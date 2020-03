Huawei P40 Pro a P40 Pro+ představeny: 10× optický zoom a podpora 5G pro všechny

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Když pomineme dříve představený Huawei P40 Lite, na který jsme připravili podrobnou recenzi, najdeme v nově představené řadě P40 základní model P40, prostřední P40 Pro a nejlépe vybavený P40 Pro+. Všechny tři telefony se chlubí špičkovou fotovýbavou, velkým OLED displejem a podporou 5G sítí na všech trzích. V tomto článku se detailněji zaměříme na Huawei P40 Pro a P40 Pro+.

Huawei P40 (Pro a Pro Plus) nabídnou 5G pro všechny a 10× optický zoom

Design

Huawei P40 Pro vzhledem nijak nevybočuje ze současného designového trendu a výrobce sází na osvědčenou kombinaci kovu a skla. Skleněná záda mají matnou povrchovou úpravu, která je ve srovnání s klasickým (lesklým) sklem o poznání praktičtější a méně se špiní. Pochopitelně nechybí ani certifikace zvýšené odolnosti IP68 či dvojice fyzických tlačítek na pravém boku. Největší pozornost však na sebe pochopitelně strhává poměrně masivní modul fotoaparátu. Co se v něm skrývá?

Fotovýbava

Hlavní fotoaparát má letos 50 megapixelů, chlubí se podporou optické stabilizace a světelností f/1.9. Podle výrobce by se navíc mělo jednat o největší snímač, který v současnosti v mobilních telefonech najdete. Zajímavá je rovněž podpora 8fázového autofocusu, díky čemuž byste měli získat krásně ostré snímky za jakýchkoliv světelných podmínek. Huawei se na rozdíl od konkurence v podobě Samsungu nebo Xiaomi vydal trochu jinou cestou a do telefonu se nesnažil implementovat fotoaparát s co nejvyšším rozlišením. Díky tomu jsou jednotlivé pixely větší a již nyní se těšíme na první fototesty, které brzy najdete na mobilenet.cz.

Teleobjektiv nově dokáže pojmout až o 40 % více světla.

Samozřejmě nechybí ani ultraširokoúhlý objektiv, který známe již z Huawei Mate 30 Pro. Má 40megapixelové rozlišení, disponuje autofocusem a pořizuje snímky v klasickém poměru stran 3:2. Zároveň má na starost nahrávání videa. V tomto ohledu představil výrobce zajímavou funkci, pomocí níž lze měnit zaostření ve videu v reálném čase. Můžete tak změnit zaostření z osoby na pozadí nebo naopak, což působí značně filmovým dojmem. Samozřejmě nechybí ani Pro režim nebo funkce Audio Zoom.

P40 Pro je dále vybaveno 12Mpx teleobjektivem s 5× optickým přiblížením a světelností f/3.4. Jedná se překvapivě o snímač typu RYYB, takže dokáže pojmout až o 40 % více světla, tudíž by měl pořizovat hezčí snímky i za zhoršených světelných podmínek. Samozřejmě nechybí optická stabilizace a možnost až 50× digitálního přiblížení. Posledním senzorem je pak Time-of-Flight pro vylepšený bokeh efekt či rozšířenou realitu.

Displej

Na přední straně je OLED displej o uhlopříčce 6,58 palce s poměrem stran 19,8:9 a rozlišením 2 640 × 1 200 pixelů, který podporuje 90Hz obnovovací frekvenci. Tu lze mít spuštěnou po celou dobu používání, takže nedochází k omezení, jako tomu bylo například ze začátku u Pixelu 4. Zajímavostí je také zaoblení zobrazovače, které není pouze po stranách, ale i na horní a dolní straně. Jedná se tak o první telefon na světě s takto zaobleným displejem. Jestli má toto řešení i nějaký praktický přínos, nebo se jedná pouze o designovou záležitost, zjistíme během testování.

V levém horním rohu je pak podlouhlý výřez pro 32megapixelovou selfie kamerku s autofocusem a infračervený senzor pro vylepšené rozpoznávání obličeje, které funguje třeba i v naprosté tmě. Dalším biometrickým způsobem rozpoznání je čtečka otisků prstů v displeji, která má být citlivější a nabídnout o 30 % rychlejší rozpoznání prstu.

Výkon a baterie

O dostatek výkonu se postará Kirin 990 s podporou 5G, který se objeví ve všech modelech (s výjimkou P40 Lite). Doplňuje jej 8 GB operační paměti + 256GB úložiště, které lze rozšířit o proprietární paměťovou kartu Nano Memory. Novinkou je také podpora superrychlé Wi-Fi 6+ či přesnější GPS. Kapacita baterie činí 4 200 mAh s možností drátového nabíjení výkonem 40 W a bezdrátového nabíjení o výkonu 27 W.

Cena a dostupnost

Huawei P40 Pro bude dostupný k předobjednání od dnešního dne za cenu 25 999 Kč. Součástí předobjednávky je také bonus v podobě bezdrátových sluchátek Huawei FreeBuds 3. V běžném prodeji se telefon objeví 6. dubna 2020. U vrcholného Huawei P40 Pro+ (viz níže) můžeme počítat s cenou přibližně 38 tisíc korun a dostupností ohlášenou na červen 2020.

Huawei P40 Pro+

Nejlépe vybavený Huawei P40 Pro+ se chlubí doposud nevídaným 10× optickým zoomem. Navíc má 5× (a vyšší) přiblížení často zbytečné. Digitálně lze dosáhnout až 100× zoomu, přičemž zbytek fotovýbavy je shodný s P40 Pro. Zbytek hardwarové výbavy telefonu je pak shodný s modelem Huawei P40 Pro.

Nová řada Huawei P40, zejména pak P40 Pro+, by se mohla stát nejlepšími fotomobily na trhu, minimálně v oblasti zoomování. Přeci jen 10× optický zoom je něco, s čím jsme se u smartphonů doposud nesetkali a pokud zde nebude nějaký marketingový háček, máme se rozhodně na co těšit.

Technické parametry Huawei P40 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 158,2 × 72,6 × 9 mm , 209 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,58" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Huawei Kirin 990 , CPU: 2×2,86 GHz + 2×2,36 GHz + 4×1,95 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: nanoSD Datové funkce HSPA: 42 / 11,5 Mb/s, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 4 200 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost duben 2020, 25 999 Kč