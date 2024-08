Nejlépe vybavený smartphone společnosti Motorola s označením Edge 50 Ultra láká na ultrarychlé 125W nabíjení, obří úložiště i netradiční design, vše navíc za velmi zajímavou cenu. Měli byste uvažovat o nákupu, nebo se raději poohlédnout jinde?

Motorola značně rozšířila letošní portfolio řady Edge 50, jehož nejlepší model nyní zastupuje Edge 50 Ultra, nikoliv dříve testovaná Edge 50 Pro. Telefon přitom zaujme již v průběhu rozhodování o nákupu, neboť se za necelých 22 tisíc Kč (bez případných dodatečných bonusů či slev) jedná o jednu z nejlevnějších vlajek, kterou lze sehnat. Zda za přívětivou cenu obdržíte skutečně vlajkový zážitek, nebo je nutné počítat s nějakými ústupky, prozradím v této recenzi.

Technické parametry Motorola Edge 50 Ultra Kompletní specifikace Konstrukce 161,1 × 72,4 × 8,6 mm , 197 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej POLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 , Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 1 000 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červen 2024, 25 399 Kč

Obsah balení: ušetří tisíce korun

Motorola je naštěstí jedním z výrobců, kteří uživatelům poskytují zpravidla „plnotučné“ balení, přestože se zároveň snaží být environmentální za pomoci využití recyklovaných materiálů, absence plastů nebo například sójového inkoustu. V případě Edge 50 Ultra se tak můžete těšit na 125W adaptér s USB-C/USB-C kabelem, který se normálně prodává zhruba za 1,5 tisíce Kč, i pěkně zpracovaný ochranný kryt barevně ladící s vybranou variantou Edge 50 Ultra. Ve výsledku tak díky štědrému balení můžete oproti mnoha ostatním moderním vlajkám „ušetřit“ zhruba 2 tisíce korun. Samozřejmostí je pro Motorolu také parfemované balení, tudíž vám bude po vybalení nějakou chvíli vonět i samotný telefon.

Líbilo se nám plnotučné balení se vším všudy, přestože se výrobce snaží být environmentální

Konstrukční zpracování: je libo dřevěný telefon?

Motorola Edge 50 Ultra dorazila do redakce v provedení Forest Grey, které představuje skutečně velmi tmavý odstín zelené (takřka šedé) barvy, k dispozici je však také ve veselejší broskvové Peach Fuzz a zřejmě nejzajímavější verzi Nordic Wood s „dřevěnými“ zády. Jako vždy musím i tentokrát Motorolu za barevné kombinace (a materiály) pochválit, respektive za její rozhodnutí spolupracovat se společností Pantone, které se ukázalo jako velmi chytré. Nejedná se přitom pouze o to, že Motorola spolupracuje s lídrem v oblasti barevných odstínů, ale také to, že se její telefony díky zajímavým barvám v davu dalších smartphonů jen tak neztratí.

Nasazení veganské kůže přitom v praxi znamená, že nemusíte řešit jakékoliv leštění, respektive otisky obecně, a také máte jistější úchop, protože použitý materiál neklouže. Designově zajímavý je rovněž fotomodul, který je téměř napojený na rámeček, což vypadá velmi pěkně. Praktické rovněž je, že fotomodul vystupuje skutečně minimálně nad úroveň zad, převyšují jej jen dva objektivy.

Další pochvalu si mobil zaslouží i za odolnost IP68 či velmi příjemné zaoblení boků napomáhající příjemnému držení. Hmotnost 197 gramů je pak na poměry vlajkových lodí spíše nižší. V neposlední řadě se mi líbí rovněž design „mřížek“ reproduktorů a těšit se pochopitelně lze i na prémiovou haptickou odezvu. Do slotu na spodní straně se vměstná pouze jedna nanoSIM, kterou je však možné doplnit o eSIM.

Líbilo se nám povedený design s možností dřevěných zad

kvalitní haptická odezva

praktická záda, na kterých neulpívají otisky

příjemně se drží

odolnost IP68

Displej: za jedna s hvězdou?

