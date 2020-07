Google zase zkouší naši trpělivost

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Google nejspíše chystá češtinu pro Asistenta. Tato informace už nějakou dobu bublá českým internetem, to podle toho, kdy a komu na telefon dorazí aktualizace aplikace Google, která hlasové ovládání telefonu obstarává. Na první pohled to vypadá jako dobrá zpráva. To by ale nesměl být Google, aby všechno nenechalo jen nepříjemnou pachuť.