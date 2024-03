Infinix Note 40 Pro(+) láká na magnetické nabíjení, 108Mpx foťák a slušnou podporu

Infinix představil novou řadu mobilních telefonů střední třídy nazvanou Note 40. Blíže se nyní seznámíme s nejvýše postavenými novinkami, modely Note 40 Pro+ 5G a Note 40 Pro 5G, přičemž úvodem je vhodné říci, že jde o takřka identické telefony lišící se v několika drobnostech.

Začátkem zmiňme dost možná hlavní tahák obou novinek – magnetické bezdrátové nabíjení, které Infinix nazval komplexně jako MagKit. Jde totiž spíše o celou řadu příslušenství, která čítá bezdrátovou nabíječku, bezdrátovou powerbanku a speciální pouzdro. Vše však může fungovat i bez něj. Sluší se dodat, že nejde o nový standard bezdrátového nabíjení Qi2, ale o jakési separátní řešení od Infinixu.

Dominantou novinek je 6,78" AMOLED displej, který je po stranách zakřiven pod úhlem 55°. Samozřejmostí je jemné Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Maximální jas může vyšplhat na 1 300 nitů a displej je chráněn sklem Gorilla Glass. Do prodejního balení se pak probojovalo ještě ochranné tvrzené sklo.

O výkon se stará procesor Dimensity 7020 od MediaTeku, který je v případě Note 40 Pro+ spjat s 12GB RAM LPDDR4X, zatímco u Notu 40 Pro 5G si uživatel bude muset vystačit s 8 GB RAM. Oba modely pak mají 256GB úložiště typu UFS 2.2 a podporují až 1TB paměťové karty. Dobrá zprávy přichází i v případě softwaru, který he svěřen do rukou nejnovějšího Androidu 14. Infinix přislíbil dvě velké aktualizace Androidu a 3letou podporu v rámci bezpečnostních záplat. Na telefony střední třídy rozhodně slušná nabídka.

Situace se nám mírně zkomplikuje v oblasti fotoaparátů. Hlavní snímač se 108 megapixely má optickou stabilizaci obrazu. Bohužel Infinix zcela ignoruje ultraširokoúhlé objektivy a ani jedna z novinek jej nenabízí. Místo toho zde máme zcela zbytečné 2megapixelové snímače pro makro a portrétní snímky. Ve výsledku tak má nová řada Note 40 Pro 5G od počátku značnou konkurenční nevýhodu.