Chválit budu také v oblasti displeje, který má 6,7" a tradičně se jedná o zobrazovací panel typu POLED. Výsledkem této kombinace je velká a barevně sytá plocha s parádní černou, na které můžete spokojeně konzumovat veškerá multimédia. Zásluhu na tom má i parádní jemnost 446 PPI či maximální obnovovací frekvence 144 Hz, ačkoliv technologie LTPO schází, což je trochu škoda z hlediska možného prodloužení výdrže na nabití. Kde si naopak použitá obrazovka přičte další body, je podpora HDR10+ a Dolby Vision, které třeba u zařízení Samsung nenajdete.

Výrobce nasadil Corning Gorilla Glass Victus. Pod displejem se pak ukrývá spolehlivá optická čtečka otisků prstů od výrobce Goodix, u níž dávám palec nahoru za umístění (je spíše výše, což je podle mě praktičtější řešení, než když se čtečka nachází hned dole u rámečku). V návaznosti na rámečky zmíním, že jsou vlajkově tenké a zaoblení po stranách je opticky ještě ztenčuje.

Na závěr jsem si ponechal jas. Papírová hodnota 2 500 nitů již v kontextu některých dalších telefonů není tak ohromující, nicméně jsem během používání nenarazil na situaci, kdy by mi jas nedostačoval, a to i když jsem byl na ostrém sluníčku a měl nasazené sluneční brýle. Stejně tak jsem byl spokojen s automatickou změnou jasu či minimálním jasem, který vás nebude zbytečně oslňovat v zatemněné místnosti. Ve výsledku jsem s obrazovkou velmi spokojen a jedinou výtkou je absence technologie LTPO.

Líbilo se nám výše umístěná spolehlivá čtečka otisků prstů

vysoká jemnost i obnovovací frekvence

dostačující jas

podpora Dolby Vision

Nelíbilo se nám displej není typu LTPO

Zvuk: spokojenost

Motorola Edge 50 Ultra disponuje dvojicí hlasitých reproduktorů, které překvapí slušným basovým nádechem i vysokou hlasitostí. Telefon se chlubí rovněž technologií CrystaTalk AI pro vylepšení VoIP hovorů či podporou Dolby Atmos pro prostorovější zvuk.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory s Dolby Atmos

Výkon hardwaru: postačí vlajce i Snapdragon 8s Gen 3?

Velmi přívětivá cena je částečně vykoupena nasazením čipsetu Snapdragon 8s Gen 3 namísto regulérně vlajkového Snapdragonu 8 Gen 3, ve výsledku jsem s tím však žádný problém neměl a věřím, že nejen pro mě je nižší cena dostačující kompenzací, zvláště s přihlédnutím k další výbavě. Snapdragon 8s Gen 3 je výkonem někde mezi Snapragony 8 Gen 1 a 8 Gen 2, pochopitelně je však energeticky efektivnější a méně se zahřívá. Jelikož nejsem žádný velký hráč mobilních her a vím, že samotné benchmarky nemusí až tolik vypovídat o výkonosti či optimalizaci telefonu, byl jsem naprosto spokojen a telefon se mi nepodařilo ani jednou „nachytat“ ve smyslu, že by mi někdy výkon nestačil či jsem na nějakou akci musel zdlouhavě čekat. Během používání jsem také nezaregistroval žádné výraznější zahřívání, smartphone byl skutečně teplý snad jen ve chvíli, kdy jsem na něm nechal běžet náročný 20minutový benchmark, jehož účelem je zařízení důkladně otestovat.

Co považuji za důležitější, je v tomto případě nasazení skutečně velkorysého 1TB úložiště, které je navíc (na rozdíl od Edge 50 Pro) typu UFS 4.0, tedy v podstatě to nejlepší, s čím se můžete u smartphonů setkat. Štědré úložiště potěší nejen ty, kteří z nějakého důvodu nechtějí uploadovat obsah do cloudu, ale mělo by udělat radost naprosto všem, minimálně už jen z toho důvodu, že většina vlajkových lodí takto velkou kapacitu úložiště ani nenabízí a rozhodně jí nedisponuje „v základu“ a za cenu necelých 22 tisíc korun. Více než dostačujících je rovněž 16 GB RAM.

