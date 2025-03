Na loučící se Google Asistent jsme čekali marněji než na Godota

Fotografie: Malte Helmhold, unsplash.com

Ta zpráva se dala čekat. Jakmile do našich přístrojů vtrhla umělá inteligence, Cortana, Siri nebo Google Asistent rázem vypadají nesmírně zastarale a už jsou na cestě do digitálního důchodu. Nezůstávají po nich žádné nostalgické vzpomínky, ale jen pachuť nesplněných slibů.

Články, které slibovaly nebo spekulovaly o tom, že by Google Asistent mohl „už brzy“ přijít s podporou češtiny, patřily vždy mezi velmi čtené a hojně diskutované. A není divu – více jak jednu dekádu se naše telefony s Androidem nacházely v jakémsi polofunkčním stavu. Původní hlasové ovládání, které mělo sice omezené možnosti, ale umělo česky, zůstalo pohřbené hluboko v systému. Všechna tlačítka pro rychlé spuštění, jako na sluchátkách, hodinkách nebo v autě, obsadil Google Asistent, který toho zvládl o poznání více, ale pouze v pár jazycích.

Google byl k jakýmkoli výtkám po celá ta dlouhá léta naprosto hluchý, i lidé z jeho české pobočky při podobných dotazech jen bezmocně krčili rameny. A kdyby nepřišel ChatGPT a s ním rozpoutané šílenství, asi bychom v takovém stavu setrvali další dekádu. Nyní ale zkouším Gemini a je to skoro ono: stačí podržet boční tlačítko telefonu nebo to na sluchátkách a můžete si hlasem nechat vytočit „Jiřího“, nechat se navigovat do „Říčan“ nebo si na Spotify nechat přehrát „Mňágu a žďorpa“. Člověk by z toho byl nadšený, ale je to spíše takový hořkosladký pocit, když si uvědomí, že jsme se jen vrátili do bodu, kde jsme byli před deseti lety.

Zbývá navíc doladit některé detaily. Po inicializaci ze sluchátek se neozve žádný zvuk, takže nevíte, jestli už můžete mluvit. A ikona mikrofonu v Android Auto, kde by se tyto staronové funkce hodily nejvíce, stále tvrdošíjně spouští Asistenta. Minimálně druhý problém by se mohl vyřešit už brzy sám, protože Google slibuje, že Gemini postupně nahradí Asistenta na všech jeho platformách.

Jak se rozloučit s někým, kdo vám nerozumí?

Google Asistent tak rozšíří opravdu dlouhý seznam produktů a služeb, který Google po nějaké době opustil. Obvykle by takové loučení znamenalo lehce nostalgické vzpomínání, ale v tomto případě se mi na mysl derou jen momenty s hořkým nádechem.

Například pravidelně sleduji přenosy z otevírají akce Google I/O, kde na pódiu v zaplněném amfiteátru pobíhají zaměstnanci Googlu hrající si na Steva Jobse a ukazují, co nového se Asistent pod jejich vedením naučil. Obvykle jsou to nepraktické věci, kterým přezdívám „cirkusové číslo“. Na pódiu to vyvolá nadšené ovace, ale v praxi se něco takového stane málokdy.

Vždy jsem pak bedlivě čekal, jestli v závěru neoznámí nové jazyky. To se stalo, ale obvykle jen velmi vágně, jakože jich bude „hodně“ a „už brzy“. Poslední vlna vzrušení přišla, když se Asistent naučil polsky. Tehdy se ještě věřilo, že za chybějící češtinou nemusí být jen ekonomické zájmy, ale i složitost nebo odlišnost slovanských jazyků, což polština spolehlivě vyvrátila. Jenže pak opět následovalo ticho a namísto dalších slovanských jazyků přibývaly indické dialekty a další exotika.

Náš první článek o Google Asistentovi je z května 2016 a doufejme, že než přijde výročí jeho uvedení, bude už jen vzpomínkou. V tomto případě ale spíše hořkou, než sladkou.