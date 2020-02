Google Mapám k narozeninám nadělil novou ikonku a podobu

Jak jsme vás již informovali, Google Mapy oslavily 15. narozeniny. V rámci oslav si samotný Google nadělil inovovaný vzhled aplikace a taktéž proměnil ikonku aplikace. Složitější ikonka se výrazně zjednodušila: nově ji tvoří v podstatě jakýsi virtuální bod, jak informuje oficiální blog Googlu.

Google Mapy jsou s námi již od roku 2005 a využívá je více než miliarda lidí po celém světe. Google se rozhodl, že aplikaci mírně inovuje, přičemž změny se týkají Androidu i iOS. Na hlavní obrazovce by se měly objevit ve spodní části karty s rychlými přehledy. Karta Prozkoumání zprostředkuje mapu se všemi zájmovými body. Druhá karta zvaná Dojíždění vám okamžitě poskytne informace o cestě do práce či domů. Tyto dvě karty nám s nejnovější aktualizací naskočily. Google se však zmiňuje i o dalších.

Na třetí kartě mají být vaše uložená místa, která si následně můžete třídit do různých kategorií. Čtvrtá záložka by měla spravovat možnosti přispění do map: recenzí, informací o dopravní situaci a podobně. Poslední kartou mají být Updaty, kde budou informace o trendech v blízkém okolí a mělo by být možné i přímo komunikovat například s obchodníky.

