete těšit na dva i dva a půl dne na nabití. Samozřejmě platí, že pokud si na telefonu pustíte některou z „áčkových“ her, můžete jej vybít za 5 až 6 hodin, ale v rámci běžného používání je výdrž skutečně excelentní. Novinkou je pak nové kovové šasi baterie, které usnadňuje případnou výměnu.

Apple také chválím za možnost úpravy nabíjení v rozmezí 80 až 100 % po 5 %, méně už za zachování relativně pomalého nabíjení, jehož maximum se pohybuje okolo 30 W. Díky dlouhé výdrži mi tolik nevadí, že se za půl hodiny dostanete „jen“ na obligátních 50 %, ale stále je to škoda. Co naopak potěší, to je rychlejší nabíjení s druhou generací MagSafe, které je nyní srovnatelné jako při nabíjení skrze USB-C, reverzní bezdrátové nabíjení však stále schází. Výhodou je pak samozřejmě i podpora standardu Qi2, který kromě iPhonů takřka nikdo nemá.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

schopnost limitovat úroveň nabití

podpora Qi2 a rychlejší bezdrátové nabíjení s MagSafe 2. generace

Nelíbilo se nám stále pomalejší nabíjení

nepodporuje reverzní bezdrátové nabíjení

Konektivita: se vším všudy

iPhone 16 Pro nabízí veškerou konektivitu, kterou byste si jen mohli přát, a to včetně UWB. Dále se jedná o Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC a také navigační služby GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Oproti Samsungům iPhone boduje podporou satelitní konektivity. Samozřejmostí je i podpora eSIM.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: zase o něco lepší

Z hlediska fotovýbavy je velkou novinkou 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv. U předchozí generace ultraširokoúhlý objektiv trochu zaostával, tudíž je dobře, že na něm Apple zapracoval. Nový senzor má nejen vyšší rozlišení, ale je celkově kvalitnější a snímky z něj vypadají moc hezky. Objektiv má automatické ostření, takže můžete fotit makro fotografie a videa. To už ale umožňují i „základní“ iPhony 16, což znamená, že si kvůli makru nemusíte kupovat verzi Pro.

Kromě něj je zde 48Mpx hlavní snímač a 5× teleobjektiv, což je u iPhonu 16 Pro novinka. Apple tak v tomto ohledu sjednotil oba modely Pro. V každém případě se můžete těšit i letos na špičkové fotografie a pomocí stylů si dost podrobně nastavit, jak bude výsledný snímek vypadat. Jakmile si zvolíte konkrétní styl, můžete si ještě pomocí „kříže“ upravit, jak budou výsledné snímky vypadat. Jedná se tedy o další rozšíření již dříve představených fotostylů od Applu. Stále také platí, že iPhony jsou perfektní k natáčení videa, neboť velmi rychle přeostřují a nedělá jim problém záznam v ProRes. Všechny čtyři snímače zvládají 4K s 60 FPS, hlavní pak i 4K se 120 FPS.

V každém případě se můžete těšit na špičkový výkon, ať už se jedná o barevnost snímků (pokud vám vadí teplejší nádech, můžete si jej nyní snadno upravit právě pomocí stylů), množství detailů, nastavení expozice i fungování HDR obecně. Ve zhoršených světelných podmínkách pak oceníte vylepšený ultraširokoúhlý objektiv, který funguje mnohem lépe, stejně tak jsem byl spokojen se selfie kamerkou či již zmiňovanou vysokou kvalitou zvuku.

iPhone 16 Pro Max 4K 60 FPS

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 5násobný teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.8 f/1.9 Velikost snímače 1/1,28" 1/2,55" 1/3,06" 1/3,6" Velikost pixelů 1,22 µm 0,7 µm 1,12 µm ? µm Ohnisková vzdálenost 24 mm 13 mm 120 mm 23 mm Stabilizace optická (stabilizace na senzoru) bez stabilizace optická (stabilizace na senzoru) bez stabilizace Rozsah objektivu ?° 120° ?° ?° Ostření Dual Pixel PDAF PDAF Dual Pixel PDAF PDAF

Obecně lze vnímat implementaci Ovládání fotoaparátu i různé softwarové vychytávky jako pokus Applu o to, jak ještě více oslovit náročnější uživatele, kteří si chtějí s nastavením více pohrát a ocení například i záznam ve 4K se 120 FPS. Ačkoliv se to tak možná na první pohled nezdá, iPhony jsou přitom již nyní používány mnoha profesionálními fotografy či tvůrci videí a ani zdaleka se nejedná „jen“ o natáčení videí či focení obsahu na sociální sítě.

Líbilo se nám široké možnosti nastavení stylů

špičkové video i fotografie

větší důraz na pokročilejší úpravy

video ve 4K se 120 FPS

Software: zatím (takřka) bez AI

Diskutovanou implementaci AI jsem již nakousl, když jsem uvedl, že zatím není jasné, kdy se jí v EU dočkáme, Apple má tak oproti Samsungu, Googlu či Xiaomi černý puntík, ve zbylých oblastech jej však nemám za co kárat. Navíc AI využívá například v případě úpravy zvukových nahrávek, i když to není pravá AI, o které všichni mluví.

iOS nicméně funguje příkladně, chlubí se (historicky) velmi slušnou délkou podpory a samozřejmě má i velkou výhodu v oblasti vyspělého ekosystému produktů s logem nakousnutého jablka. Mnohé uživatele potěší i takové drobnosti, jako jsou návrhy líbivých tapet telefonem (kompozic z vámi pořízených fotografií) či absence balastu v podobě aplikací, jako je TikTok, Facebook apod.

Líbilo se nám bez balastu

výhody ekosystému

Nelíbilo se nám v EU prozatím bez AI

Zhodnocení

iPhone 16 Pro považuji za jeden z nejlepších smartphonů současnosti pro všechny, kteří chtějí regulérní vlajkovou výbavu, ale také jim jde o zachování (relativně) kompaktních rozměrů i stále rozumné hmotnosti. V mezigeneračně mírně větším těle přináší 5× teleobjektiv, větší displej s tenčími rámečky, delší výdrž a také zase o něco výkonnější čipset. Vyloženě za nedostatek pak považuji „setrvačnost“ v podobě základního 128GB úložiště a diskutabilní je samozřejmě i Ovládání fotoaparátu. Jak ale již bylo řečeno, jedná se pouze o alternativu k ovládání skrze displej a navíc ještě ne zcela finální. Více zamrzí v EU chybějící Apple Intelligence, která je prozatím v nedohlednu.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz