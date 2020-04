Huawei by rád nabízel Google aplikace v AppGallery. Podaří se mu to?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jen málokdo nezaslechl o kauze Huawei, který před několika měsíci upadl v nemilost u americké vlády, následkem čehož nemůže čínská firma u nových smartphonů spoléhat na podporu Google služeb. Zároveň s tím pochopitelně ztratil (ovšem pouze u nově představených modelů) přístup k Obchodu Play a aplikacím jako Google Mapy nebo Gmail.

Odpověď od Huawei na sebe nenechala dlouho čekat. Výrobce přišel s „plánem B“ a navýšil investice do vývoje a rozšiřování vlastního virtuálního obchodu AppGallery, který vznikl již před několika lety, ale sloužil hlavně uživatelům v Číně. AppGallery najdete například v loňském Huawei Mate 30 Pro nebo nedávno představené řadě Huawei P40.

Huawei Mate 30 Pro

Absence Google služeb nemá žádný dopad na uživatele v Číně, kteří ke službám stejně neměli přístup. Největší problém nastává u uživatelů na západních trzích, kteří jsou na Google ekosystém zvyklí. Předseda představenstva společnosti Huawei, Eric Xu, se v rozhovoru pro CNBC vyjádřil, že následkem této kauzy Huawei utržil o 12 miliard dolarů méně (zhruba 300,6 miliard korun), než se předpokládalo.

Dále Eric Xu uvedl, že by byl rád, kdyby se podařilo nabízet Google aplikace také v obchodě AppGallery. Podle jeho názoru by se nejednalo o nic jiného než o to, co můžeme vidět v případě Google aplikací dostupných na App Store pro iOS. Nyní záleží na tom, jak by se k takovému návrhu postavil samotný Google. Na Amazon App Storu například aplikace od Goglu zcela chybí. Jedinou výjimku představuje Samsung Galaxy Store, přestože Samsung do svých telefonů nahrává Obchod Play i další Google služby.

Z komentáře Erica Chu rovněž nelze odvodit, zda je tento nápad vůbec možné realizovat. Podle dostupných informací by Google musel mít k takovémuto kroku povolení od amerického ministerstva obchodu. Na konci února přitom Google o udělení výjimky spolupráce s Huawei požádal. V současnosti čeká na vyjádření příslušných orgánů.