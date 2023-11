Google propojí Asistenta s Bardem. Je to šance pro češtinu?

Pokud používáte telefon s operačním systémem Android, pak je asi zbytečné připomínat, jak tristní je i v roce 2023 ovládání pomocí hlasu. Google Asistent česky neumí a nejspíše jen tak brzy umět nebude. V systému se sice můžete proklikat k jeho starší verzi s názvem Hlasové ovládání, to ale není nijak integrované do ekosystému Googlu, takže jej neaktivujete třeba ze sluchátek, hodinek nebo televizoru – zkrátka ze všech míst, kde byste ovládání hlasem potřebovali nejvíce.

V takovémto stavu je hlasové ovládání Androidu už několik let a bez vyhlídky na lepší zítřky. Nová naděje však svitla počátkem tohoto roku, kdy se mezi širokou veřejnost dostala generativní umělá inteligence ChatGPT, na kterou zareagoval i Google se svým Bardem, který se během léta dostal i k českým uživatelům. Ve světle jeho schopností se najednou zdá být původní Asistent (stejně jako Siri nebo Cortana) jen hloupým příbuzným.

