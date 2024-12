Motoroly Edge 50 Ultra a Fusion dostávají Android 15

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Server gsmarena.com upozornil na příspěvky z komunitních fór Reddit, jež můžete vidět níže. Díky tomu víme, že Motorola začala distribuovat aktualizaci na Android 15 pro uživatele smartphonů Edge 50 Ultra a Edge 50 Fusion. Aktualizace pro Ultra (V1UV35H.5-34-11) má 1,77 GB, u Edge 50 Fusion (V1UUI35H.15-15-4) je to pak o něco více, konkrétně 1,92 GB.

Podle zpráv ze zahraničí by updaty měly být aktuálně k dispozici v Indii, ale dá se očekávat, že se brzy dostanou i do dalších regionů (zpravidla během pár dnů až týdnů). Pokud nechcete čekat, až vám telefon aktualizaci nabídne sám, můžete její dostupnost zkontrolovat v nastavení. Dodejme, že Android 15 by se měl dostat na 30 zařízení Motorola.

Máte Motorolu Edge 50 Ultra a Fusion? Dejte nám vědět do komentářů, pokud už update k dispozici i v ČR.

Technické parametry Motorola Edge 50 Ultra Kompletní specifikace Konstrukce 161,1 × 72,4 × 8,6 mm , 197 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej POLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 , CPU: 1×3 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz , GPU: Adreno 735 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 1 000 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červen 2024, Kč