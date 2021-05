Google se snaží resuscitovat systém pro hodinky. Už zase?!

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Google pompézně slibuje, že se konečně začne věnovat rozdělané práci a podívá se na systém pro chytré hodinky. O hardware se postará zkušený Samsung a ten také přispěje svými zkušenostmi ze systému Tizen. Prostě samá pozitiva a sociální jistoty, jak by řekl klasik. Bylo by to hezké, kdyby však pohled do minulosti neukazoval, že podobných okamžiků už zde bylo vícero.

Dohledat si přesnou historii vývoje systému Android Wear (2.0) a posléze Wear OS není díky našemu bohatému archivu nic složitého, a tak si mohu dovolit být trochu více osobní. Prvně jsem chytré hodinky viděl v létě roku 2014. Byla to taková vzácnost, že je v republice mělo jen pár vývojářů, kteří je dostali darem na konferenci Google I/O. I přestože se jednalo o hodně nehotový produkt, byl z něj cítit veliký potenciál, že by to mohla být „další velká věc“ po příchodu operačních systémů založených na dotykových obrazovkách.

Tehdy jsme si říkali, že by stačilo dořešit jen pár drobností, počkat si na více aplikací a bude to hodně dobrá inovace. O dalších 7 let později si vlastně říkáme totéž. Což ovšem neznamená, že by Google celou tu dobu zahálel. Právě naopak, předváděl takové veletoče, že z toho šla hlava kolem.

Když nevíte, co chcete...

Úplně původní Android Wear pracoval s myšlenkou, že hodinky budou plně závislé na telefonu. Nemusely se tak instalovat žádné aplikace – pokud nějaká měla podporu pro ovládání hodinkami, tak se vše zařídilo automaticky. Nic jste ale neudělali bez připojeného telefonu – ať už přes Bluetooth nebo Wi-Fi a cloud. Pak se nejspíš v Googlu lekli toho, že konkurence (Apple) připravuje hodinky, které budou zcela nezávislé. Co kdyby se vývoj začal ubírat tím směrem, že bychom všichni místo mobilů používali hodinky? Takový vlak nechce nikdo nechat ujet.

A tak na většinu zařízení zamířila aktualizace na Android Wear 2.0, což se samozřejmě neobešlo bez komplikací. Nový systém přišel ze zcela jinou filozofií, pro starší kousky byl zoufale neoptimalizovaný (pomalý) a jako třešničku na dortu hodinky zapomněly na půl roku rozumět česky, což byl pro mě jeden z hlavních důvodů, proč jsem si je pořídil.

K tomu si připočtěte ještě spoustu dětských nemocí každého nového systému, a tak není divu, že se pro nový systém nenadchli jak zákazníci, tak výrobci hardwaru. Zatímco vydat chytrý telefon, který by neuměl spouště aplikace pro Android (vyjma iPhonů, samozřejmě), je prakticky sebevražda i pro takové giganty, jako je Samsung nebo Microsoft, u hodinek je to všem jedno.

V začarovaném kruhu

Google tak nečině přihlížel tomu, jak odjíždí vlak, který sám pomáhal roztlačit. Spousta lidí považuje za chytré hodinky cokoli, co má barevný displej, snímač tepu a dokáže ukázat začátek notifikace. Pak je racionální volba koupit si něco za tisícovku, co vydrží 14 dní, než se trápit s pomalým Wear OS v hodinkách za pět tisíc korun, co se musejí denně nabíjet.

Pro většinu zákazníků jsou „chytré“ hodinky všechny s barevným displejem...

Málokdo totiž přemýšlí nad tím, co slůvko „smart“, popřípadě „chytrý“ v názvu produktu skutečně označuje. Hlavně kvůli nadužívání v marketingu se jeho význam ztratil, ale původně to znamenalo pojmenování pro zařízení, jejichž schopnosti dokážete rozšířit instalací nových aplikací a programů. Jenže když není co instalovat, není co rozšiřovat. Operační systém od Googlu většina vývojářů okázale ignoruje, protože jej má málo lidí. Ti se ale rozpakují s nákupem, protože je málo programů. To je začarovaný kruh, který položil už nejednu slibnou platformu.

Přitom potenciál je obrovský. Spíše než nějaké nudné teoretizování to osvětlí příklad z praxe. Navigace ve městě pomocí Google Map a hodinek je úžasně návyková. Kousek před křižovatkou hodinky zavibrují, letmo kouknete na displej a uvidíte šipku a odbočíte.

Přál bych si něco podobného i od Seznamu a jeho skvělých map s turistickými stezkami. Kvůli kůrovcové kalamitě a suchým létům je spousta českých lesů v dezolátním stavu a s nimi i turistické značení. Na procházce v neznámém terénu si připadám jak milieniál, který není schopen pustit telefon z ruky. Když se pak zeptáte v Seznamu (nebo v kterékoli jiné firmě), jestli a kdy bude aplikace pro Wear OS, dobře poznáte, jak kvalitní je jejich PR. Ti horší rovnou odpoví, že „nic nebude“. Kvalitnější a dražší PR zastoupení zase „pečlivě monitoruje situaci na trhu s jednotlivými platformami, na jehož základě intenzivně zvažuje vývoj nových aplikací“. Výsledek je ovšem stejný.

Tak že by tentokrát?

Trochu bizarní je tak náznak toho, že si Google od spojení se Samsungem slibuje vylepšení této neuspokojivé situace. Nabídka aplikací pro Tizen je ještě horší než pro Wear OS a pokud si ze školy dobře pamatuji, tak dvakrát nula je zase nula.

Spojení je o to zajímavější, že se Samsung s Googlem navzájem potřebují, ale stejně dobře se i nesnášejí. Samsung ostatně jedny hodinky se systémem Googlu dělal, aby pak utekl ke svému systému a teď se opět vrátil. Jako v mexické telenovele.

Naštěstí Samsung umí kvalitní hardware, takže se můžeme minimálně těšit na to, že jeho hodinky nebudou recyklovat skoro deset let starý čipset. Plus některé jeho řešení (jako ovládání otočnou korunkou) jsou opravdu zajímavé.

Druhou stranou mince je Google a jeho desítky rozpracovaných projektů, které se buďto průběžně přejmenovávají, nebo rovnou ruší. A tady to bude chtít pořádný tah na branku, protože Apple se svými hodinkami vede ne o parník, ale rovnou o celý raketoplán.