Líbilo se nám dostačující výkon

16 GB RAM a extrémně velké úložiště „v základu“

Výdrž baterie: o 500 mAh méně, než bychom čekali?

Oproti velkému množství dalších smartphonů Motorola výrobce do tohoto modelu nevměstnal 5 000mAh, nýbrž 4 500mAh baterii rozdělenou do dvou částí kvůli možnosti velmi rychlého nabíjení. To je nejprve nutné povolit v nastavení a poté se můžete těšit na dechberoucí rychlost nabíjení, kdy lze zhruba za 20 minut nabít do 100 % plně vybitý smartphone. V kontextu každodenního používání to znamená, že budete telefon reálně nabíjet třeba jen na 10 či 15 minut, abyste měli dostatek energie na celý den. Edge 50 Ultra spolehlivě zvládne jeden den používání a zpravidla jsem se točil kolem hodnoty 1,5 dne na plné nabití, což je solidní hodnota, i když ne vyloženě nadprůměrná.

Kromě extrémně rychlého nabíjení zaujme rovněž možnost až 50W bezdrátového nabíjení s kompatibilní bezdrátovou podložkou, neboť standard Qi má maximum 15 W. Nechybí ani 10W reverzní nabíjení hodinek, sluchátek či snad dalších telefonů. Líbí se mi rovněž, že Motorola má v systému jednu novinku od Googlu, a to možnost zjistit, kdy byla konkrétní baterie v telefonu vyrobena, uvedena do provozu a také, kolika (plnými) cykly nabití prošla. To se hodí zejména v případě, kdybyste kupovali (ale i prodávali) telefon z druhé ruky.

Líbilo se nám slušná výdrž na nabití

fantastická rychlost nabíjení

ukazatel data výroby baterie a množství cyklů

Nelíbilo se nám baterie o 500 mAh menší, než na co jsme u Motoroly zvyklí

Konektivita: se vším všudy

Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, nejmodernější Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Předností tohoto smartphonu je rovněž podpora UWB pro velmi přesné vyhledávání na úrovni domácností či třeba možnost používat telefon jako klíčky od auta, což se může do budoucna hodit.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

včetně UWB

Fotoaparát: stále lepší

Motorola vsadila na osvědčenou kombinaci hlavního, ultraširokoúhlého a zoomovacího objektivu s možností trojnásobného optického přiblížení. Na čelní straně je pak v relativně malém průstřelu 50Mpx selfie kamerka.

Hlavní fotoaparát 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 64 Mpx 50 Mpx 50 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 f/2.4 f/2.0 f/1.9 Velikost snímače 1/1,3" 1/2,0" 1/2,76" 1/2,76" Označení snímače OmniVision OV50H OmniVision OV64B Samsung JN1 Samsung JNS Velikost pixelů 1,2 µm 0,7 µm 0,64 µm 0,64 µm Ohnisková vzdálenost 23 mm 71 mm 12 mm (122 stupňů) 21 mm Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF vícesměrové PDAF PDAF PDAF Optická stabilizace ano ano ne ne

Motorola se u novodobých telefonů poměrně dost zaměřuje na fotovýbavu, čehož je Edge 50 Ultra důkazem. Kromě schopných snímačů v čele s velkým primárním senzorem, pokročilým ostřením nebo například pěkným detailem v podobě selfie kamerky s AF se totiž výrobce zaměřuje rovněž na software. V tomto ohledu je nutné zmínit spolupráci s Pantone, jež se podílí na „ladění“ barevné věrnosti, což se docela povedlo, neboť jsou snímky pěkně barevné, avšak zpravidla v patřičných mezích. Ocenit lze rovněž velké množství detailů (především u hlavního snímače a teleobjektivu), obvykle správně nastavenou expozici i dobře fungující HDR. Kde vnímám stále nějaký prostor pro zlepšení, to je samotný postprocessing, který má občas stále tendenci některá místa trochu zbytečně přiostřovat či jinak digitálně upravovat, výsledek je však oproti předešlým Motorolám výrazně lepší. Spokojen jsem byl i se snímky pořízenými za zhoršených světelných podmínek, kde oceníte absenci šumu.

