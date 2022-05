Google Asistent dorazí na hodinky od Samsungu během léta

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsungu se podařilo v oblasti Wear OS na chvíli převzít kormidlo a oživit delší dobu stagnující platformu. Opustil kvůli tomu svůj Tizen a do jeho hodinek Samsung Galaxy Watch4 a Samsung Galaxy Watch4 Classic můžete nahrávat aplikace z Google Play. Jedna stěžejní funkce však chybí. Hlasovým asistentem v hodinkách je Bixby. Asistent přímo od Googlu prozatím není k dispozici, což mnozí řešili neoficiálními pokusy.

Nyní se však ledy hnuly. Google oznámil, že skutečně pracuje na Pixel Watch. I když přijdou až na podzim, už nyní je jasné, že základními kameny jejich výbavy bude Wear OS 3 a právě hlasový asistent. Na to reagoval i Samsung, který ve svém marketingovém prohlášení slibuje i jeden vágní termín – letošní léto. Právě tehdy by na hodinky měla dorazit aktualizace, která zpřístupní Google Asistenta.

Astronomické léto končí 22. září, což je také doba, kdy už by mohly přijít Pixel Watch. Nebylo by překvapením, kdyby se tyto dva termíny sobě velice blížily, nebo se dokonce překrývaly. Tak jako tak je to po měsících nekonkrétních slibů něco hmatatelného. Google navíc slibuje pro hodinky další nové funkce, jako je Google Home a Google Wallet, doufejme, že u Samsungu se jich dočkáme záhy.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch4 44 mm LTE Rozměry 44,4 × 43,3 × 9,8 mm , 30,3 g Displej Super AMOLED, 1,36" (450 × 450 px) Fotoaparát Procesor Samsung Exynos W920 , Paměť RAM: 1,5 GB , úložiště: 16 GB , ne Akumulátor 361 mAh