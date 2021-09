Obchod Google Play doporučuje aplikace pro Wear OS, které už dávno neexistují

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jaký je nezbytný předpoklad pro to, aby se nějaký operační systém stal populární? Vedle jiných věcí je to i zájem vývojářů, kteří dodají dostatek aplikací, jež pak mohou rozšířit schopnosti stroje nevídaným způsobem.

Přesně to by měla být výhoda hodinek s Wear OS nad jinými platformami. Příchod nových hodinek od Samsungu v této oblasti zaznamenal průlom, mimo jiné i v tom, že se lidé opět začali ve větší míře zajímat o to, co a jak do hodinek nainstalovat. Google jim v tom pomáhá tím, že ve svém Obchodě Play nabízí přehled aplikací, které jsou pro hodinky nepostradatelné.

Jak si ale povšimli uživatelé reddit.com, nalézají se zde aplikace, které už neexistují. Telegram ohlásil své stažení teprve nedávno, ale takový Uber už v hodinkách neběží delší dobu.

Vedle toho, že by si Google měl ve svém obchodě udělat pořádek, to ukazuje i fakt, že ne každá aplikace má svou existenci pro Wear OS jistou.