Huawei Mate 30 Pro oficiálně dorazil na náš trh v předešlém měsíci, odkdy je možné jej zakoupit (výhradně) v oficiálním e-shopu výrobce. Jak se špičkově vybavená vlajková loď používá i to, jak jsem se vypořádal s absencí Google služeb, vám prozradím v této recenzi.

Huawei Mate 30 Pro je (alespoň do nástupu Huawei P40 Pro) nejlepším smartphonem s klasickou konstrukcí, který najdeme v portfoliu čínského výrobce. Skvěle vybavená, avšak politicky nekorektní vlajková loď zaujme zejména velkým „Waterfall“ displejem, špičkovým rozpoznáváním obličeje, rychlým (bez)drátovým nabíjením nebo jedním z nejlepších fotoaparátů na trhu. Je však výbava Mate 30 Pro natolik dobrá, aby mu zákazníci odpustili absenci Google služeb?

Huawei Mate 30 Pro – Skvělý telefon se špatným načasováním

Technické parametry Huawei Mate 30 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 158,1 × 73,1 × 8,8 mm , 198 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,53" (2 400 × 1 176 px) Fotoaparát 40 Mpx (7 296 × 5 472), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Huawei Kirin 990 , CPU: 2×2,86 GHz + 2×2,36 GHz + 4×1,95 GHz , GPU: ARM Mali-T970 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: nanoSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Navigace vestavěná GPS: ano (A-GPS), Google Mapy, elektronický kompas Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost únor 2020, 24 999 Kč

Obsah balení: vše, po čem srdce touží

Huawei Mate 30 Pro je zabalen do černé elegantní krabičky, ve které najdete kromě telefonu rovněž 40W napájecí adaptér, kabel typu USB-A/USB-C a pecková sluchátka zakončená USB-C. V přihrádce s manuály na majitele čeká rovněž plastové pouzdro, které telefon chrání zejména v oblasti zad a rohů. Díky tomu, že pouzdro „neobjímá“ telefon na bocích, ještě více vynikne zaoblení displeje. Celkově jsem byl s obsahem balení spokojen a výrobce chválím za to, že uživatele „nenutí“ dokupovat výkonnější napájecí adaptér nebo pouzdro, jako to dělají ostatní.

V rámci podpory prodeje navíc Huawei zájemcům dodá k telefonu opravdu bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 3, chytré hodinky Huawei Watch GT2 za 1 Kč (při účasti v průzkumu spokojenosti) a VIP servis s šestiměsíční zárukou na výměnu obrazovky v případě poškození.

Líbilo se nám 40W napájecí adaptér

ochranné pouzdro v balení

hodnotné dárky k nákupu

Konstrukční zpracování: kam se poděla kolébka ovládání hlasitosti?

Výrobce vsadil na extrémně zaoblené boky displeje typu „Waterfall“, které přecházejí v tenký rámeček, na nějž navazují skleněná záda. Díky zaoblení se telefon drží velmi pohodlně, i když je zařízení pochopitelně více náchylné k poškození, pokud spadne na bok. Stejně jako klasické rámečky však zmizela i kolébka ovládání hlasitosti, na kterou již evidentně nezůstalo místo. Jak si má tedy uživatel nastavit hlasitost?

Huawei naštěstí přišel s funkčním řešením, kdy stačí poklepat na bok displeje (nahoru od úrovně vypínacího tlačítka po obou stranách). Tím vyvoláte posuvný ovladač hlasitostí, který je doplněn o příjemnou haptickou odezvu. Výrobce se tak podle mě s absencí hardwarové klávesy vyrovnal nejlépe, jak to jen šlo a v průběhu používání mně osobně fyzické tlačítko nechybělo. Na druhou stranu: pochopitelně může kolébka v určitých situacích scházet. Například, pokud jste zvyklí zmáčknutím tohoto tlačítka pořizovat snímky, nebo pokud si takto regulujete hlasitost hudby, aniž byste vytahovali telefon z kapsy.

Regulovat hlasitost můžete v podstatě i poslepu, ale v takovém případě je potřeba telefon uchopit a poté poslepu nahmatat místo, kde se virtuální kolébka hlasitosti nachází. Pokud navíc nemáte v kapse s telefonem více místa, máte smůlu. Že v tomto případě kolébka nefunguje stejně dobře jako fyzické ovládací tlačítko asi netřeba zmiňovat. Vzhledem k tomu, že má dnes již většina sluchátek integrované ovládání hlasitosti, to však podle mě nepředstavuje zásadní problém.

Od hardwarových tlačítek se přesuneme k infraportu na horní straně. Pomocí předinstalované aplikace „Inteligentní ovladač“ jsem otestoval spojení s televizí Panasonic. Vše fungovalo bez problémů. Samozřejmě takto můžete ovládat třeba i klimatizaci, domácí kino a další spotřebiče. Horní strana je, stejně jako strana spodní, mírně zkosená.

Přisvětlovací diody svítí velmi intenzivně.

USB-C, mřížku reproduktoru a slot pro dvě nanoSIM karty, nebo kombinaci jedné nanoSIM a jedné paměťové karty Nano Memory od Huawei najdete na spodní straně. Byl bych raději, kdyby výrobce vsadil na klasické (levnější a lépe použitelné) microSD karty, toho se však pravděpodobně jen tak nedočkáme.

Záda zdobí kromě loga výrobce a nápisu Leica také přisvětlovací diody, které svítí nadprůměrně intenzivně a kruhový modul fotoaparátu symetricky umístěný uprostřed zad. Po designové stránce se mi umístění fotoaparátu líbí o dost více než moduly v rozích. Díky tomu se telefon rovněž méně viklá na rovném povrchu.

Modul fotoaparátu je symetricky umístěný doprostřed zad.

Huawei Mate 30 Pro váží 198 gramů a na našem trhu je nabízen v jediné barevné variantě „Space Silver“. Přestože figuruje v názvu stříbrná, telefon bych označil spíše za fialový. Počítat můžete s prvotřídní kvalitou zpracování i certifikaci zvýšené odolnosti IP68. I přesto, že má telefon kvůli své konstrukci extrémně tenké rámečky, nesetkáte se s prohýbáním. To ostatně potvrdil i test JerryRigEverything, ze kterého telefon vyšel „bez ztráty květinky“. Kvůli lesklým zádům pochopitelně musíte počítat s častějším leštěním, což lze eliminovat nasazením zmíněného krytu.

Líbilo se nám prémiové zpracování

zvýšená odolnost IP68

originální design

infraport

symetrické umístění modulu fotoaparátu

dobře vyřešená náhrada kolébky hlasitosti

pevnost konstrukce

rozumná hmotnost

nadprůměrně výkonná přisvětlovací dioda