Automatické ostření u ultraširokoúhlého objektivu umožňuje pořizovat makro záběry, telefon to však řeší ještě dodatečně tím, že udělá ze záběru digitální výřez, čímž se foceného objektu přiblíží, a makro je tak „ještě víc makro“. Alternativou je pak fotit makro záběry na teleobjektiv, což funguje docela pěkně. Videozáznam je možný na všechny snímače v kvalitě 4K s 60 FPS, avšak právě u nich se můžeme setkat se zbytečným doostřováním.

Líbilo se nám slušná kvalita snímků za všech světelných podmínek

variabilní fotovýbava včetně možnosti pořídit makro

Nelíbilo se nám postprocessing ještě stále má co zlepšovat, i když není vyloženě špatný

Software: budete spokojeni

Motorola Edge 50 Ultra přichází stejně jako Edge 50 Pro s upravenou nadstavbou od Motoroly, která působí svěžím dojmem a přináší i vychytávku v podobě Smart Connect (dříve Ready For), tedy alternativu k režimu DeX od Samsungu. Možností propojení telefonu s monitorem je skutečně mnoho, stejně jako různých nastavení systému, přesto stále chválím „základ“ v podobě víceméně čistého Androidu. V oblasti podpory výrobce garantuje tři velké aktualizace OS a čtyři roky bezpečnostních záplat, což není vůbec špatné a většině uživatelů to postačí, avšak konkurence to umí i lépe. Ve výsledku jsem ale se systémem spokojen, v ideálním případě by si mohla Motorola odpustit předinstalované aplikace typu Facebook, prodloužit podporu a bych byl spokojen zcela. Menší minus si však Edge 50 Ultra zaslouží za frekvenci aktualizací, neboť ještě na začátku srpna obsahovala červnové záplaty.

Líbilo se nám relativně dlouhá softwarová podpora

povedená nadstavba + desktopový režim

Nelíbilo se nám softwarová podpora by mohla být ještě delší

Zhodnocení

Motorola Edge 50 Ultra zaujme především skvělým poměrem cena/výkon, když za necelých 22 tisíc korun nabídne velké úložiště, kvalitní displej, líbivý design i štědré balení. Menší nevýhodou může být průměrně softwarová podpora či kapacita baterie 4 500 mAh. Zmíněné nedostatky však Edge 50 Ultra bohatě vynahradí ultrarychlým nabíjením, kvalitními reproduktory, odolností IP68 či velmi slušnou fotovýbavou. S přihlédnutím k ceně, nehledě na možnost získat bonus, a dostat se tak dokonce pod úroveň 20 tisíc korun, mohu nákup Edge 50 Ultra jednoznačně doporučit.

Konkurence Samsung Galaxy S24 Ultra nabídne novější typ odolnějšího ochranného skla Corning se schopností pohltit až 75 % odlesků, chytré pero S Pen i delší softwarovou podporu. Motorola však boduje extrémně rychlým nabíjením, obsahem balení a o dost lákavější cenou. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB Rozměry 162,3 × 79 × 8,6 mm , 232 g Displej AMOLED, 6,8" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy , + ?×2,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Vivo X100 Pro nabídne ještě lepší teleobjektiv i větší baterii, má však o něco kratší softwarovou podporu než Motorola a je dražší. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Vivo X100 Pro Rozměry 164,1 × 75,3 × 8,9 mm , 225 g Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 9300 , 1×3,25 GHz + 4×2,85 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 400 mAh Pro příznivce Applu je jasnou alternativou iPhone 15 Pro Max s akčním tlačítkem, velmi dobrou výdrží na nabití a ještě výkonnějším čipsetem. Schopná je také fotovýbava a potěší i podpora standardu Qi2. Motorola Edge 50 Ultra i v tomto případě iPhone opět poráží v oblasti nabíjení a obsahu balení. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 15 Pro Max 1 TB Rozměry 159,9 × 76,7 × 8,3 mm , 221 g Displej OLED, 6,7" (2 796 × 1 290 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A17 Pro , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 441 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz