Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ahoj, vítejte u dalšího dílu mNews, ve kterém si ukazujeme ty nejzajímavější novinky za uplynulý týden. Dnes nás čeká nabušená novinka od Huawei, kterou ale můžeme Číně jen závidět. Dále nás čeká Infinix s jednou nečekanou vlastností a neopomeneme ani Samsung a jeho technologický pokrok.

mNews #235 – Huawei představil nedostupný ultimátní fotomobil

Podcast v audio formě

Na absolutním vrcholu aktuální nabídky smartphonů Huawei stanula horká novinka Pura 70 Ultra, jež doprovází modely Pura 70, 70 Pro a 70 Pro Plus. Vše zatím samozřejmě jen v Číně. Zaměřme se právě na model Ultra, který se honosí veganskou kůží a kovovým rámečkem. Na první pohled si všimnete stylového modulu fotoaparátu, který má hned několik vychytávek. Palcový senzor s variabilní clonou v rozsahu f/1.6 až f/4.0 totiž po spuštění vyjíždí z těla zařízení. Připomíná to staré kompaktní foťáky a jistě to bude efektní. Upřímně bych se však bál mechanického poškození a zpomalování při snaze zachytit momentky. V Číně telefon zvládne satelitní komunikaci a čipsetem by měl údajně být Kirin 9010. Telefon by tak měl podporovat 5G, a to i bez použití amerických technologií. Baterie s kapacitou 5 200 mAh má další unikátní vlastnost, až 20W reverzní bezdrátové nabíjení. Je mizivá šance, že by se telefon podíval na náš trh. A kdyby ano, vyšel by na 40 tisíc korun. Co byste na něj říkali?

A zatímco Huawei zůstane v Číně, novou řadu Infinix Note 40 společnost uvedla na český trh. Je to hned několik modelů, přičemž vrcholem se stane Pro+, který jako jediný podporuje 5G. Za 8 500 Kč dostanete 120Hz AMOLED displej se zakřivením i 100W nabíjení, které dočerpá baterii z 0 na 50 % za pouhých 8 minut. K tomu si přidejte 12 GB RAM a čipset Dimensity 7020. Zajímavostí je, že všechny novinky podporují bezdrátové nabíjení. A dokonce došlo i na kopii iPhonů v podobě magnetického nabíjení MagCharge. Musíte však mít nasazené oficiální pouzdro a používat podporované nabíječky.

Samsung láká na pokrok v paměťových technologiích. Vyvinul novou paměť typu LPDDR5X, která zvýší výkon o 25 %, kapacitu o 30 % a samozřejmě i energetickou efektivitu. To reálně znamená výkon až 10,7 Gbps a velikost DRAM až 32 GB. Výroba nových čipů je plánována na druhou polovinu letošního roku.

Motorola představila vlajkové novinky pro letošní rok a my jsme je měli možnost všechny vyzkoušet. Od dostupného modelu Edge 50 Fusion, který vás potěší krásným displejem, přes Edge 50 Pro s opravdu rychlým nabíjením, odolností i dost slušným výkonem až po vrcholný model Edge 50 Ultra, který kombinuje špičkové parametry se schopnými foťáky a třeba i možností volit dřevěná záda. Všechny telefony moc hezky vypadají a již nyní na našem kanálu najdete jejich podrobné představení.

Co na novinky říkáte? Líbila by se vám nová vlajka od Huawei i u nás, nebo vás nechává chladným?