Google Asistent je zase o něco chytřejší, česky ale pořád neumí

Fotografie: Google

Velká část Google I/O je už tradičně věnována novým schopnostem Google Asistenta. První ale špatné zprávy: Google nepředstavil žádné nové jazyky, které by se tento digitální pomocník naučil. Čeština tak stále není na pořadu dne a nejspíše se ani neblíží.

Pro všechny ostatní byla asi nejzajímavější informace, že Asistent dostává nové způsoby aktivace. Namísto neustálého opakování startovací fráze „Hey Google“ bude napříště stačit podívat se na chytrý displej nebo jiné kompatibilní zařízení. To pomocí umělé inteligence pozná, že mluvíte právě na něj a můžete se rovnou ptát. Jinými slovy by to mělo být tak jednoduché, jako když s jiným člověkem navážete oční kontakt v záměru mu něco říci.

U často opakovaných povelů, které se týkají například počasí nebo ovládání chytré domácnosti, už nebude nutné ani to – prostě se zeptáte a Google z kontextu pochopí, že mluvíte právě na něj.

Další novinka se týká řečového modelu, který je uložen přímo v zařízení. Ten byl už představen už dříve, ale firma pořád pracuje na jeho vylepšování, aby latenci srazila někam tam, kde jsme zvyklí z přirozené konverzace. Nově si taky poradí s typickými problémy ve vyjadřování, jako jsou dlouhé pauzy nebo tzv. parazitní slova („um“, „hm“ atd.). A když si nebudete moci vzpomenout na část názvu, Google se vás pokusí podle kontextu doplnit. Google chce, abyste si už nemuseli lámat hlavu s tím, co a jak Asistentovi chcete – tedy pokud mluvíte některým z podporovaných jazyků.