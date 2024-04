Brzy přijdou vlajkové telefony s 32GB RAM, láká Samsung

Fotografie: Samsung

Samsung v tiskové zprávě upozornil na pokrok v oblasti paměťových technologií. Dozvěděli jsme se, že vyvinul první LPDDR5X DRAM v segmentu podporující špičkový výkon až 10,7 Gbps.

Samsung Develops Industry’s Fastest 10.7Gbps LPDDR5X DRAM, Optimized for AI Applicationshttps://t.co/eAypn9vmVO — Samsung Electronics (@Samsung) April 17, 2024

Využívá 12nm výrobní technologii, díky čemuž se stává nejmenším čipem mezi stávajícími paměťmi typu LPDDR. „S rostoucí poptávkou po nízkoenergetické a vysoce výkonné paměti se očekává, že LPDDR DRAM rozšíří své aplikace z převážně mobilních do dalších oblastí, které tradičně vyžadují vyšší výkon a spolehlivost, jako jsou PC, akcelerátory, servery a automobily,“ řekl YongCheol Bae mající na starost produkty v oblasti pamětí ve společnosti Samsung Electronics. „Společnost Samsung bude nadále inovovat a dodávat optimalizované produkty pro nadcházející éru umělé inteligence prostřednictvím úzké spolupráce se zákazníky,“ dodal.

Výkonná a dostatečně velká paměť přitom opět získává na důležitosti vzhledem k popularitě umělé inteligence a jejím nárokům na hardware. S 10,7 Gb/s tato paměť typu LPDDR5X zlepšuje výkon o více než 25 % a kapacitu o více než 30 % ve srovnání s předchozí generací, stejně tak ale i rozšiřuje kapacitu jednoho balíčku mobilní DRAM až na 32 GB.

Paměť LPDDR5X současně disponuje specializovanými technologiemi pro úsporu energie, jako je optimalizace výkonu podle pracovní zátěže nebo propracovanější režimy nízké spotřeby. Výsledkem toho je energetická účinnost vylepšená o 25 % oproti předchozí generaci, což se pozitivně projeví i na prodloužení výdrže mobilních telefonů či notebooků. U mobilů by to pak mohlo platit dvojnásob v kombinaci s připravovaným procesorem Exynos 2500, jenž by měl být podle posledních spekulací dokonce efektivnější než Snapdragon 8 Gen 4 a objevit se například v řadě Galaxy S25.

Hromadná výroba 10,7Gbps LPDDR5X je naplánována na začátek druhé poloviny letošního roku.