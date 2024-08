Google představuje našlapané AI funkce pro Pixely 9, které skutečně oceníte

Fotografie: Google

Velká část dnešní keynote společnosti Google byla věnována funkcím spjatým s umělou inteligencí a jejím využitím pro usnadnění každodenního života. V tomto článku proto shrneme ty nejdůležitější AI vychytávky, které by vám rozhodně neměly uniknout.

Za vším (ne)stojí nový Tensor G4

Ačkoliv Google díky nasazení nového čipsetu Tensoru G4 dokázal značnou část AI funkcí vyřešit přímo v rámci zařízení, tzv. On Device, je zřejmé, že některé funkce stále využívají také cloud, respektive internetové připojení. Nový čipset je každopádně speciálně optimalizovaný pro využití ve spojitosti s tzv. multimodálními vstupy, díky čemuž umělá inteligence Gemini dokáže pochopit obrázky, audio či řeč (a s tím související kontext) a patřičně také využít Google DeepMind.

Pokročilá AI dostupná na nových Pixelech označovaná jako Gemini Advanced bude u Pro modelů dostupná na jeden rok zcela zdarma. Mimo jiné zvládá například i AI upscaling videa až do rozlišení 8K. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé vychytávky, které se mohou hodit v každodenním životě.

Pixel Screenshots

Funkce Pixel Screenshots potěší všechny uživatele, kteří jsou zvyklí si „ukládat“ důležité informace screenshotováním a poté je dohledávat v galerii. Typicky jde o situace, kdy vás něco zaujalo na e-shopu, ale místo záložky s produktem si uděláte screenshot, nebo například o situaci, kdy jdete na představení do divadla a místo vytvoření události v kalendáři s poznámkami si jen vytvoříte screenshot, který díky QR kódu poslouží také jako vstupenka. Nová funkce Pixel Screenshots dokáže vytáhnout veškeré relevantní informace ze screenshotů – jednoduše dohledá za vás potřebný screenshot a vyčte z něj vše, co je relevantní. Důležité je rovněž zmínit, že funguje On Device, tedy pouze lokálně v zařízení, což je pozitivní z hlediska bezpečnosti.

Pixel Studio

Pixel Studio je funkce pro tvorbu obrázků pomocí AI a jako jediná z nových funkcí využívá kromě On Device umělé inteligence také cloudovou AI. Vzhledem k tvorbě obrázků a nutnosti si „sáhnout“ pro zdroje je to pochopitelné.

Call Notes a Clean Calling

Poslední dvě funkce se týkají hovorů. Clean Calling má pomocí AI vylepšit kvalitu hovorů, což se může hodit například v rušném prostředí. Call Notes pak slouží jako automatizovaná sumarizace hovoru. Při využití je o sumarizaci hovoru informována i protistrana a z důvodu bezpečnosti funguje rovněž On Device. Tato funkce se může hodit například v situacích, kdy si domlouváte schůzku s řemeslníkem a chcete mít k dispozici zápis z toho, na čem jste se domluvili a kdy práci odvede.